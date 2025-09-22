💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Zdroj: Dotekomanie.cz
V poslední anketě jsme se ptali, jak moc vás zaujala novinka iPhone Air. Celkem nás i překvapily výsledky, jelikož se dá konstatovat, že tento mobil spíše nezaujal. Pozitivně se vyjádřila desetina hlasujících, druhá pak bere novinku trochu pozitivněji. Většina ale jednoznačně odpověděla, že asi trend tenkých mobilů není to pravé ořechové.
- Ne, vůbec: 57,95 %
- Ne: 21,59 %
- Trochu: 10,23 %
- Ano: 7,95 %
- Budu kupovat: 2,27 %
Nová anketa
Pro další týden jsme si připravili anketu na téma ochrany mobilního telefonu, tedy konkrétně, jestli používáte obal, ochranné sklo, všechno, nebo naopak nic.
