Anketa: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?
2025-10-06T07:00:37+02:00
• 6. 10. 2025#Aplikace

Zdroj: DALL·E

Minule jsme se ptali, kterou aplikaci používáte pro navigování. Bylo celkem jasné, že se Waze, jakožto nejpopulárnější, dostane na první místo. Skoro dosáhla na 40 %. Druhé místo patří službě Mapy.cz s 29,27 % a na třetím jsou pak Google Mapy. Takto vlastně můžeme říci, že navigační služby od Googlu používá v Česku 58,72 %. Na posledním místě jsou Apple Mapy, přičemž i taková navigace Sygic má více fanoušků.

  • Google Mapy: 19,63 %
  • Waze: 39,09 %
  • Apple Mapy: 0,88 %
  • Mapy.com / Mapy.cz od Seznamu: 29,27 %
  • Sygic: 5,78 %
  • Jinou: 5,35 %

Nová anketa

Segment komunikačních aplikací se více méně ustálil a nabízí se základní rodina služeb. Proto nás zajímá, kterou preferujete nebo spíše přes kterou komunikujete nejčastěji. Zahrnuli jsme ještě iMessage, RCS a SMS do jedné kategorie, jelikož právě zde probíhá menší renezance díky nové technologii RCS.

💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Tmavý režim

