Google Vyhledávání si budete moci barevně přizpůsobit

Nastavit ten nejvhodnější design u aplikací a služeb není nejjednodušší. Mohli jsme vidět mnoho pokusů a mnoho vracení se zpět k jednoduchosti, a to i v případě Google Vyhledávání. Dnes se nabízí jen ve dvou barvách, ale to se může změnit.
Hledání s vlastní barvou?
Google Vyhledávání má dva barevné režimy, světlý a tmavý. Jde je jednotlivě vynutit, případně můžete nechat na samotné stránce, ať si nastaví podle nastavení zařízení, na kterém máte stránku otevřenou. V tomto ohledu se dlouho nic nezměnilo, až tedy do této chvíle.
Na stránce Vyhledávání se objevil experiment u některých uživatelů, který je v podobě palety barev v levé části stránky. Po kliknutí se zobrazí nabídka přednastavených barev. Bohužel jich je jen deset a není zde možnost vlastního vytvoření barvy. To je pochopitelné, jelikož toto barevné nastavení má fungovat ve světlém i tmavém režimu.
Samozřejmě se celá stránka nepřebarví na zvolenou barvu, jen dostane horní přechod, tedy spíše takový nádech. Zatím se jedná o experiment a ještě není vše dotažené do konce. Otázkou je, jestli je toto zrovna funkce, kterou chtějí uživatelé, případně jak moc bude novinka využívána.
