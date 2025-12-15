Nově v českých obchodech – FORT 1, G57 Power, G06

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Blackview FORT 1
První dnešní novinka na českém trhu je odolný mobil s baterií o kapacitě 10 000 mAh, současně je zde i nízká cena. Tomu ale odpovídají i ostatní specifikace, kde například nenajdete podporu pro 5G a displej má jen HD+ rozlišení, ale to asi bude vadit nejméně.
Specifikace Blackview FORT 1
- displej: 6,56 palců IPS, 1612 × 720 pixelů, 90 Hz
- procesor: Unisoc T615 (8 jader)
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1
- Operační systém: Android 15
- Dual SIM: Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM)
- Foťáky:
- zadní: 16 Mpx (f/1.8)
- přední: 8 Mpx (f/2.2)
- MIL-STD-810H, IP68, IP69K
- Konektivita: LTE (4G), Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 176,15 × 80,1 × 17,5 mm, 390 gramů
- baterie a nabíjení: 10 000 mAh, nabíjení 18 W
Motorola Moto G57 Power
Na českém trhu se čím dál více objevuje model Motorola Moto G57 Power, což je na první pohled typický zástupce střední třídy, jenže baterie má kapacitu 7000 mAh. Jen je škoda toho LCD displeje, AMOLED by mu slušel více.
Specifikace Motorola Moto G57 Power
- displej: 6,72 palců, Full HD+, LCD, 120 Hz, až 1050 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 16
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (Sony LYTIA 600, f/1.8)
- přední: 8 Mpx (f/2.2)
- Konektivita: 5G, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, FM rádio
- rozměry a hmotnost: 166,23 × 76,50 × 8,60 mm, 210,6 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, nabíjení 30 W
Motorola Moto G06
I levnější model Moto G06 se prosazuje v českých obchodech. Zde jde hlavně o nízkou cenu, ale i tak je výbava poměrně dobrá. Nabízí se lehká odolnost a stereo.
Specifikace Moto G06
- displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
- procesor: Helio G81 Extreme
- RAM: 4/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128/256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- přední – 8 MPx
- čtečka otisků prstů
- 3.5mm jack, stereo
- IP64
- LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
- baterie: 5200 mAh + 10W
