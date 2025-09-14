Vychází Android Auto 15, zřejmě přinese Gemini

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google každou chvíli chystá nějakou novinku pro Android Auto, jako například nový vzhled přehrávače médií. Nyní zde máme zcela novou verzi tohoto subsystému, a to konkrétně ve verzi 15.
Jen příprava?
Google poměrně často nachystá v aplikaci nějakou novinku, ale neaktivuje ji hned, jak je dostupná stabilní verze pro uživatele. Zpravidla dochází k aktivaci až po nějaké době, a to prostřednictvím serverů. Navíc se šíří novinky po vlnách. Google toto dělá hlavně za účelem ostrého testování a pro případ, že kdyby se něco nepovedlo, může šíření novinky hned zastavit.
Není tak divné, že Android Auto 15 nepřináší nějaké dramatické změny. Beta verze byla dostupná od srpna a obsahovala změny v rámci designu a také nějaké přípravy na novinky. Bohužel nic z toho není součástí Android Auto 15. Dá se ale očekávat, že za nějaký čas Google vzdáleně aktivuje patřičnou část kódu a přibude nějaké vylepšení. Jednou z novinek může být ještě jedna úprava přehrávače.
Podařilo se totiž objevit, že přehrávač bude opět zobrazovat obrázek alba na pozadí, rozmazaný. Očekáváme, že právě Android Auto 15 dostane co nevidět světlý design a je současně nachystán pro spuštění Gemini místo běžného asistenta. Kdy se dočkáme, nevíme.
Zdroje: 9to5google.com, androidauthority.com
