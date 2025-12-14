Telegram novinky: Už netřeba SMS pro ověření a další vylepšení

Vývojáři aplikace a služby Telegram v podstatě každý měsíc přinesou várku novinek, někdy i dvakrát za měsíc. Právě před Vánocemi jsme se dočkali ještě několika vylepšení.

Nejen přístupové klíče

Hlavní novinkou je podpora přístupových klíčů. Ve své podstatě aplikace vygeneruje speciální dlouhý řetězec znaků a uloží ho do zařízení na bezpečné místo. Ani samotnému uživateli není přístupný a sám mobil v podstatě slouží pro ověření. Jako byste měli heslo, které neznáte, uložené ve správci hesel.

Ostatně tento přístupový klíč je uložen ve správci hesel, jen není dostupný pro uživatele. Navíc díky funkci synchronizace je pak dostupný na dalších zařízeních uživatele. Abyste ho mohli použít, musíte zadat ověření na mobilu, třeba otisk prstu. Díky této novince odpadá nutnost ověření přes SMS. Nemusíte ho používat, ale jedná se o nejbezpečnější metodu přihlášení a ověření do aplikace.

Další novinka se týká možnost podání nabídky na odkup digitálního dárku, což je jen další rozšíření vnitřního ekonomického modelu, kde se používají Hvězdičky nebo kryptoměna TON jako platidlo.

Poslední novinka se týká dočasných příběhů, do kterých jde přidávat i hudba z vlastního playlistu. Jedná se jen o drobné rozšíření, ale v této aktualizaci jde hlavně o integraci přístupových klíčů, což je značné vylepšení.

