Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie

Otestovali jsme nový nejlepší telefon Honoru a to model Magic8 Pro. Ten zaujme vylepšeným 200MPx teleobjektivem, větší baterií, vyšší odolností nebo s lepším displejem. Bude to ale letos stačit? Jaké jsou změny oproti předchůdci a jak novinka fotí? Pojďme se na nový Magic podívat podrobněji.

Konstrukce

Nový model je paradoxně o maličko menší než předchůdce a to se mi líbí. Díky tomu tak do ruky padne přeci jen trochu lépe, jakkoliv rozdíl 0,1 palce tolik nepoznáte. Telefon je ale také o pár gramů lehčí a o 0,5 milimetru tenčí. Jsou to maličkosti, ale jsem rád, že výrobce nešel opačným směrem jako mnohá konkurence v posledních letech.

IMG 8627 6535x3676x

Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie

Masivní modul na zádech už není nějaké překvapení, to už je skoro standardem u nových top modelů. Přesto musím poznamenat, že pokud budete mít prsty pod modulem, budete riskovat mírně převažování. Po pár dnech jsem si ale zvyknul mít prsty i mírně na krycích sklech fotoaparátu pro bezpečnější úchop.

Boky jsou ploché se zaoblenými hrany. Ty zajmou pěkným broušeným povrchem. Záda mají pak naopak v případě námi testované světlé zlaté barvy mírnou texturu. Mně se to líbí a vypadá to poměrně elegantně. Stále pak můžete zvolit nestárnoucí klasiku v podobě černé barvy. Za mě je však škoda, že k nám Honor nedovezl i odvážnější odstíny, na výběr je tedy jen ze dvou zmíněných.

IMG 8630 3744x2106x IMG 8631 3744x2106x

Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie

Kvalita zpracování je výborná a odolnost vlastně také. Máme tu IP68, IP69 a IP69K. Čelní panel je jemně zaoblený na všech stranách a chválím symetrické tenké rámečky. Displej je narušen jen pilulkovým průstřelem stejně jako u minulé generace. Honor jako jeden z mála na platformě Android nabízí odemykání skrz 3D snímač obličeje (obdoba FaceID). To funguje spolehlivě a skvěle to doplňuje ultra zvukovou čtečku otisků prstů v displeji.

IMG 8635 3744x2106x

Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie

Na pravém boku se letos výrobce odhodlal integrovat nové AI tlačítko. To jakoby z oka vypadlo Camera Control (tlačítka ovládání fotoaparátu) z iPhonu. Jelikož i na tomto telefonu od Applu mi nikdy jeho dodatečné funkce krom spuštění fotoaparátu nepřišla užitečná, nebudu chválit ani tady. Na zoomování při focení je to za mě prostě pomalé. Tlačítko lze však v případě Honoru namapovat i na jiné funkce a to je určitě fajn. Lze zvolit i dvojstisk na jinou akci.

Pochvalu si zaslouží jednoznačně stereo reproduktory, které jsou výborné. Potěší navíc výdechy na obou stranách přímo z boku, druhý reproduktor tak není jen ten telefonní. Výstup je vskutku skvělý a hlasitý. Výrobce tvrdí, že má největší akustickou komoru v oboru a je to zkrátka znát.

IMG 8626 7488x4212x

Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie

Displej

Zobrazovací panel jasnější a to je vždycky dobrá zpráva. V HDR dokáže svítit intenzitou až 6000 nitů, celá plocha pak nabízí jas 1800 nitů. Potěší LTPO 120Hz displej s rozlišením 1256 x 2808. V realitě je na displej radost pohledět. Z výroby je na něj aplikovaná plastová fólie, kterou se mi skoro už tradičně podařilo po pár dnech omylem sloupnout. Pod ní se nachází vlastní krycí sklo Honoru NanoCrystal Shield, které má také něco vydržet.

Screenshot 20251124 205702 com hihonor eyesense EyeHealthActivity 1256x2808x Screenshot 20251203 200701 com hihonor eyesense LightDetectActivity 1256x2808x Screenshot 20251124 205728 com hihonor eyesense LightDetectActivity 1256x2808x

Detekce blikání světel; zdroj: Dotekománie

Výrobce hodně dbá na ochranu očí a v nastavení je k tomu určená celá řada funkcí jako například přizpůsobení barev nebo 4320Hz PWM. Mě letos zaujala možnost změřit frekvenci blikání okolního osvětlení. Po krátkém měření jsem tak zjistil, že mi doma příliš blikají stropní světla v koupelně a na chodbě.

Hardware

Honor samozřejmě nesáhl po ničem jiném než po nejnovějším procesoru od Qualcommu a to Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Výrobce slibuje o 20 procent více výkonu a pochlubil se také větším chladičem. Potěšující je stále přítomnost infračerveného portu. Oproti předchůdci zmíním nejnovější Bluetooth verze 6.0

Screenshot 20251214 202330 com primatelabs geekbench6 BenchmarkDocumentActivity 1256x2808x Screenshot 20251214 202332 com primatelabs geekbench6 BenchmarkDocumentActivity 1256x2808x Screenshot 20251215 104717 com futuremark dmandroid application BenchmarkResultWit 1256x2808x Screenshot 20251215 104720 com futuremark dmandroid application BenchmarkResultWit 1256x2808x

Geekbench 6 a Wild Life Extreme Stress test; zdroj: Dotekománie

 

Specifikace Honor Magic8 Pro

  • displej: 6,71 palců, 1256 x 2808 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB
  • Dual SIM
  • Android 16 + Magic UI 10
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
      • 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
      • 200 MPx, f/2.6, 3.7X optický zoom, OIS
    • přední – 50 MPx
  • IP68 + IP69 + IP69K
  • ultrasonická čtečka otisků prstů
  • stereo + DTS:X Ultra
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, eidou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC
  • rozměry: 161,15 × 75 × 8,3 mm; 219 gramů
  • baterie: 6270 mAh (EU) / 7200 mAh (Čína) + 100W USB-C, 80W bezdrátově
IMG 0579 4032x2268x

Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie

Baterie

Výdrž baterie na našem trhu zajišťuje akumulátor o kapacitě 6270 mAh. To je jednoznačně pozitivní posun oproti předchůdci, kterým měl na našem trhu 5270 mAh. Na druhou stranu stejně jako u jiných výrobců i zde existují dvě další verze s větší baterií, přičemž ta čínská má dokonce 7200 mAh. A co za to může? Honor mluvil o legislativě. V EU je možné mít jeden článek baterie o maximální kapacitě 5000 mAh.

Baterie ale v praxi vydrží úplně v pohodě dva dny mého provozu, při plném nasazení i s aktivním always-on zobrazení s tapetou poměrně těsně. Jednou jsem druhý den večer měl už jen 5 procent.

Nabíjení je rychlé, drátem to teče až 100W výkonem, bezdrátově pak 80 W. To je stejné jako u předchůdce a opět přeji hodně štěstí při shánění originální bezdrátové dobíječky podporující tento výkon. Já ji na českém trhu v prodeji nenašel. Podporu standardu Qi2 výrobce nezmiňuje a to je škoda, v praxi mi přijde tato cesta mnohem lepší než proprietární řešení. Bezdrátový standard s magnety už umí v nejnovější verzi Qi2.2 25 W.

Fotoaparát

Zatímco u loňského Magic7 Pro bylo mezi zadními objektivy označení Matrix camera, letos jej Honor nahradil názvem AiMAGE. Výrobce tím dává najevo větší důraz na umělou inteligenci, která má dle jeho slov pomoct třeba s realističtějším a přirozenějším podáním tónů pleti. Novinkou je i funkce Magic Color, která umožňuje vzít barevnou charakteristiku z jednoho snímku a rovnou ji použít při focení dalších fotek přímo ve fotoaparátu. V praxi jsem ji ale použil jen párkrát a nepřijde mi nějak extra užitečná.

IMG 20251215 115547 4096x3072x IMG 20251215 115551 ENHANCE 4096x3072x

Magic Color; zdroj: Dotekománie

Hlavní fotoaparát letos přišel o variabilní clonu, což osobně nepovažuju za žádný problém. Ostatně i Samsung ji měl jen krátce a nakonec od ní ustoupil. Samotný snímač zůstal stejně velký, má rozlišení 50 Mpx. Sestavu na zádech pak doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, který je stejný jako v minulém roce a teleobjektiv. Ten se dočkal největší proměny. Je stále periskopický a má nový 200Mpx senzor Samsung HP9 s větším optickým přiblížením. Od 2,5x předloni, přes 3x vloni jsme se dostali dokonce na 3,7x s ohniskem 85mm. Především noční fotky mají být díky Ultra Night Engine a AI zase o něco lepší.

IMG 20251128 115256 4096x3072x IMG 20251128 115259 4096x3072x

IMG 20251128 115302 4080x3072x IMG 20251128 115309 4080x3072x

IMG 20251126 134448 4096x3072x IMG 20251126 134451 4032x3024x

IMG 20251126 103237 4080x3072x IMG 20251126 103220 4080x3072x

IMG 20251127 182026 4032x3024x IMG 20251127 182033 4096x3072x

IMG 20251127 182039 4080x3072x IMG 20251127 182044 4080x3072x

IMG 20251127 183837 4096x3072x IMG 20251127 190508 4080x3072x

IMG 20251127 192334 4080x3072x IMG 20251127 183349 4096x3072x

Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie

Jak fotí Honor Magic8 Pro v Číně? Navštívili jsme Shezhen a Xi’an

Výsledné snímky jsou skvělé a nechybí jim spoustu detailů a výrazné HDR. Občas jsou na můj vkus ve výchozím nastavení až moc kontrastní a barevné, ale to už je takový typický výstup. Já mám raději plošší neutrálnější nádech, který si pak v případě potřeby dobarvím. Vše je ale o osobních preferencích a speciálně v noci jsem s Honorem pořídil vskutku krásné snímky.

IMG 20251220 104216 4032x3024x IMG 20251220 104209 4096x3072x

IMG 20251220 104210 4096x3072x IMG 20251220 104213 4080x3072x

IMG 20251217 170659 4096x3072x IMG 20251220 114810 4096x3072x

IMG 20251220 113719 4096x3072x IMG 20251220 113722 4032x3024x

IMG 20251216 181533 3072x4096x IMG 20251216 181228 3072x4096x

IMG 20251215 135731 3072x4096x IMG 20251215 133111 3072x4096x

Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie

IMG 20251214 181827 4096x3072x IMG 20251214 181830 4032x3024x IMG 20251214 181837 4080x3072x IMG 20251217 121022 3024x4032x IMG 20251216 220749 3024x4032x IMG 20251220 104024 4096x3072x IMG 20251214 181553 4080x3072x IMG 20251214 181015 4096x3072x IMG 20251214 181122 4096x3072x IMG 20251214 181128 4032x3024x IMG 20251214 181542 4032x3024x IMG 20251214 181546 4096x3072x IMG 20251214 181550 4096x3072x IMG 20251128 124213 1 3072x4096x IMG 20251128 123702 1 3072x3840x

Honor Magic8 Pro další snímky; zdroj: Dotekománie

Samozřejmě je tu stále také AI při 30násobném a vyšším přiblížení. To byla hlavní novinka vloni, a tehdy jsme ji věnovali dost pozornosti. Letos jen zmíním, že je to spíš na vás, zda tuto funkci využijete. Za mě už je pak výsledek dost kreslený a občas to vygeneruje něco trochu jinak, než skutečně je ve scéně. Zkrátka umělá inteligence.

IMG 20251211 103507 4080x3072x IMG 20251211 103515 ENHANCE002 COVER 4080x3072x

IMG 20251211 103522 ENHANCE001 4080x3072x IMG 20251211 103522 ENHANCE002 COVER 4096x3072x

IMG 20251211 103532 ENHANCE001 4080x3072x IMG 20251211 103532 ENHANCE002 COVER 4096x3072x

IMG 20251216 220917 ENHANCE001 4080x3072x IMG 20251216 220917 ENHANCE002 COVER 4080x3072x

IMG 20251216 220932 ENHANCE001 4080x3072x IMG 20251216 220932 ENHANCE002 COVER 4080x3072x

Bez AI a s AI; zdroj: Dotekománie

Zajímavou novinkou je ale použití AI také při nočních fotkách z teleobjektivu. Tam tento Ultra Night Engine s AI sice zásadně přidá mnohé detaily, ale zároveň paradoxně vymaže a udělá nečitelné nápisy. Nevím jestli je to chtěné a doufám, že tohle výrobce ještě poladí. Přikládám tři výřezy před a po vylepšení AI. Všimněte si mnohem detailnějších baráků, ale například žlutá turistická značka po vylepšení nemá nápis. Na třetím porovnání pak po AI vylepšení vlajky z pozadí nejsou úplně vlajky a značky Pěší zóna vůbec nemá nápis. Větší značky a nápisy to ale respektuje a ty to vůbec nepřekreslí.

