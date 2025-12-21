Hodinky s placením, s duální GPS, i velmi levné: Novinky v obchodech #51

• 21. 12. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Amazfit Balance 2 XT

Tyto hodinky se mohou pochlubit AMOLED displejem, více než 170 sportovními režimy a hlavně mohou vydržet na jedno nabití až 21 dnů. Dokonce je zde i platební metoda Zepp Pay, takže s nimi můžete platit i v obchodech.

Amazfit Active 2

Na českém trhu se objevuje i model Amazfit Active 2 Square. Výbava je podobná jako u verze výše. I zde je podpora NFC placení. Na jedno nabití mají vydržet přibližně deset dnů. Dá se říci, že se jedná zřejmě o cenově nejdostupnější hodinky s funkcí placení na českém trhu.

Lige HEALTH ET472 Fit

Na první pohled vypadají hodinky Lige HEALTH ET472 Fit relativně běžně a nabízí standardní funkce, mezi kterými je měření okysličení krve, EKG a tělesnou teplotu, ale navíc mají boční elektrodu Goodix 3228T pro přesné měření hladiny cukru v krvi.

HiFuture Active

U dalších hodinek jde hlavně o nižší cenu, ale kromě standardní softwarové výbavy podporují GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, IRNSS a QZSS, dokonce je zde i podpora duální frekvence. Na jedno nabití mají zvládnout i týden provozu.

Hoco DYD03

V dnešním výběru novinek na českém trhu jsou cenově nejdostupnější hodinky Hoco DYD03. Displej je typu LCD a na jedno nabití zvládnou 3 až 5 dnů používání.

