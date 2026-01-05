OPPO A6 Pro 5G doplňuje řadu, zachovává si velkou baterii

Zdroj: Oppo
Oppo má ve zvyku představit několik modelů v rámci jedné série, přičemž rozdíly bývají jen v některých specifikací. Dnes zde máme opět OPPO A6 Pro, jen tedy s podporou 5G navíc, ale není to jediný rozdíl.
5G a displej
Při srovnání specifikací mezi OPPO A6 Pro a OPPO A6 Pro 5G, tak byste si hned všimli, že novinka má daleko větší displej, s tím souvisí celkové rozměry mobilu. Bohužel výrobce nasadil LCD panel s nižším rozlišením, což je značný ústupek oproti 4G verzi, která má AMOLED panel a Full HD+ rozlišení.
Podstatná změna se odehrála u procesoru, který nově podporuje sítě páté generace. Na ostatní specifikace se více méně nesahalo, což je vlastně dobře. Mobil si zachoval 7000mAh baterii s podporou 80W nabíjení a jsou zde i stereo reproduktory. Dokonce OPPO A6 Pro 5G splňuje certifikaci IP69.
V tomto případě se dá říci, že Oppo udělalo jeden krok vpřed, ale hned na to šlo dva zpátky. Zřejmě vše ve jménu snížení ceny. OPPO A6 Pro 5G začíná v přepočtu na cca 5 100 Kč, což není úplně špatná cena na odolný mobil s pořádnou kapacitou baterie.
Specifikace OPPO A6 Pro 5G
- displej: 6,75 palců, 1570 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, až 1125 nitů
- procesor: Dimensity 6300
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Android 15 + ColorOS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 16 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP69, MIL-STD 810H
- stereo
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 166,6 x 78,5 x 8,6 mm; 216 gramů
- baterie: 7000 mAh + 80 W
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
WhatsApp chystá přepracovanou záložku „Aktuality“ i pro webovou verzi. Přinese přehlednější prostředí pro statusy i kanály
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře