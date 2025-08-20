Pixel Watch 4 přichází se zásadní změnou

Pixel Watch 4 přichází se zásadní změnou
2025-08-20T18:00:19+02:00
• 20. 8. 2025#Příslušenství

Zdroj: Google

Výrobci hodinek moc často nemění zažité designové trendy, jak ostatně třeba dokazuje Apple. Ani Google není výjimkou, ale letos jsme se dočkali jedné podstatnější. Na první pohled ale není tak patrná a Pixel Watch 4 vypadají skoro stejně jako loňské modely.

Recenze Pixel Watch 3: Když méně je více

Pixel Watch 4 41mm a 44mm

Začneme rovnou tou podstatnější změnou. Zatímco většina hodinek se nabíjí tak, že se na spodní stranu magneticky přichytí nabíječka, tak letos Pixel Watch 4 mají nabíjecí konektory na boku. Proto je zde i nová nabíječka, ale má to svá pozitiva. Na zadní straně je více prostoru pro senzory a při nabíjení mohou posloužit jako mini budík. Samozřejmě se takto asi ztíží vytvoření nějakých ochranných obalů a podobně.

Charger 3000x3000x Active Porcelain Charger Docked 3000x3000x

Zdroj: Google

Jak je ale vidět u nabíječky, Google stále má k nabíjecímu portu napevno uchycený kabel, což je škoda. Pixel Watch 4 se nabízí ve dvou velikostech, 41mm a 44mm, přičemž jsou k dispozici WiFi i LTE verze. Displej mají jas až 3000 nitů, ale umí pracovat i s hodnotou 1 nitu. O konektivitu se stará Bluetooth 6, WiFi 6 a UWB. Nechybí NFC a duální frekvence pozičních systémů.

Gradient Stretch Obsidian Hazel Silver 3000x3000x Gradient Stretch Moonstone Silver(1) 3000x3000x

Pixel Watch 4 41mm; Zdroj: Google

O výkon se stará Snapdragon W5 Gen 2 a je zde také koprocesor Cortex-M55. RAM je o velikosti 2 GB a úložiště má pak standardní kapacitu 32 GB. Je zde nasazený systém Wear OS 6 a nechybí celá plejáda senzorů. Hodinky zvládají měřit o okysličení krve a EKG, i teplotu kůže.

Active Sport Moonstone Moonstone 3000x3000x Active Moonstone Moonstone(3) 3000x3000x

Zdroj: Google

Větší hodinky mají baterii o kapacitě 455 mAh, menší pak 325 mAh. V praxi to má znamenat, že Pixel Watch 4 44mm mají vydržet s AOD na jedno nabití 40 hodin, Pixel Watch 4 41mm pak 30 hodin.

41mm model má nastavenou cenu na 9 990 Kč, větší pak na 10 990 Kč. Již nyní jsou spuštěny předobjednávky, přičemž doručení je plánované na 9. 10. 2025.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat