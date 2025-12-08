Nově v českých obchodech – Realme, Poco i T

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
POCO F8 Pro
POCO F8 Pro

Nedávno jsme se dočkali uvedení Poco F8 Pro na českém trhu a nyní se již dostávají do nabídky obchodů. V tomto případě se jedná o mobil střední třídy s podařenou výbavou, a to i v případě baterie.
Specifikace POCO F8 Pro
- displej: 6,59 palců, AMOLED, 120Hz, 2510 x 1156 pixelů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Dual SIM (nano SIM + nano SIM nebo nano SIM + eSIM nebo eSIM + eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (Light Fusion 800, f/1.88, OIS)
- 50 Mpx (teleobjektiv, f/2.2, 60mm ekv.)
- 8 Mpx (ultra širokoúhlý, f/2.2)
- přední: 20 Mpx

- Konektivita: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 157,49 x 75,25 x 8,0 mm, 199 gramů
- baterie a nabíjení: 6210 mAh, 100W nabíjení
POCO F8 Ultra
POCO F8 Ultra

Kromě výše uvedeného modelu se dostává do nabídky i Poco F8 Ultra, kde je samozřejmě lepší výbava, a to nejen v případě výkonu a focení. Došlo i na bezdrátové nabíjení, čemuž odpovídá i samotná cena.
Specifikace POCO F8 Ultra
- displej: 6,9 palců, AMOLED, 120Hz, 2608 x 1200 pixelů, POCO Shield Glass
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Dual SIM (nano SIM + nano SIM nebo nano SIM + eSIM nebo eSIM + eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (Light Fusion 950, f/1.67, OIS)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/3.0, 115mm ekv., OIS)
- 50 Mpx (ultra širokoúhlý, f/2.4)
- přední: 32 Mpx

- Konektivita: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,33 x 77,82 x 8,3 mm (Modrá) / 7,9 mm (Černá), 220 gramů (Modrá) / 218 gramů (Černá)
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 100W drátové, 50W bezdrátové nabíjení
Realme GT 8 Pro
Realme GT 8 Pro

Do kategorie top modelů míří i Realme GT8 Pro s ambiciózní cenou, ale tomu také odpovídá samotná výbava, kde se nešetřilo, a to ani v případě baterie.
Specifikace Realme GT8 Pro
- displej: 6,79 palců, 1440 x 3136 pixelů (2K+), OLED, až 7000 nitů, Dolby Vision
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + realme UI 7.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, f/1.8
- 50 MPx, 116°
- 200 MPx, 3x zoom, periskopický, f/2.6, OIS
- přední – 32 MPx

- ultrasonická čtečka otisků prstů, infra
- IP66+IP68+IP69
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
- 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C
- rozměry: 161,80 × 76,87 × 8,2 mm; 214 gramů
- baterie: 7000 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově
T Phone 3 Pro
T Phone 3 Pro

T-Mobile se nyní postupně dostat T Phone 3 Pro do většího povědomí, a to i prostřednictvím Heureky. Cena novinky je stále stejná a bez nějakého zlevnění od operátora nemá dobré postavení v těžké konkurenci ve své cenové hladině, ale výbava není špatná.
Specifikace T Phone 3 Pro
- displej: 6,8 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB + microSD
- Android 15
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- ? MPx
- přední – 32 MPx

- čtečka otisků prstů
- IP67
- 5G, Bluetooth, USB Type‑C, Wi‑Fi 6E (2,4 GHz + 5 GHz), NFC
- rozměry: 166,8 x 78,8 x 8,4 mm; 200 gramů
- baterie: 5000 mAh + 33W
