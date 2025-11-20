Honor přivezl do Česka dostupné modely X7d a X5c Plus s cenou od 2 tisíc, čím zaujmou?

Honor X7d; zdroj: Dotekománie
Vánoce se blíží a my si dneska pojďme představit dva dostupné mobily od Honoru. Jsou to opravdu velmi dostupné modely, první s názvem x5c Plus se prodává s cenou kolem dvou tisíc korun, druhý model Honor x7d pak za zhruba dvojnásobek. Pojďme se na ně podrobněji podívat.
Honor X5c Plus
Začneme dostupnějším Honorem, který se nám do redakce zatím nedostal. Model X5c Plus zaujme velkým 6,74palcovým IPS displejem s rozlišením HD+. Nižší rozlišení může být naopak výhodou, jelikož nenáročnému uživateli může stačit a díky němu bude výdrž na baterii o něco delší. Ta má mimochodem velmi pěkných 5260 mAh. Výrobce slibuje až 61h pohotovostní režim a také vyšší odolnost proti stárnutí.
Samotný displej nabízí pak obnovovací frekvenci 90 Hz, což potěší, že tu není jen základních 60 Hz. Přední kamera je schovaná ve výřezu, přičemž navzdory tomu výrobce integroval Magic Capsule. To jsou takové živější rozšířenější notifikace pro vybrané aplikace, jako třeba pro přehrávání hudby.
Honor X5c Plus lze mít ve dvou barevných variantách, a to v nestárnoucí černé klasice a pak v zajímavé barvě s názvem Ocean Cyan neboli světle modré s pěkným vzorem na zádech. Potěší příjemná nižší hmotnost 186 gramů vzhledem k velikosti. Čtečka otisků prstů se schovává v bočním tlačítku na pravé straně.
Hnacím motorem je v tomto případě MediaTek Helio G81, což je osmijádrový čip. Ten je doplněný o 4GB paměti, které lze virtuálně rozšířit o další čtyři gigabajty díky funkci HONOR Ram Turbo Equivalen. Vnitřní úložiště nabízí 64 nebo 128 GB a navíc jej lze rozšířit paměťovými karty microSD až do velikosti 1 TB.
Na zádech najdeme celkem dva snímače, ale ten druhý je jen pomocný. Hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 50 MPx a clonu f/1.8. Přední snímač má pak 5 MPx.
Honor X5c Plus se dá v akcích sehnat za cenovku kolem dvou tisíc korun. Jako základní mobil pro nenáročné to může být jistě zajímavá volba.
Honor X7d
Pokud však chcete maličko lepší výbavu, můžete zvolit vyšší model Honor X7d, který už jsme si osahali. Ten zaujme především ještě větší baterií o velikosti 6500 mAh. To je v této cenové hladině kolem čtyř tisíc opravdu nadprůměrné. Baterie je navíc dvoučlánková a lze ji nabíjet výkonem 35 W.
Samotná displej s úhlopříčkou 6,77 palce má už 120 Hz, stále se však jedná o LCD panel. Potěší také modernější průstřel v displeji, kde je schovaná 8MPx přední kamera.
Výrobce se chlubí také odolností. Honor X7d by měl bez problémů vydržet pád ze dvou metrů. Samotná certifikace nabízí IP54, a byl testován též při ponoření do vody po dobu až 1 minuty v hloubce 0,5 metru. To by mu tak nemělo dělat problém.
Na levém boku se pak nachází speciální AI tlačítko. Po jeho stisknutí se vám nabídne rychlý přístup k oblíbeným funkcím a aplikacím a AI funkcím. Potěší stereo reproduktory, čtečka otisků je integrovaná v tlačítku pro odemčení na pravém boku.
O výkon se zde stará Snapdragon 685 doplněný o 6 nebo 8 GB paměti a 128 GB nebo 256 GB úložiště. Paměť lze pak virtuálně rozšířit na 16 GB. Fotoaparát na zádech nabízí rozlišení 108 MPx.
Cenovka Honor X7d se pohybuje nyní v akcích od 3,5 tisíce korun.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Bestseller Motoroly míří do největší slevy roku. Edge 50 Fusion s prémiovou výbavou je za 3 590 Kč
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře