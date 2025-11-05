Motorola představila Moto G57 Power a Moto G57

Motorola představila Moto G57 Power a Moto G57
2025-11-05T16:00:36+01:00
• 5. 11. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Motorola

Dnes jsme se dočkali od Motoroly uvedení jejich tenkého mobilu na český trh s velkým bonusem a kromě toho byly představeny ještě mobily Moto G57 Power a Moto G57.

Moto G57 Power a Moto G57

Sice se jedná o dvě novinky, ale zatím máme potvrzeno, že na český trh zamíří jen vybavenější kousek Moto G57 Power. Ten je ostatně zajímavější, jelikož má baterii o kapacitě 7000 mAh. Kromě rozměrů a hmotnosti je to vlastně jediný podstatný rozdíl oproti Moto G57, tedy základní verzi.

moto g57 Power Family 8990x6000x

Zdroj: Motorola

Moto G57 Power má procesor Snapdragon 6s Gen 4, který bude dostačovat i na hraní her. Je trochu škoda, že displej je typu LCD, ale aspoň se jedná o Full HD+ panel s frekvencí 120 Hz. S tím souvisí umístění čtečky otisků prstů na boku zařízení. Nechybí mírná odolnost vůči vodě a prachu a také vojenský standard, což značí, že by měl mobil vydržet i tvrdší zacházení.

moto g57 Family (1) 8990x6000x

Zdroj: Motorola

Fotografická výbava je sice základní, ale aspoň se nenabízí zbytečné senzory s nízkým rozlišením. Na českém trhu bude konkrétně Moto G57 Power ve verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm, ale odhadujeme, že se dostupnost dalších variant bude rozšiřovat. Kdy ale novinka zamíří do obchodů, zatím nevíme.

Specifikace

Moto G57 PowerMoto G57
displej:6,72 palců, Full HD+, LCD, 120Hz, až 1050 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
procesor:Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4
RAM:8/12 GB LPDDR4X RAM4/8 GB LPDDR4X RAM
úložiště:128/256 GB128/256 GB
Operační systém:Android 16
Foťáky (zadní) a rozlišení videa:50 MPx (Sony LYTIA 600, f/1.8), 8 MPx (119,5°)
Foťáky (přední):8 MPx, f/2.2
Zabezpečení:čtečka otisků prstů na straně
Audio:stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
Odolnost:IP64 + MIL-STD-810H
Konektivita a Porty:5G, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, FM Radio
rozměry:166,23 x 76,50 x 8,60 mm, 210,6 gramů166,23 x 76,50 x 7,99 mm, 192,4 gramů
baterie a nabíjení:7000 mAh, 30W5200mAh, 30W

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat