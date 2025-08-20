Pixel Watch 4 přichází se zásadní změnou

Zdroj: Google
Výrobci hodinek moc často nemění zažité designové trendy, jak ostatně třeba dokazuje Apple. Ani Google není výjimkou, ale letos jsme se dočkali jedné podstatnější. Na první pohled ale není tak patrná a Pixel Watch 4 vypadají skoro stejně jako loňské modely.
Pixel Watch 4 41mm a 44mm
Začneme rovnou tou podstatnější změnou. Zatímco většina hodinek se nabíjí tak, že se na spodní stranu magneticky přichytí nabíječka, tak letos Pixel Watch 4 mají nabíjecí konektory na boku. Proto je zde i nová nabíječka, ale má to svá pozitiva. Na zadní straně je více prostoru pro senzory a při nabíjení mohou posloužit jako mini budík. Samozřejmě se takto asi ztíží vytvoření nějakých ochranných obalů a podobně.
Jak je ale vidět u nabíječky, Google stále má k nabíjecímu portu napevno uchycený kabel, což je škoda. Pixel Watch 4 se nabízí ve dvou velikostech, 41mm a 44mm, přičemž jsou k dispozici WiFi i LTE verze. Displej mají jas až 3000 nitů, ale umí pracovat i s hodnotou 1 nitu. O konektivitu se stará Bluetooth 6, WiFi 6 a UWB. Nechybí NFC a duální frekvence pozičních systémů.
O výkon se stará Snapdragon W5 Gen 2 a je zde také koprocesor Cortex-M55. RAM je o velikosti 2 GB a úložiště má pak standardní kapacitu 32 GB. Je zde nasazený systém Wear OS 6 a nechybí celá plejáda senzorů. Hodinky zvládají měřit o okysličení krve a EKG, i teplotu kůže.
Větší hodinky mají baterii o kapacitě 455 mAh, menší pak 325 mAh. V praxi to má znamenat, že Pixel Watch 4 44mm mají vydržet s AOD na jedno nabití 40 hodin, Pixel Watch 4 41mm pak 30 hodin.
41mm model má nastavenou cenu na 9 990 Kč, větší pak na 10 990 Kč. Již nyní jsou spuštěny předobjednávky, přičemž doručení je plánované na 9. 10. 2025.
