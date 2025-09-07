TCL Nxtpaper 11 přichází ve 2. generaci

TCL Nxtpaper 11 Gen 2 | Zdroj: TCL
Produktová řada tabletů Nxtpaper u společnosti TCL se rozšiřuje o jednoho zástupce. S více než ročním rozestupem právě vychází novinka nesoucí název Nxtpaper 11 Gen 2, kterou čínský výrobce má řadit mezi cenově dostupné modely. Zařízení by mělo být velmi dobrým společníkem na dlouhé cesty nebo uspokojit potřeby většiny studentů.
Podřízeno ceně
Přední část zabírá 10,95palcový displej s Full HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. Technologie Nxtpaper 4.0 přináší spoustu benefitů od filtru modrého světla až po snížení odlesků. Navíc přes vyhrazené tlačítko lze přepínat režimy displeje (standardní, inkoustový papír, barevný papír). Vnitřní sestava je postavena na čipsetu MT8786 od MediaTeku či 6/8GB operační paměti RAM (+ 6/8 GB virtuálně).
Uživatelská data pobere 64/128GB úložiště včetně podpory až 1TB paměťových microSD karet. Vpředu ještě nechybí 5MPx kamerka, zatímco záda nesou jeden 8MPx snímač fotoaparátu s LED bleskem. Celkovou výdrž udává 8 000mAh baterie s technologií rychlého 18W nabíjení. Softwarová část je vyřešena operačním systémem Android 15.
Seznam výbavy podtrhuje certifikace odolnosti IP54, dvojice reproduktorů, podpora dotykového pera T-Pen a slot pro datovou SIM kartu. Nakonec základní WiFi verze s konfigurací 6/64 GB stojí 270 dolarů (tj. cca 5 619 Kč). Naopak nejvyšší provedení stojí 300 dolarů (tj. cca 6 243 Kč).
Zdroje: tclcentral.com, gizmochina.com, tcl.com
