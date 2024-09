Nothing představuje Ear (open), nová bezdrátová sluchátka

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Nothing přišla na trh prvně s vlastními sluchátky, až následně došlo k představení prvních mobilů. Do této chvíle se ale nabízela sluchátka standardní konstrukce. Dnešní novinka Nothing Ear (open) ale přináší něco nového, jiného a možná i trochu unikátního.

Nothing Ear (open)

Skoro by se dalo říci, že Nothing Ear (open) budou připomínat naslouchátka, ale zde jde právě o to, že ne každý si chce cpát něco do ušního bubínku, případně rád slyší i okolí, přičemž mu jde také o pohodlí nošení bez nutnosti obav, že sluchátko vypadne z ucha. Jak jde vidět, Nothing Ear (open) se dávají za ucho a hlavní prvek je mimo ušní bubínek. Je tedy i zřejmé, že tento model nemá aktivní potlačení okolního hluku.

I tak Nothing láká u Ear (open) na vynikající zážitek z poslechu. Ostatně právě zde jsou největší měniče ze všech sluchátek od výrobce. Konkrétně jsou použity 14,2mm měniče. Jsou vybaveny dvěma mikrofony a ovládání je přes zmáčknutí. Nechybí nejrůznější technologie na vylepšení zvuku a také pokročily ekvalizér. Samotná sluchátka i nabíjecí krabička splňují certifikaci IP54.

Je trochu škoda, že zde není bezdrátové nabíjení. Co se týče výdrže na jedno nabití, tak sluchátka mají zvládnout 8 hodin provozu, s krabičkou pak dosáhnout na 30 hodin. Za 10 minut nabíjení lze získat až 2 hodiny poslechu. Díky aplikaci Nothing X je zde i možnost využívání ChatGPT.

Do prodeje jdou sluchátka od 1. října za cenu 3 999 Kč, přičemž předobjednávky startují již dnes. U nás se můžete těšit na recenzi, na které již pracujeme.

