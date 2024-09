Zdroj: Slate.com

To nej z uplynulého týdne #39 – dražší ChatGPT, Nothing, nové mobily a další novinky

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Nothing představuje Ear (open), nová bezdrátová sluchátka

Společnost Nothing přišla na trh prvně s vlastními sluchátky, až následně došlo k představení prvních mobilů. Do této chvíle se ale nabízela sluchátka standardní konstrukce. Dnešní novinka Nothing Ear (open) ale přináší něco nového, jiného a možná i trochu unikátního. [pokračování článku]

Fitbit.com pomalu končí, zařízení mají nový domov

Google dlouho nic nedělal po odkoupení společnosti Fitbit se samotnou značkou, ale v poslední době vidíme postupné porcování a přesouvání. Nejenže dnes už neexistuje dashboard a nabízí se jen mobilní aplikace, ale ani původní e-shop nefunguje. Nově se prodávají produkty v Google Store. Poslední oznámení uvedlo, že další hodinky nebudou. Nyní došla řada na samotný web. [pokračování článku]

Aplikace EZKarta od Ministerstva zdravotnictví rozšiřuje dostupnost dat

Původní verze aplikace EZKarty mohla zobrazovat očkování jen ta, která byla proveden po 1. 1. 2023. Nyní došlo k aktualizaci a aplikace nově zobrazuje očkování od roku 2010. Ministerstvo dodává, že „aplikace nezahrnuje očkování, která pacient podstoupil jako samoplátce a nově zobrazená data zatím platí pouze pro osoby starší 18 let“. Současně uvádí, že se pracuje na dalším rozšíření. [pokračování článku]

Xiaomi 14T a 14T Pro oficiálně, cena začíná na 12 499 Kč

Přesně před rokem jsme se dočkali modelů Xiaomi 13T (Pro) a nyní přichází další generace, tedy Xiaomi 14T a Xiaomi 14T Pro. Ty nabízí přirozené vylepšení bez větším dramatických změn. [pokračování článku]

Redmi představilo Note 14 5G, Note 14 Pro a Note 14 Pro+

Dnes jsme se v našich končinách dočkali nových modelů od Xiaomi v rámci T série. Mezitím ale ve své domovině představuje subznačka Redmi rovnou několik dalších novinek. Konkrétně jde o Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro a Redmi Note 14 Pro+. [pokračování článku]

Samsung Galaxy S24 FE oficiálně, základní verze přijde na 18 999 Kč

Po nějaké době zde máme nový mobil od Samsungu, konkrétně tedy Samsung Galaxy S24 FE. Novinka navazuje na dřívější sérii S24. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy Tab S10 Ultra a Galaxy Tab S10+

Dnes Samsung představil nový mobil série FE a kromě toho jsme se dočkali tabletů Galaxy Tab S10 Ultra a Galaxy Tab S10+. Jak to ale vypadá, základní model nebude, nebo minimálně ho Samsung nepředstavil. Spekulovalo se, že by letos mohl vynechat ten nejlevnější, což se asi potvrzuje. [pokračování článku]

Infinix Zero Flip je nová skládačka, véčko s třemi 50MPx foťáky

Ještě nedávno patřily mobily s ohebným displejem mezi raritní záležitost a jen pár výrobců představovalo takové novinky. V poslední době se ale tento typ mobilu rozšířil, přičemž dnes máme na českém trhu i véčko od Xiaomi. Dnes zde máme jiného výrobce, který se pochlubil s modelem Infinix Zero Flip. [pokračování článku]

ChatGPT v tomto roce zdraží, v dalších poroste cena ještě více, dle dokumentů

Zkratka AI (umělá inteligence) se stává populární a dnes ji najdeme v podstatě u každého nového produktu nebo služby. Ale kromě toho panuje velký konkurenční souboj, kdo nabídne lepší řešení. Vše má ale svou cenu, zejména náklady polyká hardware, tedy z pohledu provozu. Samozřejmě i vývoj není nejlevnější. V současnosti je stále nejpopulárnější ChatGPT od společnosti OpenAI. Sice se nabízí verze zdarma, ale je zde i placená varianta. Ta bude v dalších letech zdražovat. [pokračování článku]

Android 15: Aplikace třetích stran budou více omezené

Google se snaží zavést co nejvíce bezpečnostních ochran, přičemž se soustřeďuje na oprávnění pro aplikace. V porovnání s minulostí je jich dnes více, navíc je nemusíte ani přijmout, případně jde některé udělit dočasně. Problém ale může nastat u aplikací z neznámých zdrojů. Zde je větší riziko, že taková aplikace bude otravovat, ale hrozí i odcizení dat nebo zneužití. Z bezpečnostních důvodů dochází k ještě většímu omezení. [pokračování článku]

Meta představila brýle Orion, budoucnost AR

Technologie virtuální reality je sice zajímavá, ale ve všech případech se jedná o poměrně velké zařízení, které si nasadíte na hlavu a odříznete se od reality. Sice jsou zde takové typy, které umí pracovat s prostředím, v kterém se nacházíte, ale stále nejde o nic pohodlného. Ani řešení od Applu není spásné. Je zajímavé, pokročilé a nabízí zajímavé možnosti, ale není to o pohodlném nošení. Mezitím zde máme společnosti snažící se přinést chytré brýle s integrovanými speciálními displeji. Bohužel i tato zařízení nenabízí takové možnosti. Buď zobrazují jednoduchý obraz, nebo jsou příliš robustní. Nedávno jsme si například vyzkoušeli TCL RayNeo X2. Meta nyní přichází zřejmě s nejpokročilejšími brýlemi. Apple může být rád, že se ještě nebudou prodávat. [pokračování článku]

