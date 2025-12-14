Chytré hodinky nově v obchodech – dětské s LTE, pro dámy, s GPS

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

TITMO E-100

Do nejlevnější kategorie přibyly hodinky TITMO E-100. Ty mají jen TFT displej, ale i tak mají vydržet na jedno nabití přibližně týden. Kromě sledování tepu si poradí i s okysličením krve.

TITMO E-100
Cena od 699 Kč

WowME WM-SW002

Nově jsou na trhu i hodinky WowME WM-SW002. Cena odpovídá i výbavě, byť mají uzavřený systém. Displej je typu AMOLED a dokonce je zde i přímá podpora pro GPS.

WowME WM-SW002
Cena od 2 392 Kč

WowME WM-SW003

K dispozici je i subtilnější model, určený spíše do dámy. I zde je AMOLED displej, ale již se nenabízí přímá podpora pro GPS, čemuž odpovídá i snížení ceny. Na jedno nabití mají vydržet osm dnů.

WowME WM-SW003
Cena od 1 743 Kč

Canyon KW-49

Poslední dnešní novinka na českém trhu je Canyon KW-49, tedy dětské hodinky, tentokrát s eSIM a podporou LTE. Nechybí přední kamera a rodičovské funkce.

Canyon KW-49
Cena od 1 838 Kč

