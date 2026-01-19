Redmi Note 15, Honor Magic, Poco M8: Novinky v obchodech #4

Redmi Note 15, Honor Magic, Poco M8: Novinky v obchodech #42026-01-19T11:40:05+01:00
• 19. 1. 2026#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

REDMI Note 15 Pro+ 5G

Mezi nejvybavenější novinky od Redmi patří Note 15 Pro+ 5G, kde je cena poměrně zajímavá vůči výbavě. Kromě větší baterie je zde i vysoká odolnost garantovaná několika certifikacemi.

HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12GB/512GB Glacier Blue na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 10 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB Glacier Blue na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 9 090 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12GB/512GB Mocha Brown na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 10 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12GB/512GB Black na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 10 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB Black na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 9 090 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro 8GB/256GB Glacier Blue na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 5 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

5952c0e3 6881 468d a02e 9bcfa4fbcbcd 1600x1600x

Specifikace REDMI Note 15 Pro+ 5G

  • displej: 6,83 palců AMOLED, 2772 x 1280 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
  • procesor: Snapdragon 7s Gen 4 (8 jader, až 2,7 GHz)
  • RAM: 8/12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
    • přední: 32 Mpx (f/2.2)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
  • odolnost: IP66, IP68, IP69 a IP69K
  • rozměry a hmotnost: 163,34 × 78,31 × 8,19 mm, 207 gramů
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh, 100W nabíjení, 22,5W reverzní nabíjení

REDMI Note 15 Pro 5G

Pokud se ale spokojíte s trochu slabším procesorem, méně megapixely u selfie nebo s pomalejším nabíjením, může být pro vás zajímavá další novinka, jen tedy bez plus v názvu.

HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8GB/256GB Titanium na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8GB/512GB Black na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 8 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8GB/256GB Black na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8GB/256GB Glacier Blue na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

03c55dde 3752 4381 a731 f4b11bcd4ed4 1600x1600x

Specifikace REDMI Note 15 Pro 5G

  • displej: 6,83 palců AMOLED, 2772 x 1280 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
  • procesor: MediaTek Dimensity 7400-Ultra (8 jader, až 2,6 GHz)
  • RAM: 8/12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
    • přední: 20 Mpx (f/2.2)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
  • odolnost: IP66, IP68, IP69 a IP69K
  • rozměry a hmotnost: 163,61 × 78,09 × 7,96 mm, 210 gramů
  • baterie a nabíjení: 6580 mAh, 45W nabíjení, 22,5W reverzní nabíjení

REDMI Note 15 Pro

Dokonce se nabízí i verze bez 5G, jen je tady více změn, byť si zachovává fotografickou výbavu. Bohužel odolnost klesla a je zde jen certifikace IP65.

HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB Glacier Blue na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

b7639524 9672 4e9b 9dec 24240255b511 1600x1600x

Specifikace REDMI Note 15 Pro

  • displej: 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
  • procesor: MediaTek Helio G200-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
  • RAM: 8/12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS
  • Dual SIM: Nano SIM + Hybridní slot
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
    • přední: 32 Mpx (f/2.2)
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C
  • odolnost: IP65
  • rozměry a hmotnost: 163,22 × 76,29 × 7,96 mm, 195 gramů
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení

Honor Magic8 Pro

V obchodech již také zaznamenáváme rozšíření dostupnosti top modelu Honor Magic8 Pro (recenze). Samotná výbava je na špičkové úrovni, ale tomu odpovídá i samotná cena. Je zde ale i akce, kdy k mobilu dostanete tablet.

HEUREKAHonor Magic8 Pro 12GB/512GB Sunrise Gold na Heureka.czHonor Magic8 Pro...Cena od 31 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHonor Magic8 Pro 12GB/512GB Black na Heureka.czHonor Magic8 Pro...Cena od 31 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

213802 10 550x550x

Specifikace Honor Magic8 Pro

  • displej: 6,71 palců, 1256 x 2808 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB
  • Dual SIM
  • Android 16 + Magic UI 10
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
      • 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
      • 200 MPx, f/2.6, 3.7X optický zoom, OIS
    • přední – 50 MPx
  • IP68 + IP69 + IP69K
  • ultrasonická čtečka otisků prstů
  • stereo + DTS:X Ultra
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, eidou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC
  • rozměry: 161,15 × 75 × 8,3 mm; 219 gramů
  • baterie: 6270 mAh (EU) / 7200 mAh (Čína) + 100W USB-C, 80W bezdrátově

Honor Magic8 Lite

Kromě hlavního top modelu je k dispozici i Honor Magic8 Lite, kde se výrobce mimo jiné chlubí jeho zvýšenou odolnosti a kvalitním displejem. Nechybí pořádná baterie.

HEUREKAHonor Magic8 Lite 8GB/512GB Forest Green na Heureka.czHonor Magic8 Lite...Cena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHonor Magic8 Lite 8GB/512GB Midnight Black na Heureka.czHonor Magic8 Lite...Cena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHonor Magic8 Lite 8GB/256GB Midnight Black na Heureka.czHonor Magic8 Lite...Cena od 8 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHonor Magic8 Lite 8GB/256GB Forest Green na Heureka.czHonor Magic8 Lite...Cena od 8 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

213564 1 550x550x

Specifikace Honor Magic8 Lite

  • displej: 6,78 palců, 2700 x 1224 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120 Hz, až 6000 nitů
  • procesor: Snapdragon 6 Gen 4
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Android 15 + MagicUI 9.0
  • Foťáky:
    • zadní – 108 MPx, OIS
      • 5 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 16 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP66, IP68 a IP69K
  • stereo
  • 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC
  • rozměry: 161.9 x 76.1 x 7.8 mm; 189 gramů
  • baterie: 7500 mAh + 66 W

Redmi Note 15

V obchodech také najdete nejzákladnější model celé nové série od Redmi. Zde se šlo hodně se specifikacemi dolů, i tak má mobil poměrně zajímavý design, respektive výrobce použil zakřivený panel.

HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB Purple na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 6GB/128GB Purple na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 6GB/128GB Black na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB Black na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

213645 2 550x550x

Specifikace Redmi Note 15

  • displej: 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
  • procesor: MediaTek Helio G100-Ultra (8 jader, až 2,2 GHz)
  • RAM: 6/8 GB
  • úložiště: 128/256/512 GB
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS
  • Dual SIM: Nano SIM + Hybridní slot
  • Foťáky:
    • zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7)
      • 2 Mpx (hloubkový, f/2.4)
    • přední: 20 Mpx (f/2.2)
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C
  • odolnost: IP64
  • rozměry a hmotnost: 164,03 × 75,42 × 7,94 mm, 183,7 gramů
  • baterie a nabíjení: 6000 mAh, 33W nabíjení, 18W reverzní nabíjení

POCO M8 Pro

Dokonce se v česku objevuje novinka Poco M8 Pro 5G, která má podobné specifikace jako některé modely výše, ale v něčem je odlišná.

HEUREKAPOCO M8 Pro 5G 12GB/512GB Green na Heureka.czPOCO M8 Pro 5G 12GB/512GB...Cena od 8 589 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPOCO M8 Pro 5G 8GB/256GB Green na Heureka.czPOCO M8 Pro 5G 8GB/256GB...Cena od 6 988 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPOCO M8 Pro 5G 12GB/512GB Silver na Heureka.czPOCO M8 Pro 5G 12GB/512GB...Cena od 8 589 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPOCO M8 Pro 5G 8GB/256GB Silver na Heureka.czPOCO M8 Pro 5G 8GB/256GB...Cena od 6 988 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

e48079b9 9787 431e bdc2 e23f6d18f77b 1600x1600x

Specifikace POCO M8 Pro

  • displej: 6,83 palců OLED, 2772 x 1280 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
  • RAM: 6/8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Operační systém: Android 15, Xiaomi Hyper OS 2
  • Dual SIM: Nano SIM + Hybridní slot
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý)
    • přední: 32 Mpx
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C
  • odolnost: IP65, IP66, IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H
  • zabezpečení: čtečka otisků prstů v displeji
  • zvuk: stereo
  • rozměry a hmotnost: 163,34 × 78,31 × 8,31 mm, 205,9 gramů
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh, 100W nabíjení

POCO M8 5G

K dispozici je i základní model Poco M8 5G, který má velmi dobrou výbavu na nastavenou cenu, i tak možná bude stát za zvážení spíše nějaký model výše.

HEUREKAPOCO M8 5G 8GB/256GB Green na Heureka.czPOCO M8 5G 8GB/256GB...Cena od 5 169 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPOCO M8 5G 8GB/256GB Black na Heureka.czPOCO M8 5G 8GB/256GB...Cena od 5 169 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPOCO M8 5G 8GB/256GB Silver na Heureka.czPOCO M8 5G 8GB/256GB...Cena od 5 169 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

6976e61d 6faa 41cb bfed 1f6921b19ac9 1600x1600x

Specifikace Poco M8 5G

  • displej: 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
  • RAM: 6/8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Operační systém: Android 15, Xiaomi Hyper OS 2
  • Dual SIM: Nano SIM + Hybridní slot
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx
      • 2 Mpx (hloubkový)
    • přední: 20 Mpx
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C
  • odolnost: IP65, IP66, MIL-STD-810H
  • zabezpečení: čtečka otisků prstů v displeji
  • zvuk: stereo
  • rozměry a hmotnost: 164 × 75,42 × 7,35 mm, 211 gramů
  • baterie a nabíjení: 5520 mAh, 45W nabíjení

Redmi Note 15 5G

K dispozici je i Redmi Note 15 5G, tedy základní verze s podporou 5G a navíc s o něco lepšími specifikacemi, ale i tak zde jde hlavně o cenu jako takovou.

HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 5G 8GB/256GB Mist Purple na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 5G...Cena od 6 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

213677 2 550x550x

REDMI Note 15 5G

  • displej: 6,77 palců AMOLED, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 3200 nitů
  • procesor: Snapdragon 6 Gen 3 (8 jader, až 2,4 GHz)
  • RAM: 6/8/12 GB
  • úložiště: 128/256/512 GB
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS
  • Dual SIM: Nano SIM + Hybridní slot
  • Foťáky:
    • zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.7, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
    • přední: 20 Mpx (f/2.2)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C
  • odolnost: IP66
  • rozměry a hmotnost: 164 × 75,42 × 7,35 mm, 178 gramů
  • baterie a nabíjení: 5520 mAh, 45W nabíjení, 18W reverzní nabíjení

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

