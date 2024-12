Zdroj: 9to5google

Samsung představuje veřejnou betaverzi One UI 7: budoucnost mobilní umělé inteligence

Společnost Samsung Electronics oznámila spuštění veřejné betaverze uživatelského rozhraní One UI 7. Uživatelé se mohou těšit na jedinečné funkce umělé inteligence, zjednodušené ovládání a náhled na budoucí ekosystémy s větším podílem AI. One UI 7 představuje významný krok vpřed v softwarovém vývoji, kdy jsou nástroje s umělou inteligencí a multimodální funkce integrovány do systému na mnoha úrovních. Výsledkem je zcela nová AI platforma, která zajišťuje přirozené a intuitivní interakce. Betaverze nabízí první pohled na nový uživatelský zážitek, založený na lepších možnostech úpravy systému podle individuálních potřeb.

One UI 7: intuitivní zážitek díky vylepšené umělé inteligenci

Mezi klíčové vylepšené funkce Galaxy AI v One UI 7 patří pokročilá sada asistenčních pomůcek pro psaní. Tyto nástroje jsou integrovány přímo do operačního systému a výrazně zvyšují efektivitu a produktivitu, protože umožňují výběr textů bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.

Umělá inteligence usnadňuje shrnutí obsahu textů, kontroluje pravopis i gramatiku a automaticky formátuje poznámky do odrážek. One UI 7 také posouvá hranice komunikace díky funkci přepisování hovorů, která podporuje více než dvacet světových jazyků. Pokud uživatel povolí nahrávání hovorů, nahrávka se automaticky přepíše do textové podoby pro pozdější použití, čímž odpadá nutnost si během telefonátu dělat poznámky.

Nový design s bohatšími možnostmi personalizace

Jedinečné funkce s umělou inteligencí v One UI 7 jsou doplněny novým systémem notifikací. Ten usnadňuje komunikaci a umožňuje snadný přístup k nejdůležitějším funkcím a aplikacím přímo ze zamčené obrazovky. Novinkou je funkční lišta Now Bar, která zobrazuje aktuální aktivity v různých aplikacích, jako jsou Tlumočník, Hudba nebo Stopky. Tato lišta nabízí okamžitý přístup k nejdůležitějším notifikacím, takže uživatel nemusí tak často odemykat telefon. Design One UI 7 klade důraz na jednoduchost, praktičnost a emotivní prožitek. Zvýrazňuje nejdůležitější prvky a nástroje ovládání, eliminuje vizuální chaos a rušivé prvky, což umožňuje maximálně intuitivní práci s telefonem.

Vylepšený fotoaparát a ovládání

Přepracován byl také uživatelský systém fotoaparátu, zejména při používání pokročilých funkcí a nastavení. Tlačítka, ovládací prvky i fotografické režimy jsou nyní v nové podobě, díky které se důležité funkce snáze hledají a uživatel lépe vidí, jak bude výsledná fotografie nebo videozáznam vypadat.

Manuální nastavení fotografických parametrů v režimech Pro a Pro Video je jednodušší, což umožňuje soustředit se na záběr a kompozici. Při natáčení v režimu Pro Video je k dispozici nový, plynulejší způsob zoomování.

Dostupnost a beta program

One UI 7 bude oficiálně představeno v nové generaci telefonů Samsung Galaxy S v prvním čtvrtletí 2025, společně s novými či vylepšenými funkcemi s umělou inteligencí. Jak je u Samsungu zvykem, postupně bude nové uživatelské rozhraní dostupné formou softwarových aktualizací i pro starší modely. Betaverze One UI 7 je od 5. prosince 2024 k dispozici uživatelům telefonů řady Galaxy S24 v Německu, Indii, Polsku, Velké Británii a USA. Majitelé těchto telefonů se mohou do betaverze přihlásit prostřednictvím programu Samsung Members.

Posílené zabezpečení v propojeném světě

Společně s One UI 7 představuje Samsung také vylepšené bezpečnostní nástroje, jako jsou Knox Matrix, Theft Protection a Auto Blocker, které zvyšují zabezpečení zařízení v dnešním maximálně propojeném světě, ovládaném umělou inteligencí. Platforma Knox Matrix nabízí zesílenou ochranu využívající vícevrstvé inteligentní monitorování rizik v rámci propojeného systému zařízení. Nový ovládací panel Knox Matrix umožňuje snadno kontrolovat stav zabezpečení různých chytrých přístrojů Samsung, jako jsou mobilní zařízení Galaxy, televizory či domácí spotřebiče. Pokud je zařízení aktuální a systém nezjistí žádná rizika, zobrazí se zeleně, což znamená bezpečí.

Další novinkou je vylepšená ochrana dat, která usnadňuje proces jejich obnovy, pokud jsou uložena na cloudovém úložišti Samsungu. Systém Enhanced Data Protection bezpečně synchronizuje propojená zařízení a v případě ztráty nabízí záložní plán pro zachování dat. One UI 7 přidává také další možnosti do bezpečnostního nastavení zařízení. Uživatelé mohou přizpůsobit ochranu podle toho, jak zařízení používají. Mohou například zakázat využití USB portu na jiné účely než dobíjení baterie, což zvyšuje bezpečnost dat při připojení telefonu k počítači. Nový systém Safe Install chrání uživatele před potenciálním rizikem při instalaci nových aplikací či při stahování dat z neautorizovaných zdrojů, zobrazováním varování před bezpečnostní hrozbou.

Ochrana proti krádeži a ztrátě

One UI 7 nabízí také nové funkce v rámci ochrany dat při krádeži nebo ztrátě zařízení. Kromě stávajících blokovacích nástrojů mohou uživatelé využívat další ochranu díky volitelné funkci kontroly identity, která je užitečná v případě možného prolomení zabezpečení. One UI 7 je dalším krokem v dlouhodobé snaze Samsungu zajistit uživatelům bezpečí a chránit jejich soukromí v éře umělé inteligence. Nové funkce a vylepšení přinášejí intuitivnější uživatelské zážitky, bohatší možnosti personalizace a zvýšené zabezpečení zařízení.

