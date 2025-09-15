Anketa: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Anketa: Zaujala vás novinka iPhone Air?
2025-09-14T18:06:27+02:00
• 15. 9. 2025#iOS

Zdroj: DALL·E

Ještě před představením novinek od Applu jsme se ptali v naší anketě, jak moc je pro vás důležitá tenkost smartphonu. Pro drtivou většinu hlasujících je tato vlastnost spíše nedůležitá. Jen necelých 16 % považuje tenkost mobilu za důležitou, ale jen pro 3,69 % je to jeden z klíčových parametrů.

  • Velmi – chci co nejtenčí mobil: 3,69 %
  • Spíše ano – mám rád/a štíhlý design: 12,78 %
  • Moc ne – raději lepší baterii než tenký mobil: 60,23 %
  • Vůbec – na tloušťce mi nezáleží: 23,30%

Nová anketa

Nyní se rovnou ptáme, jak vás zaujala novinka iPhone Air, tedy nejtenčí mobil od Applu. Tento kousek současně nahradil Plus verzí běžného iPhonu.

💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Dřívější ankety

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

