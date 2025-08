Telegram novinky: Vyhledávání příspěvků a hodnocení profilů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé služby a komunikační platformy představují novinky sporadicky a jak se to hodí. Telegram je opakem. U této platformy se dočkáme každý měsíc minimálně jednoho většího představení vylepšení a novinek. Nyní zde máme další várku úprav.

Od hledání po hodnocení

Telegram vylepšuje vyhledávání, respektive přidává novou záložky pro příspěvky. Zde nejde o běžné uživatelské, ale vyhledat příspěvky z veřejných kanálů. Je zde ale jedno podstatné omezení. Aktuálně se novinka nabízí jen těm, co si předplácejí Telegram Premium.

Vývojáři si pohrávají i s příběhy. Nově je možné je organizovat do alb, přičemž se následně nabízí na profilu. Dá se říci, že se funkce podobá tomu, co je na Instagramu delší dobu a jmenuje se to Výběry.

Něco podobného je k dispozici i u dárku, které si jde kategorizovat do kolekcí. Telegram také přidává hodnocení profilů, což je určitý ukazatel důvěryhodnosti. Vše je založeno na transakcích Telegram Stars. S tím také souvisí rozšíření prémiových dárků, které si lze nakupovat, prodávat a darovat.

