• 28. 1. 2026#Mobilní operátoři

Ceny mobilních dat a neomezených tarifů v Česku patří k častým tématům diskuzí. Mnoho zákazníků má pocit, že za skutečně neomezenou svobodu (volání, SMS i data) musí platit vysoké částky. Na trhu však existuje efektivní cesta, jak se dostat na cenovou hladinu, která je běžně dostupná jen firemním zákazníkům. Společnost NejPřipojení nabízí model, který při správném postupu sráží cenu na absolutní minimum.

Jak dosáhnout na nejlepší cenu?

Běžná cena za samostatný tarif s kompletně neomezenými službami je 496 Kč měsíčně. To je férová nabídka, ale existuje způsob, jak ji ještě výrazně vylepšit. Klíčem je chytré plánování. Tarif je totiž koncipován tak, aby odměňoval sdružování služeb.

Pokud se spojí více uživatelů – ať už v rámci rodiny, přátel nebo kolegů – cena začne strmě klesat:

  • Už při dvou aktivních kartách cena padá na 422 Kč.
  • Při třech kartách jste na 397 Kč.
  • Skupina se čtyřmi kartami dosáhne na bezkonkurenčních 381 Kč za jeden plně neomezený tarif.

Tento mechanismus umožňuje obejít standardní ceníkové „stropy“ a získat prémiové služby za zlomek běžné ceny.

Svoboda rozhodování bez úvazků

Velkou výhodou tohoto řešení je, že i přes nízkou cenu nevyžaduje žádné dlouholeté smlouvy. Tarify jsou zcela bez závazku. Zákazník si tak zachovává maximální flexibilitu a může službu kdykoliv změnit nebo zrušit. Samozřejmostí je i podpora přenosu stávajícího čísla.

Doplňkový bonus

Aby byla nabídka ještě atraktivnější, poskytuje operátor k tarifům i přístup k internetové televizi. Službu NejPřipojení TV lze v rámci akce využívat první půlrok jen za 1 Kč měsíčně.

Pro ty, kteří nechtějí zbytečně přeplácet a hledají cestu k nejvýhodnějším datům na trhu, je toto příležitost, kterou se vyplatí prozkoumat.

Zjistit více o možnostech tarifu

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

