Telegram spouští affiliate programy pro mini aplikace

Telegram se čím dál více stává platformou pro nejrůznější možnosti než jen další komunikační službou. Již nyní nabízí nejrůznější mini aplikace. Ostatně nedávno došlo k vylepšení. Dnes zde máme další novinku, která se točí kolem affiliate.

Po pojmem affiliate si představte partnerský program, v rámci kterého můžete získat odměnu za doporučení. Ostatně se jedná o častý způsob zpeněžování online obsahu. Většinou je ale nutné splňovat mnohé podmínky a následně také projít schválením samotného provozovatele. Telegram na to jde jinak.

Jeho affiliate je otevřen všem a kdokoliv může nabízet odkazy na mini aplikace. Následně mohou získávat interní měnu, v tomto případě hvězdičky. Samotná odměna se odvíjí od toho, co vývojář mini aplikace nabídne. Uživatelé následně mohou hvězdičky proměnit za dárky v Telegramu, předplatné a také je lze použít pro nákup mini aplikací. Vyměnit je za reálné peníze nejde.

Kromě tohoto bonusového programu, který má hlavně podpořit mini aplikace, jsme se dočkali i jiných novinek. Například do sekce s nálepkami zamířilo AI. Konkrétně je zde podpora pro komplexní vyhledávací dotazy a následně se AI pokusí najít to nejvhodnější. Dále jsme se dočkali nového formátu pro dočasné příběhy. Jde spíše o koláž, v rámci které můžete dát i několik videí do jednoho příspěvku. Nabízí se i pokročilé funkce.

