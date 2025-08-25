Nově v českých obchodech – Pixely, Magic a nové Galaxy

Nově v českých obchodech – Pixely, Magic a nové Galaxy
2025-08-25T13:33:21+02:00
• 25. 8. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Google Pixel 10 Pro XL

Na český trh oficiálně putují nejnovější top modely od Googlu, včetně Pixel 10 Pro XL, tedy větší a vybavenější model. Zde se nabízí i rychlejší bezdrátové nabíjení.

HEUREKAGoogle Pixel 10 Pro XL 16GB/512GB Moonstone na Heureka.czGoogle Pixel 10 Pro XL...Cena od 36 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

972e184c a7f1 4aee 987e cd162e376a9b 0x0x

Specifikace Pixel 10 Pro XL

  • displej: 6,8 palců, 2992 x 1344 pixelů, LTPO/AMOLED, 1-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3300 nitů
  • procesor: Tensor G5 + Titan M2
  • RAM: 16 GB
  • úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB
  • SIM + eSIM
  • Android 16
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 48 MPx, ultra širokoúhlý
      • 48 MPx, 5x zoom, OIS
    • přední – 42 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • IP68
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2, UWB
  • rozměry: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm; 232 gramů
  • baterie: 5200 mAh + Qi2 (25W)

Pixel 10 Pro

Dalo by se říci, že další novinka Pixel 10 Pro je vlastně XL model v menším balení, ale je zde rozdíl. Kromě velikosti displeje a baterie, je zde i o něco pomalejší bezdrátové nabíjení.

HEUREKAGoogle Pixel 10 Pro 16GB/1TB Obsidian na Heureka.czGoogle Pixel 10 Pro...Cena od 40 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

a49cd26e 5200 4cf2 9bfe fd739a73ab20 0x0x

Specifikace Pixel 10 Pro

  • displej: 6,3 palců, 2856 x 1280 pixelů, LTPO/AMOLED, 1-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3300 nitů
  • procesor: Tensor G5 + Titan M2
  • RAM: 16 GB
  • úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB
  • SIM + eSIM
  • Android 16
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 48 MPx, ultra širokoúhlý
      • 48 MPx, 5x zoom, OIS
    • přední – 42 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • IP68
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2, UWB
  • rozměry: 152,8 x 72 x 8,6 mm; 207 gramů
  • baterie: 4870 mAh + Qi2 (15W)

Pixel 10

Samozřejmě se nabízí i základní verze Pixel 10, které chybí UWB, má o něco menší rozlišení displeje a lehce rozdílnou fotografickou výbavu. I tak má o něco větší kapacitu baterie než Pro verze.

HEUREKAGoogle Pixel 10 12GB/256GB Indigo na Heureka.czGoogle Pixel 10...Cena od 25 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

96a87135 fdc9 41bd 81f2 a483d935bf23 1600x1600x

Specifikace Pixel 10

  • displej: 6,3 palců, 2424 x 1080 pixelů, AMOLED, 60-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3000 nitů
  • procesor: Tensor G5 + Titan M2
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • SIM + eSIM
  • Android 16
  • Foťáky:
    • zadní – 48 MPx, OIS
      • 13 MPx, ultra širokoúhlý
      • 10,8 MPx, 5x zoom, OIS
    • přední – 10,5 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • IP68
  • 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2
  • rozměry: 152,8 x 72 x 8,6 mm; 204 gramů
  • baterie: 4970 mAh + Qi2 (15W)

Honor Magic V5

Na český trh po nějaké době od představení míří Honor Magic V5, tenký ohebný smartphone s větší kapacitou baterie a také vyšší odolností vůči vodě. Celkově je výbava na špičkové úrovni, čemuž odpovídá i samotná cena.

HEUREKAHONOR Magic V5 16GB/512GB Dawn Gold na Heureka.czHONOR Magic V5 16GB/512GB...Cena od 49 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAHONOR Magic V5 16GB/512GB Black na Heureka.czHONOR Magic V5 16GB/512GB...Cena od 42 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

e1274a26 5a49 402f bce7 bbe050a63aef 1600x1600x

Specifikace Honor Magic V5

  • displeje
    • vnější – 6,43 palců, 2376×1060 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
    • vnitřní – 7,95 palců, 2352×2172 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 8 Elite
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
  • Android 15 + MagicOS 9.0.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 50 MPx, ultra širokoúhlý
      • 64 MPx, periskopický, 3x zoom, OIS
    • přední – 2x 20 MPx
  • IP58 a IP59
  • čtečka otisků prstů
  • stereo
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b čtyřpásmový), GPS (L1+L5 dvoupásmový), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b třípásmový), QZSS (L1+L5 dvoupásmový), NavIC (L1+L5 dvoupásmový), A-GNSS, NFC
  • rozměry:
    • rozevřený – 156,8 x 145,9 x 4,1 mm
    • složený – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
    • 217 gramů
  • baterie: 5820 mAh (6100 mAh) + 66W USB C, 50W bezdrátově

Samsung Galaxy A17 5G

Tento měsíc došlo na velmi tiché oznámení novinky Galaxy A17 5G a již nyní je k dispozici na českém trhu s cenou lehce přes pět tisíc korun. I tak se jedná o zajímavou volbu, zejména s ohledem na délku trvání softwarové podpory.

HEUREKASamsung Galaxy A17 5G A176B 4GB/128GB Black na Heureka.czSamsung Galaxy A17 5G...Cena od 4 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy A17 5G A176B 4GB/128GB Dark Blue na Heureka.czSamsung Galaxy A17 5G...Cena od 4 472 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy A17 5G A176B 4GB/128GB Gray na Heureka.czSamsung Galaxy A17 5G...Cena od 4 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

2fe5e735 3c8f 4133 8ef0 8e7dcb5fa820 1600x1600x

Specifikace Samsung Galaxy A17 5G

  • displej: 6,7 palců, 1080×2340 pixelů (Full HD+), Super AMOLED, 90Hz
  • procesor: Exynos 1330
  • 4/6/8 GB RAM
  • úložiště: 128GB + microSD
  • Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
  • Android 15 + One UI 7.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 5 MPx, ultra širokoúhlý
      • 2 MPx, makro
    • přední – 13 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP54
  • 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C Port
  • rozměry: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm; 192 gramů
  • baterie: 5000 mAh + 25W

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat