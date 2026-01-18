Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie
Otestovali jsme nový nejlepší telefon Honoru a to model Magic8 Pro. Ten zaujme vylepšeným 200MPx teleobjektivem, větší baterií, vyšší odolností nebo s lepším displejem. Bude to ale letos stačit? Jaké jsou změny oproti předchůdci a jak novinka fotí? Pojďme se na nový Magic podívat podrobněji.
Konstrukce
Nový model je paradoxně o maličko menší než předchůdce a to se mi líbí. Díky tomu tak do ruky padne přeci jen trochu lépe, jakkoliv rozdíl 0,1 palce tolik nepoznáte. Telefon je ale také o pár gramů lehčí a o 0,5 milimetru tenčí. Jsou to maličkosti, ale jsem rád, že výrobce nešel opačným směrem jako mnohá konkurence v posledních letech.
Masivní modul na zádech už není nějaké překvapení, to už je skoro standardem u nových top modelů. Přesto musím poznamenat, že pokud budete mít prsty pod modulem, budete riskovat mírně převažování. Po pár dnech jsem si ale zvyknul mít prsty i mírně na krycích sklech fotoaparátu pro bezpečnější úchop.
Boky jsou ploché se zaoblenými hrany. Ty zajmou pěkným broušeným povrchem. Záda mají pak naopak v případě námi testované světlé zlaté barvy mírnou texturu. Mně se to líbí a vypadá to poměrně elegantně. Stále pak můžete zvolit nestárnoucí klasiku v podobě černé barvy. Za mě je však škoda, že k nám Honor nedovezl i odvážnější odstíny, na výběr je tedy jen ze dvou zmíněných.
Kvalita zpracování je výborná a odolnost vlastně také. Máme tu IP68, IP69 a IP69K. Čelní panel je jemně zaoblený na všech stranách a chválím symetrické tenké rámečky. Displej je narušen jen pilulkovým průstřelem stejně jako u minulé generace. Honor jako jeden z mála na platformě Android nabízí odemykání skrz 3D snímač obličeje (obdoba FaceID). To funguje spolehlivě a skvěle to doplňuje ultra zvukovou čtečku otisků prstů v displeji.
Na pravém boku se letos výrobce odhodlal integrovat nové AI tlačítko. To jakoby z oka vypadlo Camera Control (tlačítka ovládání fotoaparátu) z iPhonu. Jelikož i na tomto telefonu od Applu mi nikdy jeho dodatečné funkce krom spuštění fotoaparátu nepřišla užitečná, nebudu chválit ani tady. Na zoomování při focení je to za mě prostě pomalé. Tlačítko lze však v případě Honoru namapovat i na jiné funkce a to je určitě fajn. Lze zvolit i dvojstisk na jinou akci.
Pochvalu si zaslouží jednoznačně stereo reproduktory, které jsou výborné. Potěší navíc výdechy na obou stranách přímo z boku, druhý reproduktor tak není jen ten telefonní. Výstup je vskutku skvělý a hlasitý. Výrobce tvrdí, že má největší akustickou komoru v oboru a je to zkrátka znát.
Displej
Zobrazovací panel jasnější a to je vždycky dobrá zpráva. V HDR dokáže svítit intenzitou až 6000 nitů, celá plocha pak nabízí jas 1800 nitů. Potěší LTPO 120Hz displej s rozlišením 1256 x 2808. V realitě je na displej radost pohledět. Z výroby je na něj aplikovaná plastová fólie, kterou se mi skoro už tradičně podařilo po pár dnech omylem sloupnout. Pod ní se nachází vlastní krycí sklo Honoru NanoCrystal Shield, které má také něco vydržet.
Výrobce hodně dbá na ochranu očí a v nastavení je k tomu určená celá řada funkcí jako například přizpůsobení barev nebo 4320Hz PWM. Mě letos zaujala možnost změřit frekvenci blikání okolního osvětlení. Po krátkém měření jsem tak zjistil, že mi doma příliš blikají stropní světla v koupelně a na chodbě.
