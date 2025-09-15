💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Zdroj: DALL·E
Ještě před představením novinek od Applu jsme se ptali v naší anketě, jak moc je pro vás důležitá tenkost smartphonu. Pro drtivou většinu hlasujících je tato vlastnost spíše nedůležitá. Jen necelých 16 % považuje tenkost mobilu za důležitou, ale jen pro 3,69 % je to jeden z klíčových parametrů.
- Velmi – chci co nejtenčí mobil: 3,69 %
- Spíše ano – mám rád/a štíhlý design: 12,78 %
- Moc ne – raději lepší baterii než tenký mobil: 60,23 %
- Vůbec – na tloušťce mi nezáleží: 23,30%
Nová anketa
Nyní se rovnou ptáme, jak vás zaujala novinka iPhone Air, tedy nejtenčí mobil od Applu. Tento kousek současně nahradil Plus verzí běžného iPhonu.
Americká federální obchodní komise zahájila vyšetřování AI chatbotů od OpenAI, Meta a dalších
