Gemini nabízí rychlejší možnost odpovědi na mobilu

2026-01-19T13:37:39+01:00
19. 1. 2026

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nejrůznější modely se chlubí benchmarky, novými schopnostmi, možnostmi hluboké analýzy a podobně, ale někdy uživatelům postačuje jen rychlá odpověď, jelikož na dané téma nechtějí nějaké rozsáhlé výsledky. Právě na to reaguje Google jednou změnou v Gemini.

Rychlá odpověď v Gemini

Gemini v mobilní aplikaci nabízí několik modelů, od nejrychlejšího až po variantu Pro. Sice je přepínání poměrně rychlé a jednoduché, ale někdy chcete, aby Gemini odpovědělo rychle. To se někdy hodí právě v režimu Pro, kdy řešíte celou dobu nějaké komplikovanější téma, ale při jednoduché otázce již potřebujete odpověď rychleji bez hlubší analýzy.

Právě proto zde máme modifikaci, kdy při stavu řešení uvidíte jednoduše tlačítko Odpovědět. Po kliknutí se jakoby přeskočí složitější analýza a odpověď je urychlena. Tlačítko se nemusí objevit hned a navíc někdy ani nemusíte mít dostatek času na kliknutí, ale dokážeme si představit situace, kdy to bude nejrychlejší cesta k odpovědi.

Screenshot 20260119 072058 1080x2410x Screenshot 20260119 072204 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Při volbě rychlé odpovědi se ale Gemini na konkrétní řešení nepřepíná na základní verzi, spíše zůstává třeba na Gemini Pro, jen je odpověď urychlena. Díky tomu se asi zachová kvalita a nemusí se vše nově řešit přes slabší a rychlejší model. Novinka je k dispozici již nyní, případně jste ji mohli mít už delší dobu v rámci testování.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

