Významné slevy na prémiové konvertibilní notebooky a tablety 2v1: Velký výprodej na Alza.cz KOMERČNÍ ČLÁNEK

Významné slevy na prémiové konvertibilní notebooky a tablety 2v1: Velký výprodej na Alza.cz2026-01-19T10:45:10+01:00
• 19. 1. 2026#Ostatní

Aktuální „Mega výprodej roku“ na největším českém e-shopu Alza.cz přináší zajímavé cenové zvýhodnění v segmentu přenosných počítačů. Pozornost si zaslouží zejména kategorie zařízení 2v1, která kombinují výkon notebooku s mobilitou tabletu. Zákazníci nyní mohou pořídit špičkové modely od značek jako ASUS, Lenovo či Microsoft s výraznými slevami dosahujícími až 20 %. Akce zahrnuje jak inovativní zařízení s duálními displeji, tak osvědčené pracovní stroje nebo cenově dostupné Chromebooky vhodné pro studenty. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek rozdělených dle konstrukčního řešení.

Notebooky 2v1 s překlopitelnou klávesnicí

Tato kategorie zahrnuje zařízení vybavená speciálními panty, které umožňují překlopení displeje o 360 stupňů. Uživatel tak získá robustní notebook, který lze během okamžiku proměnit v tablet pro konzumaci obsahu nebo prezentace. V aktuální nabídce vyčnívají zejména modely ASUS Zenbook Duo s revolučními duálními OLED displeji a také prémiový Lenovo Yoga Book 9 s bohatým příslušenstvím v ceně.

Tablet PC (notebooky s oddělitelnou klávesnicí)

Pro uživatele preferující maximální mobilitu jsou ideální volbou zařízení s oddělitelnou klávesnicí. Ta umožňuje v případě potřeby klávesnici zcela odpojit a používat samotný displej jako lehký a tenký tablet. Výprodej zahrnuje široké spektrum těchto zařízení – od výkonného herního tabletu ASUS ROG Flow Z13, přes byznysový standard Microsoft Surface Pro 10, až po praktické Chromebooky od Lenova a ASUSu.

Prohlédnout si kompletní nabídku Mega výprodeje na Alza.cz můžete na webových stránkách prodejce.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Používáte ochranu displeje?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat