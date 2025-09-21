Vivo V60 Lite dorazí ve 4G i 5G variantě

Vivo V60 Lite 4G | Zdroj: GSMArena
Připravovaný model V60 Lite od čínské společnosti Vivo by se podle posledních úniků měl postupně dočkat 4G a 5G varianty. Oba zástupci pochopitelně nahradí předchozí generaci zkraje roku, která mimochodem byla k dispozici na českém trhu. Tyto novinky budou zařazeny do segmentu střední třídy, kde je čeká daleko silnější konkurence.
Slušný standard
Model V60 Lite 4G údajně nabídne 6,77palcový AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a proděravěný otvor vyplní 32MPx selfie kamerka. Uvnitř poběží čipset Snapdragon 685 od Qualcommu, 8GB paměť RAM po boku 256GB úložiště. Baterie o velikosti 6 500 mAh potěší technologií 90W nabíjení. Vzadu využijete dva objektivy fotoaparátu (50 + 8 MPx).
Softwarovou část vyřeší platforma FunTouch OS 15 nad systémem Android 15. Ve zbytku výbavy se ještě objeví skener otisků prstů pod displejem, certifikace odolnosti IP65 a duální systém reproduktorů. U prodejců budou připraveny minimálně dvě varianty barev (černá, modrá).
Co se týče 5G verze, tak k 6,7palcovému displeji připíšou AMOLED displej, 120Hz obnovovací frekvenci a snímač otisků prstů. Hardwarovou stránku zastoupí procesor Dimensity 7300 od MediaTeku. Dozadu nasadí dva senzory fotoaparátu (50 + 2 MPx), zatímco vpředu bude 32MPx selfie kamerka. Dále lze očekávat certifikaci IP69, technologii NFC nebo platformu Funtouch OS 15.
Oficiální představení může proběhnout už v nejbližších dnech či týdnech.
