💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Minule jsme se ptali, kterou aplikaci používáte pro navigování. Bylo celkem jasné, že se Waze, jakožto nejpopulárnější, dostane na první místo. Skoro dosáhla na 40 %. Druhé místo patří službě Mapy.cz s 29,27 % a na třetím jsou pak Google Mapy. Takto vlastně můžeme říci, že navigační služby od Googlu používá v Česku 58,72 %. Na posledním místě jsou Apple Mapy, přičemž i taková navigace Sygic má více fanoušků.
- Google Mapy: 19,63 %
- Waze: 39,09 %
- Apple Mapy: 0,88 %
- Mapy.com / Mapy.cz od Seznamu: 29,27 %
- Sygic: 5,78 %
- Jinou: 5,35 %
Nová anketa
Segment komunikačních aplikací se více méně ustálil a nabízí se základní rodina služeb. Proto nás zajímá, kterou preferujete nebo spíše přes kterou komunikujete nejčastěji. Zahrnuli jsme ještě iMessage, RCS a SMS do jedné kategorie, jelikož právě zde probíhá menší renezance díky nové technologii RCS.