Hardware
Honor samozřejmě nesáhl po ničem jiném než po nejnovějším procesoru od Qualcommu a to Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Výrobce slibuje o 20 procent více výkonu a pochlubil se také větším chladičem. Potěšující je stále přítomnost infračerveného portu. Oproti předchůdci zmíním nejnovější Bluetooth verze 6.0
Specifikace Honor Magic8 Pro
- displej: 6,71 palců, 1256 x 2808 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB
- Dual SIM
- Android 16 + Magic UI 10
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
- 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
- 200 MPx, f/2.6, 3.7X optický zoom, OIS
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
- IP68 + IP69 + IP69K
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo + DTS:X Ultra
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, eidou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC
- rozměry: 161,15 × 75 × 8,3 mm; 219 gramů
- baterie: 6270 mAh (EU) / 7200 mAh (Čína) + 100W USB-C, 80W bezdrátově
Baterie
Výdrž baterie na našem trhu zajišťuje akumulátor o kapacitě 6270 mAh. To je jednoznačně pozitivní posun oproti předchůdci, kterým měl na našem trhu 5270 mAh. Na druhou stranu stejně jako u jiných výrobců i zde existují dvě další verze s větší baterií, přičemž ta čínská má dokonce 7200 mAh. A co za to může? Honor mluvil o legislativě. V EU je možné mít jeden článek baterie o maximální kapacitě 5000 mAh.
Baterie ale v praxi vydrží úplně v pohodě dva dny mého provozu, při plném nasazení i s aktivním always-on zobrazení s tapetou poměrně těsně. Jednou jsem druhý den večer měl už jen 5 procent.
Nabíjení je rychlé, drátem to teče až 100W výkonem, bezdrátově pak 80 W. To je stejné jako u předchůdce a opět přeji hodně štěstí při shánění originální bezdrátové dobíječky podporující tento výkon. Já ji na českém trhu v prodeji nenašel. Podporu standardu Qi2 výrobce nezmiňuje a to je škoda, v praxi mi přijde tato cesta mnohem lepší než proprietární řešení. Bezdrátový standard s magnety už umí v nejnovější verzi Qi2.2 25 W.
Fotoaparát
Zatímco u loňského Magic7 Pro bylo mezi zadními objektivy označení Matrix camera, letos jej Honor nahradil názvem AiMAGE. Výrobce tím dává najevo větší důraz na umělou inteligenci, která má dle jeho slov pomoct třeba s realističtějším a přirozenějším podáním tónů pleti. Novinkou je i funkce Magic Color, která umožňuje vzít barevnou charakteristiku z jednoho snímku a rovnou ji použít při focení dalších fotek přímo ve fotoaparátu. V praxi jsem ji ale použil jen párkrát a nepřijde mi nějak extra užitečná.
Hlavní fotoaparát letos přišel o variabilní clonu, což osobně nepovažuju za žádný problém. Ostatně i Samsung ji měl jen krátce a nakonec od ní ustoupil. Samotný snímač zůstal stejně velký, má rozlišení 50 Mpx. Sestavu na zádech pak doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, který je stejný jako v minulém roce a teleobjektiv. Ten se dočkal největší proměny. Je stále periskopický a má nový 200Mpx senzor Samsung HP9 s větším optickým přiblížením. Od 2,5x předloni, přes 3x vloni jsme se dostali dokonce na 3,7x s ohniskem 85mm. Především noční fotky mají být díky Ultra Night Engine a AI zase o něco lepší.
Jak fotí Honor Magic8 Pro v Číně? Navštívili jsme Shezhen a Xi’an
Výsledné snímky jsou skvělé a nechybí jim spoustu detailů a výrazné HDR. Občas jsou na můj vkus ve výchozím nastavení až moc kontrastní a barevné, ale to už je takový typický výstup. Já mám raději plošší neutrálnější nádech, který si pak v případě potřeby dobarvím. Vše je ale o osobních preferencích a speciálně v noci jsem s Honorem pořídil vskutku krásné snímky.
Samozřejmě je tu stále také AI při 30násobném a vyšším přiblížení. To byla hlavní novinka vloni, a tehdy jsme ji věnovali dost pozornosti. Letos jen zmíním, že je to spíš na vás, zda tuto funkci využijete. Za mě už je pak výsledek dost kreslený a občas to vygeneruje něco trochu jinak, než skutečně je ve scéně. Zkrátka umělá inteligence.
Zajímavou novinkou je ale použití AI také při nočních fotkách z teleobjektivu. Tam tento Ultra Night Engine s AI sice zásadně přidá mnohé detaily, ale zároveň paradoxně vymaže a udělá nečitelné nápisy. Nevím jestli je to chtěné a doufám, že tohle výrobce ještě poladí. Přikládám tři výřezy před a po vylepšení AI. Všimněte si mnohem detailnějších baráků, ale například žlutá turistická značka po vylepšení nemá nápis. Na třetím porovnání pak po AI vylepšení vlajky z pozadí nejsou úplně vlajky a značky Pěší zóna vůbec nemá nápis. Větší značky a nápisy to ale respektuje a ty to vůbec nepřekreslí.
Software
Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou MagicOS 10. Ta nabízí mnoho AI funkcí, mnohé ale nebyly v době testování dostupné a dorazí s aktualizací později. Potěší dlouhá podpora 7 let velkých a bezpečnostních aktualizací.
Osobně se mi líbí, že celá nadstavba byla letos graficky dost vylepšena. Silně se inspirovala Liquid Glass z iOS 26, ale vlastně mi to nevadí. V případě Honoru to je totiž jednoznačně krok vpřed, předchozí kabátek už na mě působil trochu zastarale. Výrobce se pak chlubil, že skleněný efekt s průhledností adaptuje tak aby třeba člověk na tapetě nebyl tak rozmazaný, a aby text byl čitelnější. Zároveň tu má být nový Transparency engine, aby se nezvýšili nároky na baterii.
Zhodnocení
Vloni u předchůdce kritizoval kratší softwarovou podporu nebo méně jasný displej ve srovnání s konkurencí. Oboje letos výrobce vylepšit a podpora 7 let dorovnala ostatní. Potěšující zprávou je výrazně větší baterie, která ale stále trochu zanechává pachuť, jelikož na jiných trzích je ještě o kus větší. Drátové dobíjení je velice rychlé, jen u bezdrátového bych ocenil podporu Qi2 alespoň bez magnetů. Přední fotoaparát by také mohl být lepší.
Tím ale má menší kritika končí, Honor Magic8 Pro je výborný telefon. Velkou pochvalu si zaslouží výborné stereo reproduktory. Líbí se mi design, který je elegantní a také letošní krok mírně telefon zmenšit a ztenčit. Pochválit musím přepracovaný software MagicOS 10 s novou grafikou. Odolnost je také více než dostatečná a své příznivce si možná najde i nové AI tlačítko. Funkcí s umělou inteligencí také přibývá a to je jen dobře.
Honor si ale za svůj top model nechá náležitě zaplatit. Stejně jako vloni začíná na 32 tisících korunách. To je sebevědomá cenovka odpovídající i jiným top modelům. Jak si vede s konkurencí? Zatím vlastně těžko hodnotit, jelikož top modelů roku 2026 nám rukami moc neprošlo, Honor je vlastně první. Srovnávat tak dává smysl maximálně s Pixelem 10 Pro XL nebo iPhone 17 Pro Max, což jsou ale podle mě telefony pro trochu jiné uživatele. Honor bude soupeřit hlavně s Xiaomi 17 Pro/Ultra nebo vivo X300 Pro.
Klady
- Vylepšený 200MPx teleobjektiv
- Větší baterie
- Vyšší odolnost
- Výborné stereo reproduktory
- Elegantní design
- Přepracovaný software MagicOS 10
Zápory
- Přední fotoaparát by mohl být lepší
- Baterie v evropské verzi je menší
- Chybí standardní bezdrátové nabíjení Qi2
- AI tlačítko nemusí být pro každého užitečné
