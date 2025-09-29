Anketa: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Anketa: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?
2025-09-29T07:00:09+02:00
• 29. 9. 2025#iOS

Minule jsme se ptali, jak si chráníte smartphone. Jak je vidět z výsledků, většina hlasujících dává přednost ochrannému sklu společně s obalem. Přibližně třetina pak spoléhá výhradně jen na obal a jen 2,63 % nalepuje jen ochranné sklíčko. Celkem nás překvapilo, že procento lidí, co vůbec nepoužívají ani jeden typ, bude větší, než počet těch, kteří si pořizují jen pojištění.

  • Používám obal a tvrzené sklo: 59,94 %
  • Jen obal bez skla: 30,41 %
  • Jen sklo bez obalu: 2,63 %
  • Bez ochrany, spoléhám na štěstí: 6,14 %
  • Mám pojištění zařízení: 0,88 %

Nová anketa

Na cestách autem se hodí nějaká dobrá navigační aplikace. K dispozici je jich několik, přičemž jsme vybrali ty přední pro český trh. Proto nás zajímá, která je nejpopulárnější a která méně.

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

