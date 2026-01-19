Redmi Note 15, Honor Magic, Poco M8: Novinky v obchodech #4

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
REDMI Note 15 Pro+ 5G
Mezi nejvybavenější novinky od Redmi patří Note 15 Pro+ 5G, kde je cena poměrně zajímavá vůči výbavě. Kromě větší baterie je zde i vysoká odolnost garantovaná několika certifikacemi.HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 10 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 9 090 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 10 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 10 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 9 090 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 5 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace REDMI Note 15 Pro+ 5G
- displej: 6,83 palců AMOLED, 2772 x 1280 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
- procesor: Snapdragon 7s Gen 4 (8 jader, až 2,7 GHz)
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
- přední: 32 Mpx (f/2.2)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
- odolnost: IP66, IP68, IP69 a IP69K
- rozměry a hmotnost: 163,34 × 78,31 × 8,19 mm, 207 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 100W nabíjení, 22,5W reverzní nabíjení
REDMI Note 15 Pro 5G
Pokud se ale spokojíte s trochu slabším procesorem, méně megapixely u selfie nebo s pomalejším nabíjením, může být pro vás zajímavá další novinka, jen tedy bez plus v názvu.HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 8 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace REDMI Note 15 Pro 5G
- displej: 6,83 palců AMOLED, 2772 x 1280 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7400-Ultra (8 jader, až 2,6 GHz)
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
- přední: 20 Mpx (f/2.2)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
- odolnost: IP66, IP68, IP69 a IP69K
- rozměry a hmotnost: 163,61 × 78,09 × 7,96 mm, 210 gramů
- baterie a nabíjení: 6580 mAh, 45W nabíjení, 22,5W reverzní nabíjení
REDMI Note 15 Pro
Dokonce se nabízí i verze bez 5G, jen je tady více změn, byť si zachovává fotografickou výbavu. Bohužel odolnost klesla a je zde jen certifikace IP65.HEUREKAXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace REDMI Note 15 Pro
- displej: 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
- procesor: MediaTek Helio G200-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM + Hybridní slot
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
- přední: 32 Mpx (f/2.2)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C
- odolnost: IP65
- rozměry a hmotnost: 163,22 × 76,29 × 7,96 mm, 195 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení
Honor Magic8 Pro
V obchodech již také zaznamenáváme rozšíření dostupnosti top modelu Honor Magic8 Pro (recenze). Samotná výbava je na špičkové úrovni, ale tomu odpovídá i samotná cena. Je zde ale i akce, kdy k mobilu dostanete tablet.HEUREKAHonor Magic8 Pro...Cena od 31 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHonor Magic8 Pro...Cena od 31 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Honor Magic8 Pro
- displej: 6,71 palců, 1256 x 2808 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB
- Dual SIM
- Android 16 + Magic UI 10
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
- 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
- 200 MPx, f/2.6, 3.7X optický zoom, OIS
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
- IP68 + IP69 + IP69K
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo + DTS:X Ultra
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, eidou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC
- rozměry: 161,15 × 75 × 8,3 mm; 219 gramů
- baterie: 6270 mAh (EU) / 7200 mAh (Čína) + 100W USB-C, 80W bezdrátově
Honor Magic8 Lite
Kromě hlavního top modelu je k dispozici i Honor Magic8 Lite, kde se výrobce mimo jiné chlubí jeho zvýšenou odolnosti a kvalitním displejem. Nechybí pořádná baterie.HEUREKAHonor Magic8 Lite...Cena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHonor Magic8 Lite...Cena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHonor Magic8 Lite...Cena od 8 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHonor Magic8 Lite...Cena od 8 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Honor Magic8 Lite
- displej: 6,78 palců, 2700 x 1224 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120 Hz, až 6000 nitů
- procesor: Snapdragon 6 Gen 4
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Android 15 + MagicUI 9.0
- Foťáky:
- zadní – 108 MPx, OIS
- 5 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 16 MPx
- zadní – 108 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP66, IP68 a IP69K
- stereo
- 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC
- rozměry: 161.9 x 76.1 x 7.8 mm; 189 gramů
- baterie: 7500 mAh + 66 W
Redmi Note 15
V obchodech také najdete nejzákladnější model celé nové série od Redmi. Zde se šlo hodně se specifikacemi dolů, i tak má mobil poměrně zajímavý design, respektive výrobce použil zakřivený panel.HEUREKAXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Redmi Note 15
- displej: 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
- procesor: MediaTek Helio G100-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
- RAM: 6/8 GB
- úložiště: 128/256/512 GB
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM + Hybridní slot
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7)
- 2 Mpx (hloubkový, f/2.4)
- přední: 20 Mpx (f/2.2)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7)
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C
- odolnost: IP64
- rozměry a hmotnost: 164,03 × 75,42 × 7,94 mm, 183,7 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 33W nabíjení, 18W reverzní nabíjení
POCO M8 Pro
Dokonce se v česku objevuje novinka Poco M8 Pro 5G, která má podobné specifikace jako některé modely výše, ale v něčem je odlišná.HEUREKAPOCO M8 Pro 5G 12GB/512GB...Cena od 8 589 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPOCO M8 Pro 5G 8GB/256GB...Cena od 6 988 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPOCO M8 Pro 5G 12GB/512GB...Cena od 8 589 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPOCO M8 Pro 5G 8GB/256GB...Cena od 6 988 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace POCO M8 Pro
- displej: 6,83 palců OLED, 2772 x 1280 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 6/8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 15, Xiaomi Hyper OS 2
- Dual SIM: Nano SIM + Hybridní slot
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 50 Mpx (OIS)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C
- odolnost: IP65, IP66, IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H
- zabezpečení: čtečka otisků prstů v displeji
- zvuk: stereo
- rozměry a hmotnost: 163,34 × 78,31 × 8,31 mm, 205,9 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 100W nabíjení
POCO M8 5G
K dispozici je i základní model Poco M8 5G, který má velmi dobrou výbavu na nastavenou cenu, i tak možná bude stát za zvážení spíše nějaký model výše.HEUREKAPOCO M8 5G 8GB/256GB...Cena od 5 169 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPOCO M8 5G 8GB/256GB...Cena od 5 169 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPOCO M8 5G 8GB/256GB...Cena od 5 169 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Poco M8 5G
- displej: 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 6/8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 15, Xiaomi Hyper OS 2
- Dual SIM: Nano SIM + Hybridní slot
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx
- 2 Mpx (hloubkový)
- přední: 20 Mpx
- zadní: 50 Mpx
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C
- odolnost: IP65, IP66, MIL-STD-810H
- zabezpečení: čtečka otisků prstů v displeji
- zvuk: stereo
- rozměry a hmotnost: 164 × 75,42 × 7,35 mm, 211 gramů
- baterie a nabíjení: 5520 mAh, 45W nabíjení
Redmi Note 15 5G
K dispozici je i Redmi Note 15 5G, tedy základní verze s podporou 5G a navíc s o něco lepšími specifikacemi, ale i tak zde jde hlavně o cenu jako takovou.HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 5G...Cena od 6 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
REDMI Note 15 5G
- displej: 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
- procesor: Snapdragon 6 Gen 3 (8 jader, až 2,4 GHz)
- RAM: 6/8/12 GB
- úložiště: 128/256/512 GB
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM + Hybridní slot
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
- přední: 20 Mpx (f/2.2)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C
- odolnost: IP66
- rozměry a hmotnost: 164 × 75,42 × 7,35 mm, 178 gramů
- baterie a nabíjení: 5520 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení
