💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

V nedávném dílu našeho podcastu jsme rozebírali i cenu AI nástrojů, tedy spíše chatbotů a podobných služeb. Proto jsme se ptali v anketě, kolik byste byli ochotni platit za ChatGPT, Gemini, atd. Předpokládali jsme, že zvítězí nejnižší suma, ale jak je vidět, najdou se i tací, co jsou ochotní platit vyšší částky. Necelá pětina dokonce zvolila možnost s 500 a více Kč.
- 50-100 Kč: 37,63 %
- 100-200 Kč: 16,49 %
- 200-300 Kč: 18,04 %
- 300-400 Kč: 8,25 %
- 500 a více Kč: 19,59 %
Na trh opět vstupují mobily, které se chlubí hlavně svou tenkostí. Na tento trend naskakují i velké značky, jako je například Samsung a Apple. Proto se ptáme, jak je tato vlastnost pro vás důležitá.
