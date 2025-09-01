Telegram novinky: nově s hudbou na profilu

Zdroj: Telegram
S novým měsícem je zde další várka novinek na platformě Telegram. Ta totiž asi jako jediná se stará, aby každý měsíc přibylo něco nového a případně aby byly vylepšeny stávající funkce. Začátek září není výjimkou.
- Telegram novinky: Automatický překlad a lepší právě se Stories
- Telegram novinky: HD fotky, ořezávání hlasových zpráv a další
- Telegram novinky: Kolaborativní seznamy, navrhované příspěvky a monetizace
- Telegram novinky: Vyhledávání příspěvků a hodnocení profilů
Hudba, profily, dárky
Telegram nově přidává širší podporu pro hudbu. Konkrétně si můžete přidat z jakéhokoliv chatu hudbu přímo na profil, přičemž při přidání další nové skladby se automaticky vytvoří seznam, něco jako oblíbené písničky z profilu.
Majitelé Android verze se nově dočkali upraveného vzhledu profilové karty, kde jsou i nové animace přechodů. Nejedná se ale o absolutní novinku. Prvně byla nová verze představena pro iOS verzi aplikace. Současně si ale můžete navíc nastavit defaultní záložku na profilu, klidně se může jednat o profilové fotky nebo dárky.
Telegram také upravuje šablony vzhledu pro chaty. Nově stačí vlastnit jakýkoliv dárek a nabídne se vám speciální vzhled. Systém vytváří vzhledy na základně právě konkrétního dárku, takže se nabízí mnoho variant.
Současně byla přidána možnost vylepšení dárku jiného uživatele. Také došlo na vylepšení mini aplikace pro nálepky, respektive její uvedení. Nabízí možnost vytvoření, ale také se nabízí správa a detailní statistiky.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nově v českých obchodech – Galaxy, Moto a Note
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře