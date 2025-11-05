Motorola představila Moto G57 Power a Moto G57

Zdroj: Motorola
Dnes jsme se dočkali od Motoroly uvedení jejich tenkého mobilu na český trh s velkým bonusem a kromě toho byly představeny ještě mobily Moto G57 Power a Moto G57.
Moto G57 Power a Moto G57
Sice se jedná o dvě novinky, ale zatím máme potvrzeno, že na český trh zamíří jen vybavenější kousek Moto G57 Power. Ten je ostatně zajímavější, jelikož má baterii o kapacitě 7000 mAh. Kromě rozměrů a hmotnosti je to vlastně jediný podstatný rozdíl oproti Moto G57, tedy základní verzi.
Moto G57 Power má procesor Snapdragon 6s Gen 4, který bude dostačovat i na hraní her. Je trochu škoda, že displej je typu LCD, ale aspoň se jedná o Full HD+ panel s frekvencí 120 Hz. S tím souvisí umístění čtečky otisků prstů na boku zařízení. Nechybí mírná odolnost vůči vodě a prachu a také vojenský standard, což značí, že by měl mobil vydržet i tvrdší zacházení.
Fotografická výbava je sice základní, ale aspoň se nenabízí zbytečné senzory s nízkým rozlišením. Na českém trhu bude konkrétně Moto G57 Power ve verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm, ale odhadujeme, že se dostupnost dalších variant bude rozšiřovat. Kdy ale novinka zamíří do obchodů, zatím nevíme.
Specifikace
|Moto G57 Power
|Moto G57
|displej:
|6,72 palců, Full HD+, LCD, 120Hz, až 1050 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
|procesor:
|Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4
|RAM:
|8/12 GB LPDDR4X RAM
|4/8 GB LPDDR4X RAM
|úložiště:
|128/256 GB
|128/256 GB
|Operační systém:
|Android 16
|Foťáky (zadní) a rozlišení videa:
|50 MPx (Sony LYTIA 600, f/1.8), 8 MPx (119,5°)
|Foťáky (přední):
|8 MPx, f/2.2
|Zabezpečení:
|čtečka otisků prstů na straně
|Audio:
|stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
|Odolnost:
|IP64 + MIL-STD-810H
|Konektivita a Porty:
|5G, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, FM Radio
|rozměry:
|166,23 x 76,50 x 8,60 mm, 210,6 gramů
|166,23 x 76,50 x 7,99 mm, 192,4 gramů
|baterie a nabíjení:
|7000 mAh, 30W
|5200mAh, 30W
Zdroj: Tisková zpráva
