Hodinky s placením, s duální GPS, i velmi levné: Novinky v obchodech #51

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Amazfit Balance 2 XT
Tyto hodinky se mohou pochlubit AMOLED displejem, více než 170 sportovními režimy a hlavně mohou vydržet na jedno nabití až 21 dnů. Dokonce je zde i platební metoda Zepp Pay, takže s nimi můžete platit i v obchodech.HEUREKAALZAAmazfit Balance 2 XTCena od 4 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Amazfit Active 2
Na českém trhu se objevuje i model Amazfit Active 2 Square. Výbava je podobná jako u verze výše. I zde je podpora NFC placení. Na jedno nabití mají vydržet přibližně deset dnů. Dá se říci, že se jedná zřejmě o cenově nejdostupnější hodinky s funkcí placení na českém trhu.HEUREKAAmazfit Active 2 (Square)Cena od 2 789 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Lige HEALTH ET472 Fit
Na první pohled vypadají hodinky Lige HEALTH ET472 Fit relativně běžně a nabízí standardní funkce, mezi kterými je měření okysličení krve, EKG a tělesnou teplotu, ale navíc mají boční elektrodu Goodix 3228T pro přesné měření hladiny cukru v krvi.HEUREKALige HEALTH ET472 FitCena od 2 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
HiFuture Active
U dalších hodinek jde hlavně o nižší cenu, ale kromě standardní softwarové výbavy podporují GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, IRNSS a QZSS, dokonce je zde i podpora duální frekvence. Na jedno nabití mají zvládnout i týden provozu.HEUREKAHiFuture ActiveCena od 1 787 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Hoco DYD03
V dnešním výběru novinek na českém trhu jsou cenově nejdostupnější hodinky Hoco DYD03. Displej je typu LCD a na jedno nabití zvládnou 3 až 5 dnů používání.HEUREKAHoco DYD03Cena od 687 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře