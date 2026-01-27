Google Veo 3.1: generování videí z obrázků nově v 4K a pro mobily

Zdroj: Google
Google přináší významná vylepšení do nástroje Veo 3.1 Ingredients to Video, který umožňuje generovat vysoce kvalitní videa z referenčních obrázků. Díky nové aktualizaci můžete tvořit vertikální videa optimalizovaná pro mobily, zachovat konzistenci postav i prostředí a exportovat ve 4K kvalitě.
Google Veo 3.1 přichází s vylepšením pro mobilní platformu
S Veo 3.1 stačí i krátký textový prompt a jeden nebo více obrázků, tzv. „ingredients“, a systém vám na jejich základě vygeneruje video. V nové verzi se zaměřuje na výraznější pohyb, bohatší vizuální výrazy a lepší dramatické podání obsahu. Výsledkem jsou živější a zajímavější klipy vhodné jak pro běžné sdílení, tak pro profesionální prezentaci.
Významným vylepšením je udržení konzistence postav, i když se mění prostředí. To umožňuje generovat souvislé příběhy s jednou identitou napříč scénami. Kromě toho nový systém zvládá udržet konzistenci pozadí a objektů, což výrazně usnadňuje tvorbu věrohodných scén.
Poprvé ve vertikálním formátu: ideální pro Shorts a Reels videa
Veo 3.1 nyní podporuje nativní výstup ve formátu 9:16, tedy vertikálně orientovaná videa bez nutnosti ořezů nebo úprav. Tento krok reaguje na rostoucí popularitu krátkých mobilních formátů, jako jsou YouTube Shorts, Instagram Reels nebo videa pro TikTok. Vertikální výstup tak usnadní tvorbu obsahu optimalizovaného pro obsah konzumovaný přes mobilní platformy.
4K a 1080p výstupy pro profesionální použití
Další novinkou je špičková upscaling technologie, která umožňuje export ve Full HD (1080p) nebo 4K rozlišení. To ocení jak profesionálové, kteří chtějí pracovat s ostrým obrazem vhodným pro střih a postprodukci, tak ti, kteří cílí na velké obrazovky nebo prezentace. Video lze navíc tvořit tak, že se objekty i postavy spojují v jednotný vizuální celek, aniž by působily uměle nebo nesourodě.
Kde si nové funkce můžete vyzkoušet
Aktualizace Veo 3.1 se zavádí napříč několika produkty a platformami od Googlu. Běžní uživatelé a tvůrci obsahu ji najdou v aplikaci Gemini (včetně nové podpory pro portrétní režim) a na YouTube Shorts a v aplikaci YouTube Create. Profesionálové a firmy mají přístup k novým funkcím prostřednictvím platformy Flow, rozhraní Gemini API, Vertex AI a Google Vids. Ve všech těchto nástrojích lze využít nejen nový formát 9:16, ale i možnosti exportu ve 4K.
Bezpečnost a ověřitelnost díky SynthID
Součástí nového systému je i bezpečnostní vrstva v podobě digitálního vodoznaku SynthID, který Google automaticky vkládá do AI generovaného videa. Tento vodoznak je pro lidské oko neviditelný, ale umožňuje snadno určit, zda bylo video vytvořeno umělou inteligencí. Funkce ověření je nyní rozšířena i pro videa v aplikaci Gemini. Stačí nahrát soubor a zeptat se, zda byl vytvořen pomocí Google AI.
Aplikace Google Peněženka bude mít nový vzhled
