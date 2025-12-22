Top modely Oppo a Vivo přichází, také odolná cihla WP60: Novinky v obchodech #51

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Oppo Find X9

Mezi top modely na českém trhu nově najdete Oppo Find X9, kde vás může nalákat kapacita baterie, odolnost a samozřejmě i fotografická výbava s plnohodnotnou sestavou.

213116 12 550x550x

Specifikace OPPO Find X9

  • displej: 6,59 palců, 2760 x 1256 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 3600 nitů
  • procesor: Dimensity 9500
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1,6, OIS
      • 50 MPx, ultra širokoúhlý
      • 50 MPx, 3x zoom, OIS
    • přední – 32 MPx
  • ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • IP66, IP68, IP69
  • 5G, WiFi 7, NFC, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5),
  • rozměry: 156,98 x 73,93 x 7,99 mm; 203 gramů
  • baterie: 7025 mAh + 80W USB C, 50W bezdrátově

Vivo X300

V Česku se začíná prodávat Vivo X300 ve verzi s 512Gb úložištěm, přičemž lze narazit i na výrazné slevy. Tento kousek spadá do nejvyšší top modelové řady. Fotografická výbava by měla uspokojit nejnáročnější, a nejen ta.

f061f702 dff6 4647 9bf7 b4c96216898a 2000x2000x

Specifikace Vivo X300

  • displej: 6,31 palců, 2640 x 1216 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, 1-120Hz, až 4500 nitů, Armor Glass
  • procesor: Dimensity 9500
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
  • Android 16 + Origin OS 6
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 200 MPx, f/1.68, OIS
      • 50 MPx, ultra širokoúhlý
      • 50 MPx, f/2.57, OIS, 3x zoom, periskopický
    • přední – 50 MPx
  • ultrasonická čtečka otisků prstů
  • USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio
  • IP68 + IP69
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC
  • rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm; 190 gramů
  • baterie: 6040 mAh + 90W USB C, 40W bezdrátově

OUKITEL WP60

Mezi novinkami v obchodech je nyní OUKITEL WP60 ve verzi s 512GB úložištěm. Navíc tento mobil láká na baterii o kapacitě 10 000 mAh. I tak má displej jen HD+ rozlišení, ale hlavně zde jde o odolnost, čemuž odpovídá i samotná konstrukce.

1 59cd9ae1 f4be 4479 860f f00f49da0889 700x700x

Specifikace OUKITEL WP60

  • displej: 7.2 palců, 1560 × 720 pixelů, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5
  • procesor: MediaTek Dimensity 7025 (8 jader, 2,5 GHz)
  • RAM: 8/12/16 GB LPDDR4x
  • úložiště: 256/512 GB UFS2.2
  • Operační systém: Android 15
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / microSD
  • Foťáky:
    • zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1.89)
      • 8 Mpx (noční vidění, f/2.2)
      • 2 Mpx (makro, f/2.2)
    • přední: 32 Mpx (f/2.2)
  • MIL-STD-810H, IP68
  • čtečka otisků prstů na boku
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 184 × 87 × 14.9 mm, 360 gramů
  • baterie a nabíjení: 10000 mAh, 33 W nabíjení

