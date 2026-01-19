Aktuální „Mega výprodej roku“ na největším českém e-shopu Alza.cz přináší zajímavé cenové zvýhodnění v segmentu přenosných počítačů. Pozornost si zaslouží zejména kategorie zařízení 2v1, která kombinují výkon notebooku s mobilitou tabletu. Zákazníci nyní mohou pořídit špičkové modely od značek jako ASUS, Lenovo či Microsoft s výraznými slevami dosahujícími až 20 %. Akce zahrnuje jak inovativní zařízení s duálními displeji, tak osvědčené pracovní stroje nebo cenově dostupné Chromebooky vhodné pro studenty. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek rozdělených dle konstrukčního řešení.
Notebooky 2v1 s překlopitelnou klávesnicí
Tato kategorie zahrnuje zařízení vybavená speciálními panty, které umožňují překlopení displeje o 360 stupňů. Uživatel tak získá robustní notebook, který lze během okamžiku proměnit v tablet pro konzumaci obsahu nebo prezentace. V aktuální nabídce vyčnívají zejména modely ASUS Zenbook Duo s revolučními duálními OLED displeji a také prémiový Lenovo Yoga Book 9 s bohatým příslušenstvím v ceně.
- ASUS Zenbook Duo UX8406CA-OLED166X Basalt Gray celokovový (-20 %)
- ASUS Zenbook Duo UX8406CA-OLED068X Basalt Gray (-20 %)
- Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 Tidal Teal celokovový + myš + Folio Stand + stylus Lenovo (-15 %)
- ASUS Zenbook Duo UX8406CA-OLED067X Basalt Gray (-15 %)
- Acer Chromebook Spin 312 Sparkly Silver (CP312-1HN-C67S) (-15 %)
Tablet PC (notebooky s oddělitelnou klávesnicí)
Pro uživatele preferující maximální mobilitu jsou ideální volbou zařízení s oddělitelnou klávesnicí. Ta umožňuje v případě potřeby klávesnici zcela odpojit a používat samotný displej jako lehký a tenký tablet. Výprodej zahrnuje široké spektrum těchto zařízení – od výkonného herního tabletu ASUS ROG Flow Z13, přes byznysový standard Microsoft Surface Pro 10, až po praktické Chromebooky od Lenova a ASUSu.
- ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-NEBULA057X Off Black kovový (-6 %)
- Microsoft Surface Pro 10 16GB 512GB Black for business (-20 %)
- Lenovo Chromebook Duet 11M889 Luna Grey + aktivní stylus Lenovo (-20 %)
- ASUS Chromebook Detachable CM3 CM3001DM2A-EDU128 Fog Silver (-15 %)
