Nově v českých obchodech – FORT 1, G57 Power, G06

Nově v českých obchodech – FORT 1, G57 Power, G062025-12-15T16:00:28+01:00
• 15. 12. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Blackview FORT 1

První dnešní novinka na českém trhu je odolný mobil s baterií o kapacitě 10 000 mAh, současně je zde i nízká cena. Tomu ale odpovídají i ostatní specifikace, kde například nenajdete podporu pro 5G a displej má jen HD+ rozlišení, ale to asi bude vadit nejméně.

HEUREKAALZABSCOMBlackview FORT 1 6GB/256GB Green na Heureka.czBlackview FORT 1...Cena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZABSCOMBlackview FORT 1 6GB/256GB Black na Heureka.czBlackview FORT 1...Cena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZABSCOMBlackview FORT 1 6GB/256GB Orange na Heureka.czBlackview FORT 1...Cena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

d937bc6d bea0 411b b43c 21e2db7acf18 1600x1600x

Specifikace Blackview FORT 1

  • displej: 6,56 palců IPS, 1612 × 720 pixelů, 90 Hz
  • procesor: Unisoc T615 (8 jader)
  • RAM: 4/6 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1
  • Operační systém: Android 15
  • Dual SIM: Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 16 Mpx (f/1.8)
      • 2 MPx
    • přední: 8 Mpx (f/2.2)
  • MIL-STD-810H, IP68, IP69K
  • Konektivita: LTE (4G), Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 176,15 × 80,1 × 17,5 mm, 390 gramů
  • baterie a nabíjení: 10 000 mAh, nabíjení 18 W

Motorola Moto G57 Power

Na českém trhu se čím dál více objevuje model Motorola Moto G57 Power, což je na první pohled typický zástupce střední třídy, jenže baterie má kapacitu 7000 mAh. Jen je škoda toho LCD displeje, AMOLED by mu slušel více.

HEUREKAMotorola Moto G57 Power 5G 12GB/256GB PANTONE Fluidity na Heureka.czMotorola Moto G57 Power...Cena od 6 778 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAMotorola Moto G57 Power 5G 12GB/256GB PANTONE Pink Lemonade na Heureka.czMotorola Moto G57 Power...Cena od 6 778 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAMotorola Moto G57 Power 5G 12GB/256GB PANTONE Corsair na Heureka.czMotorola Moto G57 Power...Cena od 6 778 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

7ce4e4cd 20fd 46fd a692 f1f796fad1c5 1600x1600x

Specifikace Motorola Moto G57 Power

  • displej: 6,72 palců, Full HD+, LCD, 120 Hz, až 1050 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4
  • RAM: 8/12 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Operační systém: Android 16
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (Sony LYTIA 600, f/1.8)
      • 8 Mpx (119,5°)
    • přední: 8 Mpx (f/2.2)
  • Konektivita: 5G, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, FM rádio
  • rozměry a hmotnost: 166,23 × 76,50 × 8,60 mm, 210,6 gramů
  • baterie a nabíjení: 7000 mAh, nabíjení 30 W

Motorola Moto G06

I levnější model Moto G06 se prosazuje v českých obchodech. Zde jde hlavně o nízkou cenu, ale i tak je výbava poměrně dobrá. Nabízí se lehká odolnost a stereo.

HEUREKAMotorola Moto G06 8GB/256GB PANTONE Tapestry na Heureka.czMotorola Moto G06...Cena od 3 584 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

08acd2d0 5835 4c26 bc7f 9e6eb10a3d61 1600x1600x

Specifikace Moto G06

  • displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Helio G81 Extreme
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack, stereo
  • IP64
  • LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 10W

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat