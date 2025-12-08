Nově v českých obchodech – Realme, Poco i T

Nově v českých obchodech – Realme, Poco i T2025-12-08T11:38:39+01:00
• 8. 12. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

POCO F8 Pro

Nedávno jsme se dočkali uvedení Poco F8 Pro na českém trhu a nyní se již dostávají do nabídky obchodů. V tomto případě se jedná o mobil střední třídy s podařenou výbavou, a to i v případě baterie.

HEUREKAALZAPOCO F8 Pro 12GB/512GB Titanium SIlver na Heureka.czPOCO F8 Pro 12GB/512GB...Cena od 12 775 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAPoco F8 Pro 12GB/512GB Blue na Heureka.czPoco F8 Pro 12GB/512GB...Cena od 12 775 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAPoco F8 Pro 12GB/256GB Black na Heureka.czPoco F8 Pro 12GB/256GB...Cena od 12 230 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAPOCO F8 Pro 12GB/256GB Titanium SIlver na Heureka.czPOCO F8 Pro 12GB/256GB...Cena od 12 230 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAPoco F8 Pro 12GB/512GB Black na Heureka.czPoco F8 Pro 12GB/512GB...Cena od 12 775 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAPoco F8 Pro 12GB/256GB Blue na Heureka.czPoco F8 Pro 12GB/256GB...Cena od 12 230 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

3edf2077 2c23 45cf a756 ba954312cec7 1600x1600x

Specifikace POCO F8 Pro

  • displej: 6,59 palců, AMOLED, 120Hz, 2510 x 1156 pixelů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Snapdragon 8 Elite
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
  • Dual SIM: Dual SIM (nano SIM + nano SIM nebo nano SIM + eSIM nebo eSIM + eSIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (Light Fusion 800, f/1.88, OIS)
      • 50 Mpx (teleobjektiv, f/2.2, 60mm ekv.)
      • 8 Mpx (ultra širokoúhlý, f/2.2)
    • přední: 20 Mpx
  • Konektivita: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 157,49 x 75,25 x 8,0 mm, 199 gramů
  • baterie a nabíjení: 6210 mAh, 100W nabíjení

POCO F8 Ultra

Kromě výše uvedeného modelu se dostává do nabídky i Poco F8 Ultra, kde je samozřejmě lepší výbava, a to nejen v případě výkonu a focení. Došlo i na bezdrátové nabíjení, čemuž odpovídá i samotná cena.

HEUREKAPOCO F8 Ultra 16/512GB Black na Heureka.czPOCO F8 Ultra 16/512GB...Cena od 21 991 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPoco F8 Ultra 5G 16GB/512GB Blue na Heureka.czPoco F8 Ultra 5G...Cena od 18 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAPOCO F8 Ultra 16GB/512GB Denim Blue na Heureka.czPOCO F8 Ultra 16GB/512GB...Cena od 18 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZAPOCO F8 Ultra 16GB/512GB Black na Heureka.czPOCO F8 Ultra 16GB/512GB...Cena od 18 103 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

5b36f3f1 ddcc 407a bbcb ddb7c80184c4 1600x1600x

Specifikace POCO F8 Ultra

  • displej: 6,9 palců, AMOLED, 120Hz, 2608 x 1200 pixelů, POCO Shield Glass
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
  • Dual SIM: Dual SIM (nano SIM + nano SIM nebo nano SIM + eSIM nebo eSIM + eSIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (Light Fusion 950, f/1.67, OIS)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/3.0, 115mm ekv., OIS)
      • 50 Mpx (ultra širokoúhlý, f/2.4)
    • přední: 32 Mpx
  • Konektivita: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 163,33 x 77,82 x 8,3 mm (Modrá) / 7,9 mm (Černá), 220 gramů (Modrá) / 218 gramů (Černá)
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh, 100W drátové, 50W bezdrátové nabíjení

Realme GT 8 Pro

Do kategorie top modelů míří i Realme GT8 Pro s ambiciózní cenou, ale tomu také odpovídá samotná výbava, kde se nešetřilo, a to ani v případě baterie.

HEUREKAALZARealme GT 8 Pro 16GB/512GB Dream Edition na Heureka.czRealme GT 8 Pro...Cena od 29 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZARealme GT 8 Pro 16GB/512GB Urban Blue na Heureka.czRealme GT 8 Pro...Cena od 24 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAALZArealme GT 8 Pro 5G 16GB/512GB White na Heureka.czrealme GT 8 Pro 5G...Cena od 24 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

REAM072b3 01 391x800x

Specifikace Realme GT8 Pro

  • displej: 6,79 palců, 1440 x 3136 pixelů (2K+), OLED, až 7000 nitů, Dolby Vision
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
  • Android 16 + realme UI 7.0
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, f/1.8
      • 50 MPx, 116°
      • 200 MPx, 3x zoom, periskopický, f/2.6, OIS
    • přední – 32 MPx
  • ultrasonická čtečka otisků prstů, infra
  • IP66+IP68+IP69
  • USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
  • 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C
  • rozměry: 161,80 × 76,87 × 8,2 mm; 214 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově

T Phone 3 Pro

T-Mobile se nyní postupně dostat T Phone 3 Pro do většího povědomí, a to i prostřednictvím Heureky. Cena novinky je stále stejná a bez nějakého zlevnění od operátora nemá dobré postavení v těžké konkurenci ve své cenové hladině, ale výbava není špatná.

HEUREKAT Phone 3 Pro Graphite na Heureka.czT Phone 3 Pro GraphiteCena od 6 199 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

T Phone 3 Pro PNG2 1200x1084x png 1200x1084x

Specifikace T Phone 3 Pro

  • displej: 6,8 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 6 Gen 3
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB + microSD
  • Android 15
  • eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
      • ? MPx
    • přední – 32 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • IP67
  • 5G, Bluetooth, USB Type‑C, Wi‑Fi 6E (2,4 GHz + 5 GHz), NFC
  • rozměry: 166,8 x 78,8 x 8,4 mm; 200 gramů
  • baterie: 5000 mAh + 33W

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Motorola Edge 70 drtí iPhone Air: Nálož v balení jako bonus

💡ANKETA: Kupujete o Vánocích techniku spíš sobě, nebo ostatním?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat