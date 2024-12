Honor 300 oficiálně, série čítá tři modely

Zdroj: Honor

Letos se Honor pochlubil mnoha modely v rámci řady Honor 200, ale nyní zde máme nástupce v podobě tří novinek Honor 300, Honor 300 Pro a Honor 300 Ultra.

Honor 300, Honor 300 Pro a Honor 300 Ultra

V první řadě je nutné podotknout, že k představení došlo v Číně. My si budeme muset počkat i několik měsíců, než se novinky dostanou na český trh. Soudíme tak na základě strategie, kterou volí výrobce. V první řadě zde máme Honor 300, což je slušný zástupce střední třídy, kde to společnost nepřeháněla se zbytečnými foťáky. Na zadní straně je hlavní snímač a pak ultra širokoúhlý. Displej je plochý a jeho jas dosahuje až na hodnotu 4000 nitů. O výkon se zde stará Snapdragon 7 Gen 3.

Další dva modely Honor 300 Pro a Honor 300 Ultra jsou si velmi podobné a sotva je mezi sebou rozeznáte, jak můžete vidět níže. Oba mají Snpadragon 8 Gen 3, bezpečné odemykání pomocí obličeje a slušnou fotografickou výbavu. Ta získala navíc foťák pro zoom, ale jen u Ultra verze se nabízí pokročilejší periskopický systém s větším přiblížením. Honor 300 Ultra má jako jediný z této řady ultra sonickou čtečku otisků prstů, ostatní mají optické varianty.

Honor 300 Pro a Honor 300 Ultra; Zdroj: Honor

Honor 300 Pro a Honor 300 Ultra mají mimo jiné i rychlé bezdrátové nabíjení a zakřivené displeje. Všechny tři novinky mají certifikaci IP65, což je vyšší odolnost, ale na ponoření do vody to nestačí. Samozřejmě se výrobce chlubí nejrůznějšími AI funkcemi v systému, ale budeme si muset počkat na globální verze, co vše nabídnou.

Honor 300 startuje na ceně 2299 juanů (cca 7 600 Kč), Honor 300 Pro na 3399 juanech (cca 11 300 Kč) a Honor 300 Ultra pak na 4199 juanech (cca 13 900 Kč). Ceny jsou uvedeny bez daně a dalších poplatků.

Specifikace Honor 300

displej: 6,7 palců, 2664×1200 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, až 4000 nitů

procesor: Snapdragon 7 Gen 3

8/12/16 GB LPDDR5 RAM

úložiště: 256/512 GB

Android 15 + MagicOS 9.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 12 MPx, 112°, 2,5 cm makro přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C Audio, stereo

IP65

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

rozměry: 161 × 74,2 × 6,97 mm; 175 gramů

baterie: 5300 mAh + 100W

Specifikace Honor 300 Pro

displej: 6,78 palců, 2700×1224 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, až 4000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

12/16 GB LPDDR5 RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Android 15 + MagicOS 9.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 12 MPx, 112°, 2,5 cm makro 50 MPx, 3x zoom, OIS přední – 50 MPx 3D snímač

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C Audio, stereo

IP65

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

rozměry: 161 × 74,2 × 6,97 mm; 175 gramů

baterie: 5300 mAh + 100W USB C + 80 W bezdrátově

Specifikace Honor 300 Ultra

displej: 6,78 palců, 2700×1224 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, až 4000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

12/16 GB LPDDR5 RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Android 15 + MagicOS 9.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 12 MPx, 112°, 2,5 cm makro 50 MPx, 3,8x zoom, OIS, periskopický přední – 50 MPx 3D snímač

čtečka otisků prstů v displeji (ultra sonická)

USB Type-C Audio, stereo

IP65

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

rozměry: 161 × 74,2 × 6,97 mm; 175 gramů

baterie: 5300 mAh + 100W USB C + 80 W bezdrátově

