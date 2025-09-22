Anketa: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Anketa: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?
2025-09-22T07:00:03+02:00
• 22. 9. 2025#Smartphony

Zdroj: Dotekomanie.cz

V poslední anketě jsme se ptali, jak moc vás zaujala novinka iPhone Air. Celkem nás i překvapily výsledky, jelikož se dá konstatovat, že tento mobil spíše nezaujal. Pozitivně se vyjádřila desetina hlasujících, druhá pak bere novinku trochu pozitivněji. Většina ale jednoznačně odpověděla, že asi trend tenkých mobilů není to pravé ořechové.

  • Ne, vůbec: 57,95 %
  • Ne: 21,59 %
  • Trochu: 10,23 %
  • Ano: 7,95 %
  • Budu kupovat: 2,27 %

Nová anketa

Pro další týden jsme si připravili anketu na téma ochrany mobilního telefonu, tedy konkrétně, jestli používáte obal, ochranné sklo, všechno, nebo naopak nic.

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

