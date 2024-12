Zdroj: Uber

Uber for Teens je nově dostupná v Praze a Brně

Moderní přepravní služby se snaží nabídnout moderní možnosti a technologie, i se zaměřením na ochranu cestujících a samotných řidičů. Již nyní se nabízí poměrně dost funkci pro stávající uživatele, ale dnes zde máme novinku v podobě Uber for Teens. V podstatě se jedná o možnost využívání této přepravní služby nezletilými.

Uber for Teens

Společnost nás informovala o této novince, jelikož je dostupná v Praze a v Brně. Je určená pro nezletilé ve věku od 13 do 17 let. Dalo by se říci, že se jedná ve své podstatě o dětský Uber účet, díky kterému mohou jezdit s touto přepravní službou. Samozřejmě je zde nutný dohled rodičů. Děti si sice mohou objednat přepravu, ale o všem jsou informováni rodiče. Ostatně oni sami musí svého potomka přidat ke svému účtu.

„Rodinám s dětmi přinášíme inovativní funkci s klíčovými bezpečnostními prvky zabudovanými přímo v rozhraní aplikace. Ať už se dospívající dítě chystá na cestu do školy, jede domů z kroužku nebo od přátel, rodiče vždy obdrží oznámení v reálném čase a mohou sledovat celý průběh jízdy pomocí živého sledování. Naším cílem je ulehčit rodinné cestování a zároveň chceme zajistit, aby byli teenageři v bezpečí,“ říká provozní manažer Uberu pro Českou republiku Štěpán Šindelář.

Samotnou cestu samozřejmě platí rodiče a jsou informováni o všem, co se děje. Ví tedy, kde se aktuálně nachází a je případně upozorněn na nečekané události. Jsou zde i další bezpečnostní prvky, ale co se týče samotného cestování, tak rodič může zamítnout cestu. Jinak při každé cestě musí potvrdit platbu, takže nehrozí, že by potomek bez vědomí rodičů jen tak zneužíval tuto službu.

Dá se tedy říci, že tato novinka se dá použít v případě nejvyšší nouze, kdy není jiný způsob, jak přepravit potomka. Současně je rodič o všem informovaný.

„Rádi jsme se podíleli na vzniku této nové služby, která je speciálně navržena tak, aby pomohla rodičům bezpečně dostat jejich náctileté děti z bodu A do bodu B. V rámci naší spolupráce jsme hovořili se stovkami rodičů a teenagerů po celé Evropě a spolu s Uberem se nám podařilo nastavit službu tak, aby poskytla bezpečné cestování od nástupu až po výstup,” dodává Vicki Shotbolt, CEO a zakladatel ParentZone.

Jak fungují klíčové bezpečnostní prvky:

Sledování jízdy v reálném čase: Rodiče mohou díky aplikaci sledovat cestu svých náctiletých dětí v reálném čase. Před jízdou obdrží informace o řidiči, vozidle a cílové destinaci, aby přesně věděli, kam jejich dítě jede a kdo je za volantem.

Rodiče mohou díky aplikaci sledovat cestu svých náctiletých dětí v reálném čase. Před jízdou obdrží informace o řidiči, vozidle a cílové destinaci, aby přesně věděli, kam jejich dítě jede a kdo je za volantem. Ověření pomocí PIN kódu : Než teenager nastoupí do auta, bude vyzván, aby sdělil řidiči svůj unikátní PIN kód. Řidiči budou moci zahájit jízdu až po zadání správného kódu do aplikace, což představuje další úroveň ochrany, která zajistí, že dospívající nastoupí do správného vozu se správným řidičem.

: Než teenager nastoupí do auta, bude vyzván, aby sdělil řidiči svůj unikátní PIN kód. Řidiči budou moci zahájit jízdu až po zadání správného kódu do aplikace, což představuje další úroveň ochrany, která zajistí, že dospívající nastoupí do správného vozu se správným řidičem. RideCheck : Pomocí senzorů a dat GPS zjistíme, zda jízda vybočila z trasy, nečekaně zastavila nebo předčasně skončila. Pokud se něco takového stane, aplikace Uber pošle teenagerovi a řidiči zprávu, aby se ujistila, že jsou v pořádku. RideCheck je nastaven tak, aby byl během jízd teenagerů citlivější.

: Pomocí senzorů a dat GPS zjistíme, zda jízda vybočila z trasy, nečekaně zastavila nebo předčasně skončila. Pokud se něco takového stane, aplikace Uber pošle teenagerovi a řidiči zprávu, aby se ujistila, že jsou v pořádku. RideCheck je nastaven tak, aby byl během jízd teenagerů citlivější. Rozšířená komunikace: Rodiče a opatrovníci mohou během jízdy kdykoli kontaktovat řidiče svého dítěte a mají také přístup k bezpečnostní lince Uberu.

Rodiče a opatrovníci mohou během jízdy kdykoli kontaktovat řidiče svého dítěte a mají také přístup k bezpečnostní lince Uberu. Pouze zkušení řidiči s vysokým hodnocením: Žádosti o jízdu od majitelů účtů pro teenagery mohou přijímat pouze řidiči, kteří jsou zkušení a mají vysoké hodnoceni. Řidiči se mohou z přijímání jízd pro teenagery kdykoliv odhlásit.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Uber for Teens je nově dostupná v Praze a Brně

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama