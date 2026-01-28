Google představuje nový způsob vyhledávání

Zdroj: Dotekomanie.cz
Sice si Google pohrává u Vyhledávání s barvičkami, ale kromě toho pracuje na vylepšování. Kromě integrace možnosti používání osobnějších dat představuje další metu v samotném způsobu práce s Vyhledáváním.
Plynulá konverzace
Už nyní kdejaký nástroj pro vyhledávání se snaží poskytovat nějakou formu AI přehledu. Dá se říci, že Google tento trend odstartoval a snaží se ho stále vylepšovat. AI přehled se nabízí na první pozici a je zobrazen poměrně kompaktně, ale na jedno kliknutí se vám může nabídnout rozsáhlejší přehled. Nesmí chybět tlačítko, které vás přesune do AI režimu, tedy do separátní funkce.
Dnes Google představuje určitou modifikaci, která více méně mění způsob práce s vyhledáváním. Při expanzi AI přehledu se otevře na mobilu rozhraní připomínající spíše AI chatbota, ale smysl je zde jednoduchý. Pokračovat jakoby v konverzaci, tedy ve vyhledávání. Níže můžete vidět na ukázce, jak taková práce probíhá, přičemž ukončení tohoto režimu vás přesune zpět na samotné vyhledávání.
Tento konverzační mód ve Vyhledávání je asi ukázkou toho, jak nakonec AI režim bude integrován do standardního vyhledávání, případně zůstane a dostane další pokročilejší funkce. Možná se stane takovým pomyslným hřištěm pro experimenty, zatímco osvědčené postupy se přesunou do konverzačního módu Google Vyhledávání.
