Telegram novinky: nově s hudbou na profilu
2025-09-01T16:00:08+02:00
• 1. 9. 2025#Android

Zdroj: Telegram

S novým měsícem je zde další várka novinek na platformě Telegram. Ta totiž asi jako jediná se stará, aby každý měsíc přibylo něco nového a případně aby byly vylepšeny stávající funkce. Začátek září není výjimkou.

Hudba, profily, dárky

Telegram nově přidává širší podporu pro hudbu. Konkrétně si můžete přidat z jakéhokoliv chatu hudbu přímo na profil, přičemž při přidání další nové skladby se automaticky vytvoří seznam, něco jako oblíbené písničky z profilu.

videoframe 3916 1080x1080x

Zdroj: Telegram

Majitelé Android verze se nově dočkali upraveného vzhledu profilové karty, kde jsou i nové animace přechodů. Nejedná se ale o absolutní novinku. Prvně byla nová verze představena pro iOS verzi aplikace. Současně si ale můžete navíc nastavit defaultní záložku na profilu, klidně se může jednat o profilové fotky nebo dárky.

videoframe 2417 1080x1080x videoframe 3760 1080x1080x

Zdroj: Telegram

Telegram také upravuje šablony vzhledu pro chaty. Nově stačí vlastnit jakýkoliv dárek a nabídne se vám speciální vzhled. Systém vytváří vzhledy na základně právě konkrétního dárku, takže se nabízí mnoho variant.

videoframe 2985 1080x1080x

Zdroj: Telegram

Současně byla přidána možnost vylepšení dárku jiného uživatele. Také došlo na vylepšení mini aplikace pro nálepky, respektive její uvedení. Nabízí možnost vytvoření, ale také se nabízí správa a detailní statistiky.

Zdroj: Tisková zpráva

