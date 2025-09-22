Výběr mediálních souborů v Androidu dostává vyhledávání

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google může provádět změny v systému Android i bez nutnosti vydávat novou verzi celého operačního systému. K dispozici je několik cest, ale jedna z nejpoužívanějších je aktualizace Google Play Služeb. Dokazuje to i u novinky, respektive vylepšení samotného nativního výběru multimediálních souborů.
Lepší vybírání fotek a videí
Google si nějakou dobu pohrával s tím, jak má vypadat dialogové okno pro výběr fotky nebo videa v případě vložení do nějaké aplikace. Dnes zde máme již jeden design, ale kromě toho se nabízí podstatné rozšíření o cloudové služby. Uživatelé tak nejsou závislí na tom, co mají aktuálně v mobilu, mohou vybírat i obsah z napojené služby. V základu se nabízí služba Google Fotky, ale dnes zde máme další podstatný milník.
Sice napojení na cloudový prostor je dobré rozšíření, tak při množství obsahu může nalezení tohoto správného snímku trvat delší dobu. Nově se ale nabízí systém vyhledávání, jak můžete vidět na prvním snímku obrazovky níže. Po kliknutí na políčko vyhledávání se ukáže nové prostředí, kde jsou k dispozici návrhy a také se nabízí vyhledávání podle lidí.
Tato možnost se mi nenabídla ihned, musel jsem prvně povolit přístup ke Google Fotkám. Ostatně se zeptá sám systém, jestli může mít přístup. Až pak se mi nabídlo vyhledávání. Výhodou je, že lze vyhledávat na bázi frází, takže pokud zadáte například místo nebo konkrétně, co má fotka obsahovat, nabídnou se relevantní výsledky. Pokud novinku ještě nemáte k dispozici, budete si muset chvíli počkat, až vám ji zpřístupní Google. Nejde ji vynutit.
