Redmi Note 15, Motorola Edge, Huawei Nova, Oppo Reno: Novinky v obchodech #5

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Motorola Edge 60 Neo
Motorola Edge 60 Neo není absolutní novinka, i tak se opět ukazuje v českých obchodech, jen v jiné barvě a konfiguraci. Specifikace více méně odpovídají ceně a navíc dostane funkce z vyšší řad, jako je bezdrátové nabíjení nebo značně zvýšenou odolnost.HEUREKAMotorola Edge 60 Neo...Cena od 9 788 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Motorola Edge 60 Neo
- displej: 6,36 palců, 120 Hz, 120 Hz, až 3000 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Dimensity 7400
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 256/512 GB
- Android 15
- Foťáky
- 13 MPx, ultra širokoúhlý
- 10 MPx, 3x zoom, OIS
- přední – 32 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69, MIL-STD 810H
- stereo
- 5G, Bluetooth, WiFi, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC
- rozměry: 154,11 x 71,24 x 8,09 mm; 174,5 gramů
- baterie: 5200 mAh + 68W USB C, 15W bezdrátově
HUAWEI Nova 14 Pro
Do Česka se dostává Nova 14 Pro od Huawei. Cena je velmi ambiciózní, ale pokud nechcete mobil s Google službami a aplikacemi, a přesto by měl mít dobrou a zajímavou výbavu, možná vás novinka zaujme.HEUREKAALZAHUAWEI Nova 14 Pro...Cena od 17 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAHUAWEI Nova 14 Pro...Cena od 17 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Huawei Nova 14 Pro
- displej: 6,78 palců, 2776 x 1224 pixelů, OLED, 1-120 Hz
- úložiště: 256/512 GB
- HarmonyOS 5.0
- Foťáky:
- 12 MPx, 3x zoom, OIS
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- 1,5 MPx, spektrální
- přední – 50 MPx
- 8 MPx
- infra senzor, čtečka otisků prstů na straně
- IP65
- stereo
- 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5 dvoupásmové) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b čtyřpásmové) / GALILEO (E1 + E5a + E5b trojpásmové) / QZSS (L1 + L5 dvoupásmové) / NavIC
- rozměry: 163,4 × 75 × 7,78 mm; 207 gramů
- baterie: 5500 mAh + 100W
OPPO Reno14 FS 5G
Někdy je komplikovanější sledovat, který mobil od Oppo se představí a který dostane na český trh. Nyní zde máme OPPO Reno14 FS 5G. Cena je vyšší, ale nabízí se poměrně slušná výbava se štědrým úložištěm.HEUREKAOPPO Reno14 FS 5G...Cena od 13 946 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace OPPO Reno14 FS 5G
- displej: 6,59 palců, AMOLED, rozlišení 2760 x 1256 px, 120 Hz, Gorilla Glass 7i, 460 ppi, 1,07 mld. barev
- procesor: MediaTek Dimensity 8350, 8 jader, takt až 3,35 GHz
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- úložiště: 512 GB (nepodporuje paměťové karty)
- Operační systém: Android 15
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 116°)
- 50 Mpx (teleobjektiv, f/2,8, 3,5x optický zoom, 30°)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, 90°)
- IP68
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 (aptX, BLE), GPS (Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS), NFC, infraport, USB-C
- rozměry a hmotnost: 157,9 x 74,7 x 7,42 mm, 187 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 80W rychlé nabíjení (SuperVOOC)
Redmi Note 15
Již minule jsme vás informovali o příchodu modelů série Redmi Note 15 a vzhledem k tomu, že se postupně objevují nejrůznější konfigurace a barevné varianty, tak nyní jen doplňujeme, které verze jsou nově k dispozici.
První dojmy Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+ 5G
Redmi Note 15 5GHEUREKAXiaomi Redmi Note 15 5G...Cena od 6 699 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 5G...Cena od 6 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 5G...Cena od 6 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Redmi Note 15HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15...Cena od 4 049 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Redmi Note 15 ProHEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 5 649 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Redmi Note 15 Pro 5GHEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 7 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 Pro...Cena od 7 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Redmi Note 15 Pro+ 5GHEUREKAALZAXiaomi Redmi Note 15 Pro+...Cena od 8 590 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
