GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Svátky jsou časem pro setkávání s blízkými a bilancování uplynulého roku. A přesně to budeme dělat i my! Už v sobotu se letos naposledy sejdeme v Jihlavě, abychom společně oslavili všechny naše úspěchy i neúspěchy. // V listopadu jsme oslavili narozeniny naší Elišky, která vzdělává nejen Česko, ale i Finsko v digitálních dovednostech. // V rámci Týdne pro digitální Česko jsme uspořádali dvě akce. Máme krásný aftermovie, díky kterému můžeme zamačkávat slzu nad podzimním E-commerce day v Bratislavě. // Díky partnerskému setkání se orientujeme v podmínkách grantů O2 Chytrá škola a máme radost, že granty od Google.org letos získaly Czechitas, prg.ai a Masarykova univerzita v Brně! // Při přípravě svátků nezapomeň na to nejdůležitější: své zdraví. Přejeme Ti, ať je pevné, dobré, silné, ať stojíte při sobě. // Chceš příští rok vzdělávat Česko v digitálních dovednostech s námi? Přidej se k nám.

AKCE

TIPY A TRIKY

Geeky Gift Guide sepsala naše Kat, nech se inspirovat!

Oasis je druh umělé inteligence, který vytváří herní svět v reálném čase. Můžeme se těšit na nové, neopakovatelné a nekonečné herní zážitky.

Praktické strategie pro zapojení umělé inteligence do vzdělávání je kniha Leona Furzeho, kterou chce v češtině vydat naše milá AI dětem. Přispěj na realizaci záměru, stačí kliknout na odkaz, vezme Tě na portál darujme.

Pokud je brainrot jediným způsobem, jak konzumuješ obsah, chytej tip na pdf to brainrot.

