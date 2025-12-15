První dojmy Honor Magic8 Lite – má něco vydržet

Honor Magic8 Lite; zdroj: Dotekománie
Honor představil nového zástupce řady Magic8 a to model dostupnější – Honor Magic8 Lite. Ten navazuje na svého předchůdce a chlubí se zvýšenou odolností a velkou baterií o kapacitě 7500 mAh. My jsme si nový model měli možnost osahat v předstihu v Číně. Jaké jsou naše první dojmy?
Preview Honor Magic8 Lite
Honor výrazně vylepšil odolnost oproti předchůdci, máme tu konečně plnou voděodolnost s certifikací IP68 a pak také IP66 a IP69K. Mimo to se Honor chlubí odolností vůči pádu, Magic8 Lite má vydržte pád z 2,5 metrů bez úhony. Výrobce to dokonce pojmenoval jako Honor Ultra-Bounce Anti-Drop Technology 3.0.
Pády jsme také dostali za úkol přímo v laboratořích Honoru vyzkoušet. Náš kousek to vydržel, což jsme natočili také na video, přežil čtyři pády z výšky zhruba dvou metrů na dlaždice. Kolegové z Rumunska to však pojali stylem „to bylo málo“ a krycí sklo displeje se jim rozbít podařilo. K telefonu nicméně rozhodně milí nebyli. Vždy tak bude záležet na úhlu a síle dopadu.
Displej nabízí úhlopříčku 6,8 palce a nejedná se tak vůbec o malý telefon. Na svoji kategorii má telefon poměrně tenké rámečky kolem displeje, což se mi líbí. Velice potěší maximální jas v HDR peaku, a to 6000 nitů.
Baterie nabízí opravdu nadprůměrnou kapacitu. Máme tu novou technologii křemíkovo-uhlíkových baterií, konkrétně u Honoru se jedná o Honor Silicon-carbon Battery 3.0. Dovnitř se v případě evropské verze podařilo nacpat 7500 mAh. Čínská verze má pro zajímavost dokonce 8300 mAh. Nabíjení pak může probíhat výkonem až 66 W.
Naopak na zádech byl letos výrobce skromnější a tolik novinek zde nemáme. Sestava fotoaparátů vypadá při pohledu do specifikací jako úplně stejné jako u předchůdce. Máme tu tedy 108Mpx hlavní snímač s OIS a pak 5Mpx ultra širokoúhlý snímač. Raději bych zde viděl ten druhý snímač s vyšším rozlišením, pět megapixelů je na tak široký záběr docela málo.
Honor Magic 8 Lite dostal do vínku procesor Snapdragon 6 Gen 4, což je letošní čip vyrobený modernějším 4nm procesem. Ten je doplněný o 8 GB RAM a úložiště dle varianty 256 nebo 512 GB.
Dostupnost a cenu v ČR zatím neznáme.
Specifikace Honor Magic8 Lite
- displej: 6,78 palců, 2700 x 1224 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120 Hz, až 6000 nitů
- procesor: Snapdragon 6 Gen 4
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Android 15 + MagicUI 9.0
- Foťáky:
- zadní – 108 MPx, OIS
- 5 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 16 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP66, IP68 a IP69K
- stereo
- 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC
- rozměry: 161.9 x 76.1 x 7.8 mm; 189 gramů
- baterie: 7500 mAh + 66 W
