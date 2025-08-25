Nově v českých obchodech – Pixely, Magic a nové Galaxy

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Google Pixel 10 Pro XL
Na český trh oficiálně putují nejnovější top modely od Googlu, včetně Pixel 10 Pro XL, tedy větší a vybavenější model. Zde se nabízí i rychlejší bezdrátové nabíjení.HEUREKAGoogle Pixel 10 Pro XL...Cena od 36 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Pixel 10 Pro XL
- displej: 6,8 palců, 2992 x 1344 pixelů, LTPO/AMOLED, 1-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3300 nitů
- procesor: Tensor G5 + Titan M2
- RAM: 16 GB
- úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB
- SIM + eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 48 MPx, ultra širokoúhlý
- 48 MPx, 5x zoom, OIS
- přední – 42 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP68
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2, UWB
- rozměry: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm; 232 gramů
- baterie: 5200 mAh + Qi2 (25W)
Pixel 10 Pro
Dalo by se říci, že další novinka Pixel 10 Pro je vlastně XL model v menším balení, ale je zde rozdíl. Kromě velikosti displeje a baterie, je zde i o něco pomalejší bezdrátové nabíjení.HEUREKAGoogle Pixel 10 Pro...Cena od 40 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Pixel 10 Pro
- displej: 6,3 palců, 2856 x 1280 pixelů, LTPO/AMOLED, 1-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3300 nitů
- procesor: Tensor G5 + Titan M2
- RAM: 16 GB
- úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB
- SIM + eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 48 MPx, ultra širokoúhlý
- 48 MPx, 5x zoom, OIS
- přední – 42 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP68
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2, UWB
- rozměry: 152,8 x 72 x 8,6 mm; 207 gramů
- baterie: 4870 mAh + Qi2 (15W)
Pixel 10
Samozřejmě se nabízí i základní verze Pixel 10, které chybí UWB, má o něco menší rozlišení displeje a lehce rozdílnou fotografickou výbavu. I tak má o něco větší kapacitu baterie než Pro verze.HEUREKAGoogle Pixel 10...Cena od 25 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Pixel 10
- displej: 6,3 palců, 2424 x 1080 pixelů, AMOLED, 60-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3000 nitů
- procesor: Tensor G5 + Titan M2
- RAM: 12 GB
- úložiště: 128/256 GB
- SIM + eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 48 MPx, OIS
- 13 MPx, ultra širokoúhlý
- 10,8 MPx, 5x zoom, OIS
- přední – 10,5 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP68
- 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2
- rozměry: 152,8 x 72 x 8,6 mm; 204 gramů
- baterie: 4970 mAh + Qi2 (15W)
Honor Magic V5
Na český trh po nějaké době od představení míří Honor Magic V5, tenký ohebný smartphone s větší kapacitou baterie a také vyšší odolností vůči vodě. Celkově je výbava na špičkové úrovni, čemuž odpovídá i samotná cena.HEUREKAHONOR Magic V5 16GB/512GB...Cena od 49 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR Magic V5 16GB/512GB...Cena od 42 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Honor Magic V5
- displeje
- vnější – 6,43 palců, 2376×1060 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- vnitřní – 7,95 palců, 2352×2172 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 15 + MagicOS 9.0.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 64 MPx, periskopický, 3x zoom, OIS
- přední – 2x 20 MPx
- IP58 a IP59
- čtečka otisků prstů
- stereo
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b čtyřpásmový), GPS (L1+L5 dvoupásmový), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b třípásmový), QZSS (L1+L5 dvoupásmový), NavIC (L1+L5 dvoupásmový), A-GNSS, NFC
- rozměry:
- rozevřený – 156,8 x 145,9 x 4,1 mm
- složený – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
- 217 gramů
- baterie: 5820 mAh (6100 mAh) + 66W USB C, 50W bezdrátově
Samsung Galaxy A17 5G
Tento měsíc došlo na velmi tiché oznámení novinky Galaxy A17 5G a již nyní je k dispozici na českém trhu s cenou lehce přes pět tisíc korun. I tak se jedná o zajímavou volbu, zejména s ohledem na délku trvání softwarové podpory.HEUREKASamsung Galaxy A17 5G...Cena od 4 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy A17 5G...Cena od 4 472 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy A17 5G...Cena od 4 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy A17 5G
- displej: 6,7 palců, 1080×2340 pixelů (Full HD+), Super AMOLED, 90Hz
- procesor: Exynos 1330
- 4/6/8 GB RAM
- úložiště: 128GB + microSD
- Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
- Android 15 + One UI 7.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 5 MPx, ultra širokoúhlý
- 2 MPx, makro
- přední – 13 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP54
- 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C Port
- rozměry: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm; 192 gramů
- baterie: 5000 mAh + 25W
