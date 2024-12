Zdroj: Slate.com

OpenAI zvažuje reklamy v ChatGPT: co to bude znamenat pro uživatele?

ChatGPT by mohl v budoucnu obsahovat reklamy, aby podpořil financování svého provozu. Sarah Friar, finanční ředitelka OpenAI, v rozhovoru pro Financial Times uvedla, že společnost tuto možnost zvažuje, a to zejména pro neplatící uživatele.

Reklamy v ChatGPT? Zatím žádné konkrétní plány

Podle Friar nemá OpenAI aktuálně žádné konkrétní plány na zavedení reklam, ale pokud by k tomu došlo, společnost by pečlivě zvážila, kam reklamy umístit, aby nenarušovaly uživatelskou zkušenost. K diskusi o reklamách se připojuje i Shivakumar Venkataraman, který přišel z týmu Google zaměřeného na reklamu ve vyhledávači, a Kevin Weil, produktový ředitel OpenAI, s bohatými zkušenostmi z Instagramu. Tyto posily naznačují, že OpenAI má know-how k implementaci reklamního modelu, pokud se pro něj rozhodne.

Jak OpenAI vydělává nyní?

V současnosti OpenAI monetizuje své modely třemi hlavními způsoby:

API: umožňuje třetím stranám integrovat modely OpenAI do vlastních aplikací.

Premium verze ChatGPT: uživatelé platí za pokročilé funkce a lepší výkon, například při používání GPT-4.

Bezplatná verze: umožňují přístup k ChatGPT s omezením počtu dotazů a přepínáním na méně výkonné modely, jako je GPT-4 mini.

Tento model zajišťuje příjmy od platících uživatelů a firem, ale většina uživatelů službu využívá zdarma.

Reklamy jako budoucnost?

Podle Friar zatím existuje dostatek snadno dostupných možností pro zvýšení příjmů, což znamená, že reklamy nejsou na pořadu dne. Přesto uznala, že v budoucnu by reklamy mohly být nevyhnutelné, pokud OpenAI bude chtít pokrýt rostoucí náklady na provoz svých AI modelů.

Sam Altman, generální ředitel OpenAI, údajně zvažuje tuto možnost stále více. Zavedení reklam by znamenalo, že neplatící uživatelé by mohli narazit na reklamní obsah během svého používání ChatGPT.

Dopady na uživatele

Pokud se OpenAI rozhodne pro reklamy, pro neplatící uživatele může to znamenat:

Zobrazení reklam během interakcí s ChatGPT.

Možnou motivaci k přechodu na placenou verzi, aby se reklamám vyhnuli.

Potenciální změnu v tom, jak rychle a efektivně se odpovědi modelu generují.

Pro platící zákazníky se očekává, že jejich prostředí zůstane bez reklam, což by podpořilo atraktivitu prémiových verzí.

OpenAI stojí před klíčovým rozhodnutím: zda zavést reklamy jako zdroj příjmů. Zkušenosti nových členů týmu a postupná změna postoje vedení naznačují, že reklamy mohou být součástí budoucnosti ChatGPT. Uživatelé by si měli být vědomi možných změn, které mohou ovlivnit jejich zážitek z používání, zatímco OpenAI hledá rovnováhu mezi ziskovostí a spokojeností uživatelů.

Zdroj: neowin.net



