Xiaomi MIX Flip přichází do Česka, cena začíná na 29 499 Kč [aktualizováno]

Aktualizováno 26. 9.

Po dvou měsících od představení zde máme potvrzení, že ohebné véčko od Xiaomi přichází na český trh. K dispozici jsou dvě verze, co se týče barev – černá a fialová. U nás bude k dostání konfigurace s 12 GB RAM a 512GB úložištěm, přičemž je cena nastavena na 31 999 Kč. Do 13. října jde ale mobil získat se slevou 2 500 Kč, takže vyjde na 29 499 Kč.

Původní článek 19. 7.

Společnosti se hodně zaměřují na větší mobily s ohebným displeje, ale naštěstí i segment malých mobilů se rozšiřuje. Dnes jsme se dočkali prvního víčka s ohebným displejem od Xiaomi. Novinka se jmenuje Xiaomi MIX Flip.

Xiaomi MIX Fold 4: Ohebný novinka s odolností vůči vodě

Xiaomi MIX Flip

Nejnižší verze má nastavenou cenu na 5999 juanů, což je v přepočtu přibližně 19 140 Kč. Zatím nevíme, jestli se dostane do Česka, ale pokud se tak stane, cena by se mohla pohybovat kolem 25 000 Kč, což by relativně odpovídalo. Na druhou stranu umí konkurence nabídnout odolnost vůči vodě a prachu, což u tohoto modelu není. Minimálně se o tom nezmiňuje sám výrobce.

Samotná výbava není špatná. Například displeje mají jas až 3000 nitů, a to i přední. Navíc oba mají 120Hz frekvenci. O výkon se zde stará Snapdragon 8 Gen 3. Vzhledem k samotné konstrukci zde není mnoho místa pro foťáky, ale firma zvolila relativně dobrou výbavu, která čítá dva 50MPx senzory.

O energii se zde stará baterie s kapacitou 4780 mAh s podporou 67W nabíjení. Bezdrátovou technologii zde nehledejte. Xiaomi MIX Flip je prvním mobilem této konstrukce tohoto výrobce, takže očekáváme, že až další generace nabídne odolnost vůči vodě nebo bezdrátové nabíjení. Nejsme si ale moc jisti, jestli se vůbec dostane na globální trh. To se dozvíme asi až později.

Specifikace

displeje: 6,86 palců, 2912 x 1224 pixelů, 120 Hz, až 3000 nitů, AMOLED 40,1 palců, 1392 x 1208 pixelů, 120 Hz, až 3000 nitů, AMOLED

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx přední – 21 MPx

čtečka otisků prstů

2G, WiFi 7, NFC, duální polohovací služby,

rozměry: 167,5 x 74,02 x 7,8 mm

baterie: 4780 mAh + 67W

