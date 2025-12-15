Kaktus zleňuje 10GB balíček o 100 Kč na omezenou dobu

Zdroj: DALL·E 3
Pokud jde o vánoční akce a speciální nabídky, většinou mobilní operátoři nabízí rozsáhlé možnosti, zatímco virtuální operátoři sem tam něco poskytnou, ale nedá se to srovnávat s nabídkami těch hlavní. I tak zde máme jednu akci od virtuálního operátora Kaktus.
Levnější data
Na svých facebookových stránkách virtuální operátor Kaktus zveřejnil akci, v rámci které jde získat 10GB balíček levněji. Jeho standardní cena je 350 Kč za 30 dnů, ale nyní jej můžete získat za 250 Kč, tedy o 100 Kč méně. Jsou zde samozřejmě podmínky, ale i tak si sníženou cenu lze udržovat po dlouhou dobu.
Konkrétně si musíte balíček aktivovat v rozmezí od 15. prosince do 21. prosince. Pakliže si u něj nastavíte automatickou obnovu, zůstane vám cena snížená, tedy 250 Kč. Jakmile ale jednou přerušíte, opětovné zapnutí pak přijde na 350 Kč na 30 dnů.
Jedná se o zajímavý bonus nebo spíše akci, kterou si jde aktivovat v samoobsluze. Dá se ale předpokládat, že se něco podobného objeví v budoucnu.
Našli jsme nejen tarif za 381 Kč s 8 Mbps, ale má to jeden háček [aktualizováno]
Zdroj: x.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nově v českých obchodech – FORT 1, G57 Power, G06
Množstevní slevy v praxi: Jak srazit cenu neomezeného tarifu pro rodinu o stovky korun měsíčně
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře