iOS 26.1 naznačuje notifikace na chytrých hodinkách mimo ekosystém Apple

Apple možná chystá průlomovou změnu v kompatibilitě iPhonů s chytrými hodinkami třetích stran. Nová beta verze iOS 26.1 odhaluje funkci přesměrování notifikací na zařízení mimo ekosystém Apple. To by mohlo výrazně usnadnit používání iPhonu s neoficiálními doplňky, jako jsou chytré hodinky nebo chytré náramky.
Apple a větší otevřenost díky evropské regulaci?
Zatímco Apple tradičně chrání svůj uzavřený ekosystém, nejnovější beta verze systému iOS 26.1 naznačuje obrat. Podle dostupných informací obsahuje nový kód zmínky o funkci “notification forwarding”, tedy přesměrování notifikací z iPhonu na jiné zařízení — například chytré hodinky, které nejsou od Applu.
Zatím to vypadá, že notifikace půjde přesměrovat pouze na jedno zařízení současně. Spolu s tím Apple přidává nový framework s názvem AccessoryExtension, který má zjednodušit párování iPhonu s příslušenstvím od jiných výrobců. Tyto změny přicházejí ve chvíli, kdy Apple čelí tlakům ze strany Evropské unie.
Digitální akt o trzích nutí Apple ke změně
Evropská komise ve snaze zajistit férovější tržní podmínky přijala Digital Markets Act (DMA) — regulaci, která nutí technologické giganty otevřít své platformy. Pro Apple to znamená, že musí do konce letošního roku vývojářům a výrobcům zařízení zpřístupnit klíčové funkce iPhonů, jako je párování se zařízeními třetích stran, přenos dat a zobrazování notifikací mimo zařízení Apple.
Právě z těchto důvodů se očekává, že funkce jako notification forwarding nejsou jen dobrovolnou inovací Applu, ale reakcí na nové právní požadavky. Zda budou tyto funkce dostupné pouze v zemích EU, nebo i globálně, zatím není jisté.
Funkce přesměrování notifikací i zjednodušené párování mohou zásadně změnit možnosti uživatelů, kteří dávají přednost hodinkám jiných značek. Například Samsung Galaxy Watch, Garmin či Fitbit. Pokud bude vše fungovat, uživatelé by mohli získat základní přístup k oznámením a možná i jiným funkcím, bez nutnosti vlastnit Apple Watch.
Zda bude novinka součástí oficiálního vydání iOS 26.1, které je očekáváno příští měsíc, zatím není potvrzeno. Apple se k celé věci oficiálně nevyjádřil, ale vývoj naznačuje, že větší otevřenost Applu je už jen otázkou času.
Zdroj: theverge.com
