O2 Datamanie má dočasně slevu na tarify

O2 kdysi zazářilo s nabídkou Datamanie, kde se nabízel pověstný tarif se 100 GB FUP za velmi zajímavou cenu. O ten dnes nepůjde, respektive je stále v nabídce, ale za cenu 449 Kč. To už lépe vychází verze od Vodafonu, která má rovnou 150 GB FUP. Dnes zde ale půjde o ostatní tarify, které jsou dočasně ve slevě.

Datamanie se slevou

O2 uvádí, že se jedná o vánoční edici těchto tarifů a nabízí u nich slevu. V první řadě zde máme Datamanie 4 GB, tedy to je samotné FUP, ale součástí je i neomezené volání. SMS jsou zpoplatněny cenou 1,5 Kč. Původní cena je 599 Kč a po slevě je pak 399 Kč. Verze s 12 GB se pak nabízí za 599 Kč místo původních 749 Kč.

Nejvyšší verze Datamanie Neo je k dispozici za 699 Kč, přičemž původní cena je 849 Kč. Zde je ale součástí i neomezená data s rychlostí 20 Mbps. Jen tedy SMS nejsou neomezené. Sice se jedná o slušnou cenu, ale daný balíček platí na 30 dnů, pak je potřeba ho nechat obnovit nebo si zapnout automatické obnovení. Zde bychom spíše doporučili neomezený tarif s nižší rychlostí od konkurence za 499 Kč. Poslední sleva platí na datový tarif Datamanie 1000 GB, kde došlo ke snížení ceny z 3 499 Kč na 2999 Kč. Obsahuje jen data a platí na rok. Pokud si to rozpočítáte na měsíc, tak cca 83 GB vyjde na necelých 250 Kč.

SIM karty s akčními tarify je potřeba aktivovat do 28. 2. 2025. Samotná nabídka platí do 15. ledna nebo do vyprodání zásob. Na jednu objednávku jde pořídit maximálně dvě SIM karty od každé verze.

Jak tarif objednat a aktivovat?

Pořízení tarifů Datamanie je snadné. Stačí si na webových stránkách O2 objednat eSIM kartu nebo fyzickou SIM kartu. Po objednání eSIM ji zákazník obdrží do pár minut do e-mailu, odkud si ji může ihned přidat do svého telefonu. Fyzické SIM karty posílá operátor zdarma přímo do poštovní schránky. Pak už nezbývá nic jiného než tarif aktivovat. Aktivaci provede zákazník jednoduše v aplikaci Moje O2 tím, že nastaví pravidelnou platbu za tarif z platební karty. Díky tomu se mu bude obnovovat tarif automaticky, a to každých 30 dní s výjimkou roční varianty.

Pozn. red.: Dotekomanie.cz nemá nic společného s Datamanií. Jedná se o projekt O2.