Snímek obrazovky 2026 01 18 155447 1911x941x

Snímek obrazovky 2026 01 18 155357 1916x936x

Snímek obrazovky 2026 01 18 155522 1920x937x

Bez AI a s AI, výřez 100% přiblížení; zdroj: Dotekománie

IMG 20251128 125218 1 3072x4096x IMG 0877 3672x4896x

Honor Magic8 Pro vs. iPhone 17 přední kamera; zdroj: Dotekománie

Software

Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou MagicOS 10. Ta nabízí mnoho AI funkcí, mnohé ale nebyly v době testování dostupné a dorazí s aktualizací později. Potěší dlouhá podpora 7 let velkých a bezpečnostních aktualizací.

Screenshot 20251222 082246 com hihonor android launcher UniHomeLauncher 1256x2808x Screenshot 20251222 082250 com hihonor android launcher UniHomeLauncher 1256x2808x Screenshot 20251222 082303 com hihonor android launcher UniHomeLauncher 1256x2808x Screenshot 20251222 082516 com android settings Settings$DeviceInfoSettingsActivit 1256x2808x

MagicOS 10; zdroj: Dotekománie

Osobně se mi líbí, že celá nadstavba byla letos graficky dost vylepšena. Silně se inspirovala Liquid Glass z iOS 26, ale vlastně mi to nevadí. V případě Honoru to je totiž jednoznačně krok vpřed, předchozí kabátek už na mě působil trochu zastarale. Výrobce se pak chlubil, že skleněný efekt s průhledností adaptuje tak aby třeba člověk na tapetě nebyl tak rozmazaný, a aby text byl čitelnější. Zároveň tu má být nový Transparency engine, aby se nezvýšili nároky na baterii.

Screenshot 20251222 082356 com hihonor magicvoice AiPanelWelcomeActivity 1256x2808x Screenshot 20251222 082439 com hihonor magicvoice DialogActivity 1256x2808x Screenshot 20251222 082500 com hihonor magicvoice RetouchActivity 1256x2808x Screenshot 20251222 082407 com hihonor collectcenter FullScreenWindowActivity 1256x2808x

Honor AI a MagicOS 10; zdroj: Dotekománie

Zhodnocení

Vloni u předchůdce kritizoval kratší softwarovou podporu nebo méně jasný displej ve srovnání s konkurencí. Oboje letos výrobce vylepšit a podpora 7 let dorovnala ostatní. Potěšující zprávou je výrazně větší baterie, která ale stále trochu zanechává pachuť, jelikož na jiných trzích je ještě o kus větší. Drátové dobíjení je velice rychlé, jen u bezdrátového bych ocenil podporu Qi2 alespoň bez magnetů. Přední fotoaparát by také mohl být lepší.

Tím ale má menší kritika končí, Honor Magic8 Pro je výborný telefon. Velkou pochvalu si zaslouží výborné stereo reproduktory. Líbí se mi design, který je elegantní a také letošní krok mírně telefon zmenšit a ztenčit. Pochválit musím přepracovaný software MagicOS 10 s novou grafikou. Odolnost je také více než dostatečná a své příznivce si možná najde i nové AI tlačítko. Funkcí s umělou inteligencí také přibývá a to je jen dobře.

IMG 20251128 112018 edit 44194439524232 3072x1728x

Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie

Honor si ale za svůj top model nechá náležitě zaplatit. Stejně jako vloni začíná na 32 tisících korunách. To je sebevědomá cenovka odpovídající i jiným top modelům. Jak si vede s konkurencí? Zatím vlastně těžko hodnotit, jelikož top modelů roku 2026 nám rukami moc neprošlo, Honor je vlastně první. Srovnávat tak dává smysl maximálně s Pixelem 10 Pro XL nebo iPhone 17 Pro Max, což jsou ale podle mě telefony pro trochu jiné uživatele. Honor bude soupeřit hlavně s Xiaomi 17 Pro/Ultra nebo vivo X300 Pro.

Klady

  • Vylepšený 200MPx teleobjektiv
  • Větší baterie
  • Vyšší odolnost
  • Výborné stereo reproduktory
  • Elegantní design
  • Přepracovaný software MagicOS 10

Zápory

  • Přední fotoaparát by mohl být lepší
  • Baterie v evropské verzi je menší
  • Chybí standardní bezdrátové nabíjení Qi2
  • AI tlačítko nemusí být pro každého užitečné

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

