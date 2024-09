To nej z uplynulého týdne #38 – iOS 18, náramek na placení, Watch GT 5 a další novinky

Zdroj: mBank

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

iOS 18 oficiálně: Už můžete stahovat, ale je k dispozici i iOS 17.7

Dnes jste si mohli poslechnout nejnovější díl našeho podcastu, který byl věnován novinkám od Applu. A nyní zde máme vydání iOS 18 a dalších variant systému pro zařízení. Dnes tedy mohou mít majitelé loňských modelů nejnovější systém, přičemž nové mobily zamíří k zákazníkům až později v tomto týdnu. [pokračování článku]

Poptávka po iPhone 16 Pro neplní očekávání, iPhone 16 Plus dominuje

Podle nové analýzy předobjednávek od Ming-Chi Kua čelí Apple nižší poptávce po iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max, než se očekávalo. Naopak iPhone 16 a iPhone 16 Plus zaznamenaly zvýšení prodejů ve srovnání s loňskými modely a to až o 48 %. [pokračování článku]

watchOS 11 dorazil do chytrých hodinek Apple Watch: přináší revoluci ve funkcích pro zdraví, personalizaci a propojení

Apple dnes vydal watchOS 11, nejnovější verzi operačního systému pro Apple Watch, přinášející revoluční funkce pro sledování zdraví, rozšířené možnosti personalizace a vylepšené nástroje pro propojení uživatelů. [pokračování článku]

T-Mobile spouští Samsung Watch Connection

Právě T-Mobile byl prvním operátorem, který začal podporovat Apple hodinky s připojením k LTE. Nyní spíše dohání konkurenci a spouští obdobnou službu i pro Samsung Galaxy Watch hodinky. [pokračování článku]

Do Česka míří platební náramky, designové a bez baterie

V tomto roce jsme se v česku dočkali nové platební služby Niceboy Pay, která je prvně dostupná na prstenu. Společnost pokračuje v rozmachu alternativních zařízení a dnes zde máme platební náramek. [pokračování článku]

Huawei představil hodinky Watch GT 5 a GT 5 Pro

Před rokem Huawei představil hodinky Watch GT 4 a dnes zde máme pokračování v podobě Watch GT 5 a GT 5 Pro. Rovnou dvě verze s podobnou výbavou, jen tedy v případě Pro verze dostane něco navíc. [pokračování článku]

Huawei Watch D2: Novinka pro měření nejen tlaku

Před dvěma lety jsme se dočkali hodinek Huawei Watch D, které jsou zacílené na měření zejména tlaku. Nyní zde máme druhou generaci v podobě Huawei Watch D2. [pokračování článku]

EU jde po Applu, tentokrát jsou ve hře hodinky, sluchátka a VR

Apple se také dostal do hledáčku EU a tedy evropských orgánů a také komisařů. Už jsou vidět první výsledky, například i iOS. V EU si mohou nainstalovat alternativní obchod, plnohodnotně používat alternativní webový prohlížeč a také si nastavit i jiné defaultní aplikace pro mnohé činnosti. EU to ale nestačí a nyní se zaměřuje hlavně na to, co se dá k zařízením připojit. [pokračování článku]

Qualcomm má zájem o koupi společnosti Intel, aspoň podle zdrojů

Pokud jde o počítače, tak zde vždy panovala válka mezi společnostmi AMD a Intel. Až v poslední době první jmenovaná společnost silně konkuruje jedné z nejstarších společností v oblasti polovodičů. Navíc se do hry pustily i další firmy, jako je například Qualcomm. Tomu se po dlouhé době začíná dařit i v oblasti notebooků se svými procesory Snapdragon X. Čekali jsme, že se rozehraje konkurenční boj, ale nakonec zde máme nečekané informace. [pokračování článku]

EU soud potvrdil pokutu pro Qualcomm za predátorské ceny

Evropský soud druhého stupně potvrdil předchozí rozhodnutí o vině společnosti Qualcomm za uplatňování predátorských cen. Původní pokuta byla mírně snížena z 242 milionů eur na 238,7 milionu eur. Evropská unie se zabývala případem, ve kterém byl Qualcomm obviněn z praktikování predátorských cen vůči britskému výrobci softwaru Icera, který je nyní součástí společnosti Nvidia. V období mezi lety 2009 a 2011 Qualcomm prodával své čipy pod výrobními náklady. Tato strategie měla za cíl vyloučit konkurenty z potenciálních obchodních příležitostí a posílit tak svou pozici na trhu. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #37 – nové Pay služby, iPhony, EU pokuta a další novinky



Domů Články To nej z uplynulého týdne #38 – iOS 18, náramek na placení, Watch GT 5 a další novinky

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama