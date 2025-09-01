Neomezený mobilní tarif za 499 Kč kombinuje neomezená data a volání bez závazku

Společnost NejPřipojení.cz má ve své nabídce cenově výhodný mobilní tarif, který za měsíční paušál 499 Kč poskytuje neomezené volání, SMS zprávy a data. Služba je poskytována bez dlouhodobého úvazku.
Flexibilní tarif s jasnými podmínkami
Na trhu mobilních služeb představuje tarif od NejPřipojení.cz zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají kompletní služby za předem danou cenu. Tarif za 499 Kč měsíčně zahrnuje neomezené volání do všech českých sítí, neomezené SMS a také neomezený objem mobilních dat. Důležitým parametrem je, že datové přenosy mají stanovenou maximální rychlost 10 Mb/s. Tato rychlost je plně dostačující pro většinu běžných online aktivit, jako je prohlížení webu, sociální sítě, poslech hudby i streamování videa ve vysokém (HD) rozlišení.
Smlouva bez závazku a bonus navíc
Jednou z hlavních výhod nabídky je její flexibilita. Smlouva je uzavírána bez časového závazku, což zákazníkům umožňuje službu kdykoliv změnit či zrušit bez obav ze smluvních pokut. Tato transparentnost dává uživatelům plnou kontrolu nad využívanými službami.
Zákazníci, kteří si tarif pořídí, mohou navíc získat přístup k internetové televizi NejPřipojení TV na prvních šest měsíců za symbolickou cenu 1 Kč měsíčně. Přechod od jiného operátora včetně zachování stávajícího čísla je standardní součástí procesu.
Pro více informací o neomezeném tarifu navštivte webové stránky www.nejpripojeni.cz/volani.
