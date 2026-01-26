Redmi Note 15, Motorola Edge, Huawei Nova, Oppo Reno: Novinky v obchodech #5

• 26. 1. 2026

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Neo není absolutní novinka, i tak se opět ukazuje v českých obchodech, jen v jiné barvě a konfiguraci. Specifikace více méně odpovídají ceně a navíc dostane funkce z vyšší řad, jako je bezdrátové nabíjení nebo značně zvýšenou odolnost.

HEUREKAMotorola Edge 60 Neo 12GB/256GB PANTONE Poinciana na Heureka.czMotorola Edge 60 Neo...Cena od 9 788 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

4ce7174c 4fd4 4976 bf89 f7b8800e15a7 1200x1200x

Specifikace Motorola Edge 60 Neo

  • displej: 6,36 palců, 120 Hz, 120 Hz, až 3000 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Dimensity 7400
  • RAM: 8/12 GB LPDDR4X
  • úložiště: 256/512 GB
  • Android 15
  • Foťáky
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 13 MPx, ultra širokoúhlý
      • 10 MPx, 3x zoom, OIS
    • přední – 32 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP68, IP69, MIL-STD 810H
  • stereo
  • 5G, Bluetooth, WiFi, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC
  • rozměry: 154,11 x 71,24 x 8,09 mm; 174,5 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 68W USB C, 15W bezdrátově

HUAWEI Nova 14 Pro

Do Česka se dostává Nova 14 Pro od Huawei. Cena je velmi ambiciózní, ale pokud nechcete mobil s Google službami a aplikacemi, a přesto by měl mít dobrou a zajímavou výbavu, možná vás novinka zaujme.

HEUREKAALZAHUAWEI Nova 14 Pro 12GB/512GB Crystal Blue na Heureka.czHUAWEI Nova 14 Pro...Cena od 17 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAHUAWEI Nova 14 Pro 12GB/512GB Black na Heureka.czHUAWEI Nova 14 Pro...Cena od 17 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

bb940d5a f338 499c 8fe9 1c02bbd4f032 1200x1200x

Specifikace Huawei Nova 14 Pro

  • displej: 6,78 palců, 2776 x 1224 pixelů, OLED, 1-120 Hz
  • úložiště: 256/512 GB
  • HarmonyOS 5.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, F1,4~F4,0, OIS
      • 12 MPx, 3x zoom, OIS
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
      • 1,5 MPx, spektrální
    • přední – 50 MPx
      • 8 MPx
  • infra senzor, čtečka otisků prstů na straně
  • IP65
  • stereo
  • 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5 dvoupásmové) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b čtyřpásmové) / GALILEO (E1 + E5a + E5b trojpásmové) / QZSS (L1 + L5 dvoupásmové) / NavIC
  • rozměry: 163,4 × 75 × 7,78 mm; 207 gramů
  • baterie: 5500 mAh + 100W

OPPO Reno14 FS 5G

Někdy je komplikovanější sledovat, který mobil od Oppo se představí a který dostane na český trh. Nyní zde máme OPPO Reno14 FS 5G. Cena je vyšší, ale nabízí se poměrně slušná výbava se štědrým úložištěm.

HEUREKAOPPO Reno14 FS 5G 12GB/512GB White na Heureka.czOPPO Reno14 FS 5G...Cena od 13 946 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

4b53ea75 b581 48be b6e0 f48e81c6a4c9 1600x1600x

Specifikace OPPO Reno14 FS 5G

  • displej: 6,59 palců, AMOLED, rozlišení 2760 x 1256 px, 120 Hz, Gorilla Glass 7i, 460 ppi, 1,07 mld. barev
  • procesor: MediaTek Dimensity 8350, 8 jader, takt až 3,35 GHz
  • RAM: 12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 512 GB (nepodporuje paměťové karty)
  • Operační systém: Android 15
  • Dual SIM: Nano SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, OIS, 79°)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 116°)
      • 50 Mpx (teleobjektiv, f/2,8, 3,5x optický zoom, 30°)
    • přední: 50 Mpx (f/2,0, 90°)
  • IP68
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo reproduktory
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 (aptX, BLE), GPS (Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS), NFC, infraport, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 157,9 x 74,7 x 7,42 mm, 187 gramů
  • baterie a nabíjení: 6000 mAh, 80W rychlé nabíjení (SuperVOOC)

Redmi Note 15

Již minule jsme vás informovali o příchodu modelů série Redmi Note 15 a vzhledem k tomu, že se postupně objevují nejrůznější konfigurace a barevné varianty, tak nyní jen doplňujeme, které verze jsou nově k dispozici.

První dojmy Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+ 5G

XI310b2 1326x1400x

Redmi Note 15 5G

HEUREKAXiaomi Redmi Note 15 5G 8GB/128GB Mist Purple na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 5G...Cena od 6 699 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 5G 8GB/256GB Glacier Blue na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 5G...Cena od 6 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 5G 8GB/256GB Black na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 5G...Cena od 6 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

Redmi Note 15

HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 6GB/128GB Glacier Blue na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 049 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

Redmi Note 15 Pro

HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 Pro 8GB/256GB Titanium na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 5 649 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

Redmi Note 15 Pro 5G

HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8GB/512GB Glacier Blue na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 7 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8GB/512GB Titanium na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 7 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

Redmi Note 15 Pro+ 5G

HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8GB/256GB Mocha Brown na Heureka.czXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 8 590 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

