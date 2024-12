Zdroj: Grok

To nej z uplynulého týdne #49 – GUG, Mapy.cz Premium, GenCast a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Honor 300 oficiálně, série čítá tři modely

Letos se Honor pochlubil mnoha modely v rámci řady Honor 200, ale nyní zde máme nástupce v podobě tří novinek Honor 300, Honor 300 Pro a Honor 300 Ultra. [pokračování článku]

GUG: Zima, zima, zimička, je tu ještě akcička

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]

Mapy.cz Premium přichází s cenou 249 Kč, jde o roční předplatné

Mapy.cz je jednou z nejpopulárnějších služeb v Česku, ale již nějakou dobu víme, že se plánuje Premium verze, tedy placená. Nyní jsme se konečně dočkali a cena není nějak přemrštěná. [pokračování článku]

Android: Aplikace si mohou ověřit, jestli máte bezpečnostní aktualizace

Google se snaží celý systém Android vybavit tak, aby odolal mnoha kybernetickým hrozbám. Tomu ostatně odpovídá i systém aktualizací, který se nespoléhá jen na hlavní verze. Nabízí se bezpečnostní aktualizace a pak také možnost přímo aktualizovat některé součásti skrze Obchod Play, dokonce i ovladače. V tomto ohledu Google udělal hodně práce, ale jen tak se nezastavuje. Nyní zde máme novinku, která nemusí potěšit všechny, zejména tedy uživatele. [pokračování článku]

OpenAI zvažuje reklamy v ChatGPT: co to bude znamenat pro uživatele?

ChatGPT by mohl v budoucnu obsahovat reklamy, aby podpořil financování svého provozu. Sarah Friar, finanční ředitelka OpenAI, v rozhovoru pro Financial Times uvedla, že společnost tuto možnost zvažuje, a to zejména pro neplatící uživatele. [pokračování článku]

O2 Datamanie má dočasně slevu na tarify

O2 kdysi zazářilo s nabídkou Datamanie, kde se nabízel pověstný tarif se 100 GB FUP za velmi zajímavou cenu. O ten dnes nepůjde, respektive je stále v nabídce, ale za cenu 449 Kč. To už lépe vychází verze od Vodafonu, která má rovnou 150 GB FUP. Dnes zde ale půjde o ostatní tarify, které jsou dočasně ve slevě. [pokračování článku]

Aplikace Záchranka dostává funkci Patrona

Aplikace Záchranka patří mezi ty unikátní, zejména díky svým funkcím a možnostem. Nejenže vám pomůže zavolat si pomoc, ale také upozorňuje na nenadálé situace, případně i nebezpečí. Nově ale dostává funkci Patrona. [pokračování článku]

Google představuje novinky pro Android, i v rámci Pixel Drop

Google zavedl čtvrtletní aktualizace, respektive takové představení novinek pro Android, přičemž se dost často stává, že se prvně dostanou na mobily Pixel a následně na ostatní modely. Většina novinek navíc nepotřebuje nějakou aktualizaci celého systému, jednoduše je rozšiřuje skrze Obchod Play. Tentokrát zde máme trochu větší várku novinek. [pokračování článku]

Samsung představuje veřejnou betaverzi One UI 7: budoucnost mobilní umělé inteligence

Společnost Samsung Electronics oznámila spuštění veřejné betaverze uživatelského rozhraní One UI 7. Uživatelé se mohou těšit na jedinečné funkce umělé inteligence, zjednodušené ovládání a náhled na budoucí ekosystémy s větším podílem AI. One UI 7 představuje významný krok vpřed v softwarovém vývoji, kdy jsou nástroje s umělou inteligencí a multimodální funkce integrovány do systému na mnoha úrovních. Výsledkem je zcela nová AI platforma, která zajišťuje přirozené a intuitivní interakce. Betaverze nabízí první pohled na nový uživatelský zážitek, založený na lepších možnostech úpravy systému podle individuálních potřeb. [pokračování článku]

Uber for Teens je nově dostupná v Praze a Brně

Moderní přepravní služby se snaží nabídnout moderní možnosti a technologie, i se zaměřením na ochranu cestujících a samotných řidičů. Již nyní se nabízí poměrně dost funkci pro stávající uživatele, ale dnes zde máme novinku v podobě Uber for Teens. V podstatě se jedná o možnost využívání této přepravní služby nezletilými. [pokračování článku]

Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Bylo běžné, že Google vydává novou verzi Androidu ve stejnou dobu, kdy představuje své smartphony. Mobily jsou ale již v prodeji, ale bez Androidu 15. Ten oficiálně vyšel v rámci AOSP, ale Google nějak nespěchá s uvedením pro Pixely. I přes tuto počáteční změnu zde máme oblíbený článek sledující dostupnost aktualizace. [pokračování článku]

Telegram spouští affiliate programy pro mini aplikace

Telegram se čím dál více stává platformou pro nejrůznější možnosti než jen další komunikační službou. Již nyní nabízí nejrůznější mini aplikace. Ostatně nedávno došlo k vylepšení. Dnes zde máme další novinku, která se točí kolem affiliate. [pokračování článku]

Google představuje AI model GenCast, měl by vylepšit předpovědi počasí

Společnost Google vstupuje do oblasti předpovědi počasí s revolučním nástrojem využívajícím umělou inteligenci. Nový model, nazvaný GenCast, je „vysokorozlišující AI ensemble model“, který byl představen v odborném časopise Nature. Tento model slibuje přesnější a rychlejší předpovědi počasí než současné špičkové systémy. [pokračování článku]

