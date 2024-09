ChatGPT v tomto roce zdraží, v dalších poroste cena ještě více, dle dokumentů

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

Zkratka AI (umělá inteligence) se stává populární a dnes ji najdeme v podstatě u každého nového produktu nebo služby. Ale kromě toho panuje velký konkurenční souboj, kdo nabídne lepší řešení. Vše má ale svou cenu, zejména náklady polyká hardware, tedy z pohledu provozu. Samozřejmě i vývoj není nejlevnější. V současnosti je stále nejpopulárnější ChatGPT od společnosti OpenAI. Sice se nabízí verze zdarma, ale je zde i placená varianta. Ta bude v dalších letech zdražovat.

Připlatíte si?

ChatGPT může být velmi produktivní nástroj, ale jeho provoz není nejlevnější. To dokazují i data z dokumentu, který má redakce The New York Times k dispozici. Je v něm uvedeno, že jen za srpen OpenAI mělo tržby 300 milionů dolarů a dokonce roku mají být celkové ve výši 3,7 miliardy dolarů. Příští rok se očekává, že se toto číslo zvýší na 11,6 miliardy dolarů.

Sice se jedná o zajímavá čísla, ale i tak se očekává, že společnost bude mít ztrátu ve výši 5 miliard dolarů. Právě provoz, hardware, vývoj, zaměstnanci, pronájem a podobně spotřebovávají velké sumy. Sam Altman, generální ředitel společnosti, se nechal slyšet, že by chtěl změnit OpenAI z neziskové společnosti na ziskovou, tedy běžnou komerční.

Vzhledem k nákladům se má ještě do konce tohoto roku změnit měsíční cena za placenou verzi. Aktuálně je nastavena na 20 dolarů měsíčně a koncem roku má poskočit na 22 dolarů. V následujících pěti letech by se měla zvýšit na 44 dolarů. Dá se očekávat, že postupně porostou možnosti a je to celkem očekávatelný vývoj.

Dá se odhadovat, že další velkou částí příjmů se stane spolupráce s jinými společnostmi, jako třeba s Applem. Právě i ten používá technologie Open AI ve svém řešení.

Odhadujeme, že konkurenční boj bude agresivnější, ale pokud společnost nakonec nasadí cenu 44 dolarů měsíčně, tedy cca 1 000 Kč, tak v takovém případě může Google značně zatopit. Ten již nyní nabízí své Gemini Advanced a 2 TB prostoru za cenu 549,99 Kč měsíčně. Aktuálně má OpenAI 350 milionů uživatelů každý měsíc, přičemž placenou verzi má 1 milion. OpenAI bude muset najít nějaký finanční model, ale jestli je zvyšování ceny nejlepší nápad, ukáže až čas. Jedno je ale jisté. Ani OpenAI nemůže neustále prodělávat a jednou bude muset vykazovat zisky, a to celkem vysoké vzhledem k investovaným prostředkům.

