💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Minule jsme se ptali, jak si chráníte smartphone. Jak je vidět z výsledků, většina hlasujících dává přednost ochrannému sklu společně s obalem. Přibližně třetina pak spoléhá výhradně jen na obal a jen 2,63 % nalepuje jen ochranné sklíčko. Celkem nás překvapilo, že procento lidí, co vůbec nepoužívají ani jeden typ, bude větší, než počet těch, kteří si pořizují jen pojištění.
- Používám obal a tvrzené sklo: 59,94 %
- Jen obal bez skla: 30,41 %
- Jen sklo bez obalu: 2,63 %
- Bez ochrany, spoléhám na štěstí: 6,14 %
- Mám pojištění zařízení: 0,88 %
Nová anketa
Na cestách autem se hodí nějaká dobrá navigační aplikace. K dispozici je jich několik, přičemž jsme vybrali ty přední pro český trh. Proto nás zajímá, která je nejpopulárnější a která méně.
