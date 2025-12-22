Top modely Oppo a Vivo přichází, také odolná cihla WP60: Novinky v obchodech #51

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Oppo Find X9
Mezi top modely na českém trhu nově najdete Oppo Find X9, kde vás může nalákat kapacita baterie, odolnost a samozřejmě i fotografická výbava s plnohodnotnou sestavou.HEUREKAOppo Find X9 12GB/512GB...Cena od 19 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAOppo Find X9 12GB/512GB...Cena od 19 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAOppo Find X9 Pro...Cena od 24 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace OPPO Find X9
- displej: 6,59 palců, 2760 x 1256 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 3600 nitů
- procesor: Dimensity 9500
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1,6, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 50 MPx, 3x zoom, OIS
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1,6, OIS
- ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP66, IP68, IP69
- 5G, WiFi 7, NFC, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5),
- rozměry: 156,98 x 73,93 x 7,99 mm; 203 gramů
- baterie: 7025 mAh + 80W USB C, 50W bezdrátově
Vivo X300
V Česku se začíná prodávat Vivo X300 ve verzi s 512Gb úložištěm, přičemž lze narazit i na výrazné slevy. Tento kousek spadá do nejvyšší top modelové řady. Fotografická výbava by měla uspokojit nejnáročnější, a nejen ta.HEUREKAALZAVivo X300 16GB/512GB...Cena od 22 949 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Vivo X300
- displej: 6,31 palců, 2640 x 1216 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, 1-120Hz, až 4500 nitů, Armor Glass
- procesor: Dimensity 9500
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + Origin OS 6
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, f/1.68, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 50 MPx, f/2.57, OIS, 3x zoom, periskopický
- přední – 50 MPx
- zadní – 200 MPx, f/1.68, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio
- IP68 + IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC
- rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm; 190 gramů
- baterie: 6040 mAh + 90W USB C, 40W bezdrátově
OUKITEL WP60
Mezi novinkami v obchodech je nyní OUKITEL WP60 ve verzi s 512GB úložištěm. Navíc tento mobil láká na baterii o kapacitě 10 000 mAh. I tak má displej jen HD+ rozlišení, ale hlavně zde jde o odolnost, čemuž odpovídá i samotná konstrukce.HEUREKAOUKITEL WP60 12GB/512GB...Cena od 8 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace OUKITEL WP60
- displej: 7.2 palců, 1560 × 720 pixelů, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5
- procesor: MediaTek Dimensity 7025 (8 jader, 2,5 GHz)
- RAM: 8/12/16 GB LPDDR4x
- úložiště: 256/512 GB UFS2.2
- Operační systém: Android 15
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / microSD
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.89)
- 8 Mpx (noční vidění, f/2.2)
- 2 Mpx (makro, f/2.2)
- přední: 32 Mpx (f/2.2)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.89)
- MIL-STD-810H, IP68
- čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 184 × 87 × 14.9 mm, 360 gramů
- baterie a nabíjení: 10000 mAh, 33 W nabíjení
