Kaktus zleňuje 10GB balíček o 100 Kč na omezenou dobu

Kaktus zleňuje 10GB balíček o 100 Kč na omezenou dobu2025-12-15T13:37:38+01:00
• 15. 12. 2025#Mobilní operátoři

Zdroj: DALL·E 3

Pokud jde o vánoční akce a speciální nabídky, většinou mobilní operátoři nabízí rozsáhlé možnosti, zatímco virtuální operátoři sem tam něco poskytnou, ale nedá se to srovnávat s nabídkami těch hlavní. I tak zde máme jednu akci od virtuálního operátora Kaktus.

Levnější data

Na svých facebookových stránkách virtuální operátor Kaktus zveřejnil akci, v rámci které jde získat 10GB balíček levněji. Jeho standardní cena je 350 Kč za 30 dnů, ale nyní jej můžete získat za 250 Kč, tedy o 100 Kč méně. Jsou zde samozřejmě podmínky, ale i tak si sníženou cenu lze udržovat po dlouhou dobu.

Konkrétně si musíte balíček aktivovat v rozmezí od 15. prosince do 21. prosince. Pakliže si u něj nastavíte automatickou obnovu, zůstane vám cena snížená, tedy 250 Kč. Jakmile ale jednou přerušíte, opětovné zapnutí pak přijde na 350 Kč na 30 dnů.

Screenshot (8) 482x749x

Zdroj: Kaktus

Jedná se o zajímavý bonus nebo spíše akci, kterou si jde aktivovat v samoobsluze. Dá se ale předpokládat, že se něco podobného objeví v budoucnu.

Našli jsme nejen tarif za 381 Kč s 8 Mbps, ale má to jeden háček [aktualizováno]

Zdroj: x.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
Satechi
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat