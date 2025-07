CMF Buds 2 – barevné a dostupné [minirecenze]

CMF Buds 2; zdroj: Dotekománie

Prázdninová sezóna je v plném proudu a my se dnes podíváme na jeden kus zajímavého příslušenství, který se nám dostal do redakce. Jedná se o sluchátka od společnosti CMF. Ta spadá pod Nothing a stejně jako tato britská značka se snaží zaujmout designem, i když možná trochu jinak. Mimo to jsou její modely většinou dostupnější. Dnes se konkrétně zaměříme na CMF Buds 2, kde rovnou vypíchnu cenovku. Ta se pohybuje kolem tisícovky. Jaká tato sluchátka jsou?

Konstrukce

Na test nám dorazila modrozelená a oranžová barva. V prodeji je i decentní černá. Ta ale zdaleka není tak hravá a za mě líbivá jako právě námi testované barvy. Speciálně modrozelená, která by se dala popsat jako tyrkysová, je můj favorit.

Krabička jasně navazuje na předchozí modely značky. Máme tu typické kolečko pro CMF, které zde však nemá žádný výrazný úkol jako třeba na nedávno testovaném dražším modelu CMF Buds Pro 2. A je to možná i dobře, protože na tomto vyšším modelu se kolečkem dala ovládat hlasitost, pozastavovat hudbu a podobné akce. Občas jste to ale dělali v kapse omylem. To se vám zde nestane. Zde se kolečko stále dá otáčet, ale je to spíše designové prvek. Na kolečku se jen nachází možnost připevnit zde poutko.

Samotné pouzdro je stále poměrně hranatá krabička a jak jsem už v předchozích recenzích zmiňoval, preferuji zaoblenější kulatější pouzdra. V kapse totiž o něco méně tlačí. Nabíjení probíhá přes USB-C a LED dioda signalizující stav je na vnějšku.

Zvukový výstup

Sluchátka nabízí konstrukci typu špunty, takže už z logiky věci je zde poměrně slušné potlačení okolního šumu. To je nicméně i aktivní a vzhledem k cenové kategorii vůbec není špatné. Jasně, sluchátka za pět tisíc mají silnější a lepší aktivní potlačení okolního hluku, ale osobně i do pražského metra jsem byl s CMF Buds 2 spokojen. Výrobce uvádí potlačení až do 48 dB. Úroveň potlačení si můžete nastavit v aplikaci Nothing X. K dispozici je i volba adaptivního potlačení a samozřejmě transparentní.

Materiálem je matný plast a potěší odolnost s certifikací IP55, takže nějaký ten pot by měla sluchátka přežít. Pokud bych měl něco vytknout, bude to ovládání. Je zde totiž pouze základní, kdy musíte prstem klepat na sluchátko a to je u špuntů jednoduše nepříjemné na uši. Není to ale v této cenové hladině nic neobvyklého a je si třeba zvyknout jemně klepat. Dražší modely mají většinou tlakový senzor, kdy mačkáte stopku sluchátka.

O zvuk se starají 11mm dynamické měniče s technologií Dirac Opteo. Pro výrazné basy výrobce integroval funkci Ultra Bass, které má s posledním updatem dokonce pět úrovní. Na můj vkus je ale s touto funkcí zvuk až přebasovaný, což se ale mnoho lidem může líbit. Nastavit si můžete i vlastní ekvalizér, kde si dodatečně můžete nastavit výšky, středy a basy. V mém uchu sedí a drží dobře. To bude ale celkem individuální.

Baterie a konektivita

Výdrž baterie CMF ohodnotilo na 7,5 hodiny přehrávání hudby při aktivním potlačení hluku, přičemž s krabičkou je celková výdrž 32 hodin. To jsou za mě slušné čísla. Bezdrátové nabíjení tu nehledejte a vzhledem k ceně je to logické. Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.4 a potěší přítomnost Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair.

Zhodnocení

Celkově bych řekl, že nová CMF sluchátka jsou solidní dostupná volba. Hledáte-li stylová barevná sluchátka a vaše ucho není příliš náročné, doporučil bych CMF Buds 2 zvážit. Jako klady hodnotím slušné aktivní potlačení hluku vzhledem k ceně, líbivý design nebo výdrž baterie. Mezi nevýhody patří ovládání klepáním na sluchátko nebo fakt, že aplikace výrobce CMF se jmenuje Nothing X a to působí mírně matoucím dojmem.

Video

