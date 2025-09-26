Audi zažilo v Číně rekordní představení nového elektromobilu

Zdroj: Audi
AUDI vstoupilo na čínský trh v opravdu velikém stylu. Během prvních třiceti minut získala značka více než 10 tisíc předobjednávek pro svůj nejnovější elektromobil. Jaké specifikace mají jednotlivé varianty a kolik za ně čínští zákazníci zaplatí?
Úspěšný start AUDI v Číně
Německé Audi v Číně zahájilo novou kapitolu. Společnost se totiž s uvedením svého nového modelu v Číně rozhodla vytvořit také samostatnou značku AUDI speciálně pro tamní trh. Elektrický sportback AUDI E5, který značka vyvinula ve spolupráci se společností SAIC, nyní slaví první úspěchy.
Nový vůz získal během prvních 30 minut po spuštění prodeje více než 10 tisíc předobjednávek. První dodávky vozů by měly začít ještě během tohoto měsíce. AUDI nabízí rovnou několik verzí vozu, přičemž základní E5 Pioneer vyjde na 235 900 čínských jüanů, tedy v přepočtu asi 680 tisíc korun, a nabídne 76kWh baterii, výkon 295 koní a dojezd až 618 kilometrů.
Verze Pionner Plus pak na výběr přinese variantu se 100kWh baterií a výkonem 402 koní nebo variantu s 83kWh baterií a výkonem 518 koní. Obě za stejnou cenu 269 900 jüanů (778 tisíc korun). Vrcholem nabídky je pak verze Quattro, která disponuje 100kWh kapacitou baterie, dojezdem 647 kilometrů a šíleným výkonem 776 koní. Její cena pak odstartuje na částce 319 900 jüanů, což je zhruba 923 tisíc korun.
Nové AUDI je technologiemi jako nabité. Nechybí mu totiž adaptivní podvozek, natáčení zadní nápravy, 800V architektura ani LiDAR. Zrcátka má E5 samozřejmě digitální a hlavním prvkem kabiny je 59palcový 4K displej, jenž se táhne přes celou palubní desku.
Plány AUDI v Číně rozhodně nejsou malé. V příštích dvou letech hodlá značka na tamním trhu představit rovnou dva další elektromobily. Podaří se jí však překonat velmi silnou konkurenci?
Zdroje: carnewschina.com, motorillustrated.com
